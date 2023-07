Lo que necesitas saber: El shoegaze está más vigente que nunca y estas 7 bandas modernas lo demuestran.

El grunge y el britpop fueron las tendencias que dominaron la música durante la primera mitad de los 90. Pero detrás de ellos, aunque con menos estela mediática tal vez, venían un puñado de bandas de shoegaze que estaban formando una escena importante.

Música atmosférica, hipnótica, melancólica y melodiosamente distorsionada… Ese era el encanto de dicho estilo musical, que se suma a la larguísima lista de subgéneros del rock alternativo. Sin embargo, siempre tuvo una cualidad más underground que cualquier otra corriente.

Kevin Shields de My Bloody Valentine. Foto: Getty.

El origen del shoegaze

El término ‘shoegaze’ es bastante interesante. Etimológicamente, el concepto viene de las palabras ‘shoe’ (zapato) y ‘gaze’ (mirada fija), siendo acuñado por la prensa inglesa para describir a esas bandas cuyos integrantes –especialmente los guitarristas– miraban siempre hacia abajo mientras tocaban.

¿Y por qué siempre estos músicos veían hacia abajo en sus presentaciones? Justo, porque constantemente configuraban sus pedales de distorsión, que era el sello característico del sonido de las bandas de shoegaze. Pero el origen del ‘shoegazing’ tiene un punto de partida concreto.

Según el medio británico Far Out, todo se debe a una reseña que la antaña revista Sounds hizo de un show de la banda Moose. En aquella presentación, llamó mucho la atención que el vocalista Russell Yates mantenía su mirada fijamente hacia abajo, esto para leer las letras de sus canciones plasmadas en un papel pegado al suelo.

Russell Yates de Moose en 1991. Foto: Getty.

Así surgía el ‘shoegazing’ y el nacimiento de una escena tan apasionada como efímera. Y si bien se cita a The Jesus and Mary Chain o Cocteau Twins (estos últimos más encaminados dentro del dreampop) como influencias del estilo, lo cierto es que la gran pionera del shoegaze fue My Bloody Valentine, quienes conquistaron la escena con el disco Loveless de 1991.

Justamente, MBV es el ejemplo del ascenso y la caída momentánea del subgénero. La banda lanzó ese disco y luego, desaparecieron (al menos hasta que lanzaron su tercer álbum en 2013). También hubo otros actos como Ride o Slowdive que siguieron activos, pero que musicalmente incorporaron mucho más que solo distorsión como para encasillarlos en un solo estilo.

El shoegaze se desvaneció a la sombra del grunge y el britpop a inicios de los 90, y tampoco encontró fuerza a finales de la misma década con el éxito masivo del nü-metal y el pop-punk. Pero no desapareció como tal…

Portada de ‘Loveless’ de My Bloody Valentine, uno de los discos más importantes del shoegaze. Foto: Creation Records.

A finales de los 2000 empezó a resurgir, y a partir de los 2010 vino una nueva ola de proyectos musicales (algunos ramificándose en otros estilos como el blackgaze o el heavy shoegaze) que le han dado un nuevo aire al estilo…. Y aquí, repasaremos algunas bandas de shoegaze que demuestran que este sonido sigue vigente.

Aquí 7 bandas de shoegaze que demuestran que el estilo sigue vigente

Ringo Deathstarr es una bandota

Rescatando el sonido vintage de guitarras melódicas distorsionadas y voces enterradas en la mezcla de los tracks, tenemos a los texanos Ringo Deathstarr. Su mención en esta lista no es fortuita, pues son una banda que resucitó al género formando parte de la llamada ‘nueva ola de shoegaze estadounidense’.

Comandados por Elliot Frazier, el grupo lanzó su primer disco en el 2011 y desde entonces han entregado cinco increíbles materiales discográficos. El más reciente llegó en el 2020 bajo un título homónimo, que por cierto está bastante bueno. Vale la pena echarle un oído a ese material, y son nuevos en esto, no pueden perderse este temazo llamado “Kaleidoscope”.

Deafheaven y el blackgaze

Deafheaven es una banda parteaguas dentro del shoegaze y el metal. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de la enorme cantidad de subgéneros que ya hay dentro del rock, ellos popularizaron el llamado ‘blackgaze’, que es la fusión del black metal con el shoegaze.

Si uno revisa su discografía, se encontrará con dos extremos bien marcados. Un ejemplo: la canción “Honeycomb” (del disco Ordinary Corrupt Human Love del 2018) se desenvuelve en una pista vocal gutural del metal más extremo, con una batería demoledora a doble bombo y con guitarras que pasan de la distorsión melódica a los riffs metaleros más brutales.

Y luego, tenemos el disco Infinite Granite del 2021, donde la banda se sumerge por completo en su lado más ‘shoegazero’ con canciones como “In Blur”, “Lament for Wasps” o “Great Mass of Color”, o incluso en el dreampop con canciones como “Mombasa”. La textura metalera no desaparece en este disco, pero se mantiene al mínimo… muy al mínimo.

Si nos enfocamos en bandas de shoegaze (y en este caso, del blackgaze), es justo decir que Deafheaven es uno de los proyectos más revolucionarios del género por mucho.

Nothing es una de las bandas de shoegaze más recordadas de la última época

La historia de Nothing es muy peculiar. El vocalista Nicky Palermo fue un amante del hardcore-punk desde muy joven y tocó en bandas de ese corte a inicios de los 2000. Sin embargo, pasó un par de años en prisión tras un altercado en una presentación donde hirió de gravedad a alguien.

Tras salir de la cárcel, vino una crisis existencial, de esas que nos invaden cuando dejas atrás la loquera de la adolescencia. Como dice en una entrevista con Kerrang, se cansó de la escena hardcore-punk de su natal Filadelfia y en un proceso de reconectar con la música, emprendió este proyecto al que conocemos como Nothing.

En suma de todo, Nothing es Nicky Palermo en esencia pues la banda ha visto ir y venir a diferentes integrantes. Pero sus discos, iniciando con el Guilty of Everything, son muestra de que el sonido shoegaze ha trascendido el tiempo (con producciones con mejor calidad, eso sí).

DIIV y los diferentes estilos del indie, el dreampop y el shoegaze

Igual y algunos nos la van a mentar con esta, pero algo es cierto: DIIV es una banda que ha sabido desarrollarse en diferentes estilos del rock alternativo; desde el indie-rock hasta el dreampop y el shoegaze.

Su primer disco, Oshin del 2012, suena completamente a dreampop indie. Luego, en el 2016, nos trajeron Is the Is Are que seguía el mismo estilo. Pero el cambio más significativo vino en 2019 con Deceiver, por mucho el disco más oscuro de la banda, sonoramente hablando.

Medios como NME incluso catalogaron el disco como una revitalización del grunge, con pinceladas de shoegaze. Y ahí se pinta la línea entre la distorsión… ¿grunge o shoegaze? No importa; la verdad es que es un discazo que, si no o han escuchado, les gustará bastante a quienes añoran la época noventera del rock alternativo.

Just Mustard: una de las bandas de shoegaze que han refrescado el género

Es hora de hablar de una banda de shoegaze más fresca. Just Mustard, oriundos de Irlanda, lanzaron su primer disco en 2018 y de inmediato llamaron la atención por su variada forma musical: distorsión a tope por momentos, guitarras suaves y melódicas de repente, una voz reverberada y llena de eco que te hipnotiza…

La banda se ha ganado la etiqueta dentro del shoegaze, pero sus líneas no están delimitadas a ese estilo pues tienen elementos del dreampop, el noise rock y más. En 2022 lanzaron su disco Heart Under, donde revientan todo con secuencias musicales penumbrosas, distorsionadas y loquísimas.

Peel Dream Magazine es shoegaze neoyorquino que evolucionó

Peel Dream Magazine lanzó su primer disco en el 2018 y para el 2022, lanzó su tercer material. Este último fue una evolución total para que la banda se introdujera en el pop experimental de lleno.

Su primer disco era un indie-rock melancólico y distorsionado que daba buenas sensaciones de lo que la banda sería…. Y luego, tenemos esta joya mágica llamada Agriprop Alterna del 2020 que es una pieza imperdible que reivindica el shoegaze a la escuela de antaño.

Una cosa espectacular, de principio a fin que les recomendamos echarle un oído. Una gran banda de shoegaze, que ha sabido despegarse el género sin abandonarlo del todo en sus recientes lanzamientos.

Bdrmm entre las bandas de shoegaze más geniales del Reino Unido

Ahora bien, si se trata de shoegaze actual, en el Reino Unido hay una banda que se está ganando un buen nombre en la escena. Bdrmm es una banda que en el 2020 lanzó su disco debut, Bedroom, con un shoegaze suave que nos recuerda por qué este estilo musical está tan estrechamente ligado a dreampop.

Muchos medios británicos los colocan actualmente como una de las apuestas el revival del shoegaze en aquellos lares… Pero la magia de esta banda es que su sonido no se basa exclusivamente en guitarras distorsionadas.

Son atmosféricos a tope y así como te entregan un verso suave en sus canciones, pronto disparan todo con poderosas guitarras llenas de melancolía, que es lo que les ha valido su lugar en esta lista. Su reciente sencillo, “It’s Just a Bit of Blood”, es la prueba de lo que les decimos… Atentos que su nuevo disco no tarda en llegar y suena a que será una maravilla.

