Si de algo estamos seguros, es que el britpop fue uno de los episodios musicales más significativos de los 90. Y aunque el tiempo ha pasado, este movimiento musical sigue despertando tanto la nostalgia como la emoción… Así que, si son de estos fans clavados, ¿les late entrarle a un quiz sobre britpop?

Sabemos que muchos de los lectores de Sopitas.com son fanáticos de hueso colorado de bandotas geniales como Oasis, Pulp, Elastica, Blur… Ufff, qué buenos tiempos nomás de recordarlo.

Oasis en el legendario show que dieron en Knebworth en 1996. Foto: Getty.

Y no es para menos pues aquella época nos demostró que no todo tenía que centralizarse en el grunge estadounidense (que también era bastante genial, dicho sea de paso). Toda la corriente despegó en la década noventera para marcar a una generación más allá de las fronteras del Reino Unido propiamente.

La batalla entre Oasis y Blur, discazos como Different Class, Parklife, Definitely Maybe, la sensación de la tendencia del ‘Cool Britannia’… Pues bueno, pásenle a este quiz del britpop solo para expertos.

Aquí el quiz del britpop para ver qué tanto conocen de este movimiento musical

/ ¿Qué banda tuvo el récord del disco debut más vendido de Inglaterra antes de Oasis se ganara ese reconocimiento con 'Definitely Maybe'? Foto: Especial. Selecciona la respuesta que consideres correcta. Suede con su disco homónimo

Blur con 'Leisure'

Pulp con 'It' ¿En quién se inspiró la canción "Disco 2000" de Pulp? Foto: Captura de video. Selecciona la respuesta correcta En una exnovia de Jarvis Cocker

En una amiga de la juventud de Jarvis Cocker

En una familiar de Jarvis Cocker ¿Quién es el reconocido fotógrafo que tomó la foto de la portada del disco 'Dfferent Class' de Pulp? Portada de 'Different Class'. Foto: Island Records. Selecciona la respuesta correcta Jarvis Cocker

Mick Rock

Donald Milne ¿Cuáles fueron las canciones con las que Oasis y Blur se enfrentaron en la llamada 'batalla del britpop'? Fotos: Getty. Selecciona la opción que consideres correcta. "Girls & Boys" y "Supersonic"

"Country House" y "Roll With It"

"Charmless Man" y "Morning Glory" ¿Cómo se llamaba al banda de Gaz Coombes y Danny Goffey en la que tocaban antes de fundar Supergrass? Foto: Getty Selecciona la respuesta correcta The Jennifers

Rain

Seymour ¿En dónde se tomó la foto de la portada del 'Definitely Maybe' de Oasis? Foto: Especial. Selecciona la respuesta correcta. En la casa de la familia de los Gallagher

En la casa del guitarrista Bonehead

En el estudio de grabación de su productor ¿Quién de los siguientes músicos fue miembro fundador de Suede? Foto: Getty Selecciona la respuesta correcta. Justine Frischmann

Noel Gallagher

Jarvis Cocker ¿Qué canción de Gorillaz se inspiró en el demo "I Got Law" de Blur? Foto: Getty. Selecciona la respuesta correcta "Tomorrow Comes Today"

"Dirty Harry"

"Kids with Guns" ¿Cuáles de estas canciones de Oasis fueron escritas por Liam Gallagher? Foto: Getty Selecciona la respuesta correcta "Some Might Say" y "Songbird"

"Whatever" y "Little James"

"Songbird" y "Little James"

"Some might Say" y "Whatever" ¿Cuál de las siguientes bandas compuso un tema instrumental para la misión espacial Mars Express de la sonda Beagle 2? Foto: Agencia Espacial Europea. Selecciona la respuesta correcta. Elastica

Supergrass

Ver resultado Tu resultado: Revisar las respuestas Lo sentimos, no se encontraron resultados. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. ¡Chin! Como que te falta estudiarle un poco más Sabes del britpop muy por encimita, pero con este quiz seguro que te dio algunos datos chidos para adentrarte un poco más. No eres experto, pero ahí la llevas Tienes buenas nociones de lo que es el britpop, pero te falta un pasito nomás para ser experto. ¡Eso! Eres un master del britpop en toda la extensión de la palabra Aplausos para ti, querido Sopilector. Eres un verdadero rifado en esto del britpop.