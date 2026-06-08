Lo que necesitas saber: Ya que algunos himnos "oficiales" nomás no prenden ni conectan, son los aficionados los que han adoptado (y algunas veces modificando) temas populares para entonarlos en las tribunas... y, ahí sí, se encienden los ánimos.

¿Cómo llega una canción a convertirse en cántico de los estadios? Parece que no hay fórmula: a ese mítico estatus llegan canciones salidas de las listas pop, rock, dance… y no parece tener que ver con que sea el hit del momento.

Todo se trata de que la afición conecte y poco a poco la vaya adoptando. A veces cantadas tal cual, otras sólo coreando el ritmo principal… y unas modificadas al gusto de la fanaticada. Así se arman los cánticos para entonar en el momento preciso…

América y Monterrey son sancionados por culpa de sus barras / Agencia Mexsport

Se trata de rolones que fueron potencializados por la intensidad del futbol. Unos convertidos en himnos locales por su cercanía con cierta afición, otros unos completos fenómenos globales.

“Seven Nation Army” – The White Stripes

El cántico de cánticos. Lanzada el 7 de marzo de 2003, la canción de The White Stripes sonó por primera en un estadio con el club Brugge KV de Bélgica… fue algo tan potente corear el riff de Jack White que pronto se convirtió en el himno no oficial del equipo y aficionados de otros clubes copiaron la fórmula.

Así, poco a poco se popularizó, hasta que, en la Eurocopa 2008, la UEFA la usó para impulsar la entrada de los equipos al campo. El resto es historia. Ya se le puede escuchar en todo estadio para apoyar a cualquier equipo o figura. En el caso de México, ha servido para corear el nombre de Oribe Peralta y El Chucky Lozano.

“You Never Walk Alone” – Gerry and The Pacemakers

Un ejemplo de que, para llegar a ser cántico de estadio, una canción no necesita meter batucadas, silbatos o cualquier cliché relacionado con el futbol. Richard Rodgers y Oscar Hammerstein compusieron esta balada para un musical en 1945 y fue hasta 1963 que Gerry and The Pacemackers la popularizaron y convirtieron en un éxito que, luego, la afición del Liverpool adoptó como himno que se canta previo a cada partido en Anfield.

“You Never Walk Alone” se convirtió en el lema oficial del escudo del equipo y, en marzo de 2020, el tema se tocó simultáneamente en 162 estaciones de radio de toda Europa en señal de solidaridad y hermandad: así de popular se convirtió la canción y así de potente es su mensaje…

“Sará Perché Ti Amo” – Ricchi e Poveri

Un éxito de los 80 que, luego de 40 años, la afición del AC Milan se encargó de hacer sonar en las gradas. En melodioso italiano los seguidores del cuadro rossonero entonan los primeros versos de la canción y luego la revientan con el “¡¡¡¡¡¡la, la, la, la, la, la, la!!!!!”, siguiendo la tonada del temazo de Ricchi e Poveri.

Curiosamente, el cántico no nació dentro de la afición del AC Milán, sino de la del acérrimo equipo contrario: el Inter… pero, a fuerza de uso y adaptaciones, los rossoneros se la apropiaron. Por cierto, los del América hicieron su intento de introducirla, pero fallaron de forma miserable. Nomás no pegó.

“Porque Te Vas” – Jeanette

Composición de José Luis Perales que, con la voz de Jeanette, se convirtió en un clásico del pop en español… y que brincó a las canchas gracias a que algún loco del San Lorenzo de Almagro de la liga de Argentina dijo “ésta queda buena” y adaptó algunos versos para ser interpretados al ritmo de los tambores y palmas.

Todo para encumbrar el amor hacia el San Lorenzo… “Con esta hinchada yo te quiero ver Campeón, Vamos Ciclón”, dicen los de las barras en lugar del lastimoso “porque te vas”…

“Freed From Desire” – Gala

Un clásico del Eurodance ahora es una infaltable de los estadios. La canción de la italiana Gala Rizzato se cantaba en los campos desde 2010, pero cuando fue tomada por el Wigam Athletic de Inglaterra, en 2016, ya no se soltó: “Will Grigg’s On Fire… your defence is terrified” gritaban en gradas antes de saltar cantando “na na na na na na”.

Pronto, lo hecho por los fans del club inglés fue replicado por aficionados de toda Europa, adaptando los versos a los nombres de las estrellas de sus propios clubes… los que mejor lo hicieron, los de Irlanda del Norte para la Euro 2016. Una completa locura.

“La Vida Es Un Carnaval” – Celia Cruz

Uno de los tantos éxitos de la reina de la salsa llegó a los estadios y… bueno, varias son las fanaticadas que se achacan la autoría, así que es preferible no entrar a esos terrenos. Mejor resaltar lo mucho que se prenden las tribunas cuando se entona el clásico de Celia Cruz en versión barra, con un poco de adaptación a los versos compuestos por Victor Daniel, pero conservando lo esencial para identificar la raíz salsera del cántico.

“Mi Mayor Anhelo” – Banda MS

No podíamos dejar de lado uno de los nuevos cánticos entonados en los estadios de México. Nacido en la época en la que las Águilas estaban rumbo al tricampeonato de mano de André Jardine. Más que cántico futbolero, los fans del Ame tomaron el temazo llegador de la MS para volcar sus deseos… sus anhelos de triunfo. Y parece que llegó para quedarse, quedando “Fiesta en América” de Chayanne para otras situaciones del equipo de Coapa (pero no olvidada, claro).