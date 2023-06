7 cosas en las que The Beatles fueron pioneros (y ahora nos parecen normales)

Muchos dicen que nada de lo que hacemos es completamente original, pues consciente o inconscientemente, nos inspiramos en algo que nos marcó previamente para crear lo nuestro. Eso aplica en todo y quizá es más claro en la música. Aunque eso sí, hay excepciones como The Beatles, quienes fueron pioneros en un montón de cosas.

En 1963, cuatro jóvenes de Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr lanzaron su álbum debut y a partir de ese momento, el mundo no volvió a ser igual. Y es que no exageramos cuando decimos que The Beatles vino para liderar toda una revolución, principalmente musical, cultural y social.

The Beatles mostrando sus insignias de MBE/Foto: Getty Images

Repasemos algunas cosas en las que The Beatles fueron pioneros

Durante todo el tiempo que estuvieron juntos, los Fab Four se convirtieron en la punta de lanza de la industria musical. Todo lo que componían o sacaban era un éxito, tanto así que algunos de los artistas y bandas de su generación querían replicar lo que ellos hacían para ver si pegaba igual. A partir de eso, muchos consideran a The Beatles como todos unos pioneros.

Desde la forma en que se vestían, su manera de componer y grabar rolas hasta cómo presentaban sus discos y tocaban en vivo. El chiste es que desde su época de gloria hasta la actualidad, muchos han querido ser como John, Paul, George y Ringo o de plano imitar lo que hacían, porque eran unos genios. Es por eso que en esta ocasión queremos repasar 7 cosas en las que The Beatles fueron pioneros y ahora nos parecen muy normales.

The Beatles en la fiesta de presentación de ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’/Foto: Getty Images

The Beatles fueron los primeros en incluir las letras de las rolas dentro del disco

Estamos seguros que desde que compraron su primer disco, notaron que incluían las letras de las rolas del álbum. No importa si se trata de un vinilo, casete o CD, todas las versiones vienen con las letras que nuestras bandas y artistas cantan. Sin embargo, por más raro que parezca, The Beatles fueron pioneros en esto.

En el pasado, las compañías discográficas no acostumbraban poner las letras de las canciones de sus artistas en el álbum. Sin embargo, esto cambió con la llegada en 1967 del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, pues fue el primer disco de la historia que mostró cada una de las frases de las canciones. Y aunque ustedes no lo crean, el culpable de que The Beatles se arriesgaron con este aspecto fue… ¿un maestro español?

The Beatles incluyeron por primera vez las letras de sus rolas en ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’/Foto: Warner Music

Juan Carrión es el responsable de que The Beatles incluyeran las letras de sus rolas en los discos. Resulta que este profesor conoció a John Lennon en los 60, cuando filmaba la película How I Won the War en Almería, España. Ahí, convenció al músico británico de lo importante que era que la gente leyera lo que escribían, pues él utilizaba las canciones de los Fab Four para enseñar inglés. El resto es historia, algo simple pero innovador.

Y The Beatles también revolucionaron las portadas de los discos

Continuando con las portadas de los álbumes, The Beatles también fueron pioneros en unas cuantas cosas a la hora de presentar sus discos. La primera fue que rompieron con la tradición de la industria musical de su época, pues todos solamente ponían una foto del artista o la banda en la portada. Y sí, John, Paul, George y Ringo hicieron lo mismo en sus inicios.

Sin embargo, en 1966, The Beatles revolucionaron esta parte con la portada de Revolver, la cual fue creada por el artista alemán y amigo de la banda, Klaus Voormann, y que incluyó tanto un dibujo de los Fab Four como un collage con imágenes del grupo. A partir de aquí, lograron que tanto las disqueras como los artistas le echaran más coco a la hora de diseñar las portadas de los discos.

The Beatles reinventaron el diseño de las portadas de discos con el lanzamiento de ‘Revolver’/Foto: Warner Music

The Beatles popularizaron la idea del álbum conceptual

Aunque el álbum conceptual no fue una idea que The Beatles inventaron, pues otros artistas del tamaño de Miles Davis, Frank Sinatra, Ray Charles e incluso sus contemporáneos como The Beach Boys, The Kinks y Frank Zappa ya lo habían explorado, la banda de Liverpool popularizó esto dentro de la industria musical.

El estreno de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band fue toda una revolución, pues la gran mayoría de las canciones del disco tienen relación entre sí y se manejan dentro de un tema en particular. Todo esto, sumado a que no existen pausas entre las rolas, hace que se sientan como parte de un solo. A partir del lanzamiento de este álbum de The Beatles, la idea del álbum conceptual llegó a la cultura popular.

Antes de MTV, The Beatles le dieron otro sentido a los videos musicales

Algunos consideran que con la aparición de MTV, inició la época de los videoclips dentro de la música. Pero la realidad es que desde muchísimo tiempo antes, artistas como Elvis Presley en los 50 fueron de los primeros en grabar videos musicales de sus rolas. Sin embargo, The Beatles fueron pioneros en algo en particular y llevaron el concepto al siguiente nivel.

En 1966, la banda estrenó dos videoclips para “Paperback Writer” y “Rain”, los cuales son considerados como los primeros videos conceptuales de la historia. Tan solo un año después, The Beatles sacaron los visuales de “Strawberry Fields Forever” y “Penny Lane”, que fueron aún más ambiciosos que los anteriores y tenían un concepto más allá de simplemente mostrarse tocando la rola. Hasta en eso fueron pioneros.

The Beatles dieron los primeros conciertos en estadios

Para nadie es un secreto que la llamada Beatlemanía fue una locura, un fenómeno que solamente se vio cuando The Beatles agarraron popularidad. Y por supuesto que a una banda de su tamaño le quedaban chicos los teatros y centros de espectáculos. Es por eso que fueron pioneros en tocar en estadios.

El 15 de agosto de 1965, los Fab Four se aventaron el primer concierto que una banda de música daba en un estadio al aire libre, en el mítico Shea Stadium de Nueva York ante más de 55 mil personas. El show se convirtió en uno de los más emblemáticos de la historia y aunque fue un caos, resultó ser un éxito de ventas para los promotores. A partir de ese momento, muchos otros artistas grandes empezaron a presentarse en estadios, así como The Beatles.

Por “la culpa” de The Beatles aparecieron los amplificadores enormes

Retomando el legendario concierto en el Shea Stadium, además de dar el primer show masivo en un estadio, The Beatles también fueron pioneros en un aspecto técnico que quizá no es tan evidente o relevante para todo el mundo, pero que sin duda cambió por completo el sonido para las presentaciones en vivo.

Y es que para dicho concierto, la compañía Vox (que fabrica los amplificadores que usaban John, Paul y George) tuvo que construirles unos amplis de 100 watts con la potencia necesaria para que pudieran escucharse en todo el estadio. Para que se den una idea, los amplificadores hasta esa época solo llegaban a los 30 watts, y si no hubiera sido por The Beatles, quizá los guitarristas y bajistas de la actualidad no tendrían herramientas para sonar en foros gigantes.

The Beatles usando sus amplificadores durante un concierto en Washington en 1964/Foto: Getty Images

The Beatles también fueron pioneros en varias técnicas de grabación y producción

Luego de dejar las giras en 1966, The Beatles decidieron clavarse experimentando en el estudio 2 de Abbey Road (donde grabaron la gran mayoría de su discografía). Sin embargo, en el proceso, además de convertirse en mejores músicos, con la ayuda de los ingenieros de EMI, fueron pioneros en varias técnicas de grabación y producción que hoy en día son muy utilizadas o comunes.

Podríamos armar una nota sobre todo lo que desarrolló la banda de Liverpool cuando se dedicaron al estudio, pero en esta ocasión les contaremos de dos técnicas en particular en las que The Beatles innovaron y que más tarde, un montón de músicos replicaron, empezando por el loop.

The Beatles grabando en los estudios de Abbey Road en 1967/Foto: Getty Images

Loop

El loop no es otra cosa más que un sonido que se repite infinitamente, y la primera vez que The Beatles lo usó fue para “Tomorrow Never Knows”. En esta rola utilizaron seis cintas que incluían la risa distorsionada de Paul McCartney, un arreglo de acuerdas tocando solo una nota, John Lennon dándole a dos teclados, George Harrison usando el sitar y un dedo frotando la orilla de una copa… así como lo leen.

Por si esto no fuera suficiente, en esa misma canción, la banda experimentó reproduciendo las cintas al revés y modificando la velocidad para darle la intención que querían. En la actualidad, el loop es uno de lo recursos de grabación y producción más utilizados en la música, y The Beatles fueron pioneros en esta técnica.

Artificial Double Tracking

La segunda técnica en la que The Beatles fueron pioneros se llama Artificial Double Tracking (o Duplicación Artificial). Desde los años 50, artistas como Les Paul y Buddy Holly sobregrababan sus voces para darle un efecto como de coro masivo. Aunque para conseguir ese efecto, era necesario grabar la pista de voz dos veces en dos pistas diferentes, y esto no siempre era tan preciso.

Desde sus primeros discos, The Beatles utilizaron este recurso. Sin embargo, a John Lennon le molestaba y agotaba tener que grabar su voz en varias ocasiones. Es por eso que le pidió a Ken Townsend, ingeniero de sonido de los estudios Abbey Road, que creara o pensara en algo para hacer más sencilla esta tarea.

Ken Townsendel considerado inventos del Artificial Double Tracking en el estudio 2 de Abbey Road, donde The Beatles grabó casi todos sus discos/Foto: Getty Images

Para 1966, Ken apareció con la solución para The Beatles, algo que ahora conocemos como Artificial Double Tracking. En términos de simples mortales, es un sistema que graba dos cintas al mismo tiempo y a una de ellas se le modifica un poco la velocidad, creando un efecto de retardo que replica a la perfección el sonido de sobregrabar la voz.

Esta técnica de grabación se puede escuchar en la gran mayoría de Revolver, pues la banda la explotó al máximo. Aunque eso sí, es más evidente en rolas como “Taxman”, “I’m Only Sleeping” y “And Your Bird Can Sing”. A partir de ahí, The Beatles usó el Artificial Double Tracking en sus siguiente discos y un montón de músicos también la utilizaron para sus propias grabaciones.

No cabe duda que además de sus canciones e influencia en la cultura pop, The Beatles fueron pioneros en un montón de cosas que ahora nos parecen normales, pero que en su momento fueron completamente revolucionarias.