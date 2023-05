Crean un cover de The Beatles a The Beach Boys con inteligencia artificial y es una joya

En los últimos meses, la inteligencia artificial (IA) llegó a la industria musical para dejarnos con la boca abierta por todas las cosas que se pueden hacer con esta tecnología. Sin embargo, ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado porque crearon un cover de The Beatles a The Beach Boys con IA y vaya que suena increíble.

Recientemente, han aparecido rolas compuestas con inteligencia artificial que son una locura. Entre ellas están “la colaboración” de Drake y The Weeknd, el disco de “inédito” de Oasis, e incluso Grimes ofreció una lana a quien hiciera una rola rifada con IA. Pero ahora, fue el turno de usar esta herramienta para un crossover épico entre The Beatles y The Beach Boys, dos verdaderas bandotas.

The Beatles mostrando sus insignias de MBE. Foto: Getty Images

Crean un cover de The Beatles a The Beach Boys con inteligencia artificial

Resulta que hace algunas semanas, un usuario de YouTube publicó un video en el que podemos escuchar –gracias a la inteligencia artificial– como sonaría “God Only Knows” de The Beach Boys si The Beatles le hubieran armado un cover. Y estamos seguros que el resultado los sorprenderá muchísimo porque suena brutal.

Para nadie es un secreto que a mediados de los 60, hubo cierta rivalidad entre The Beatles y The Beach Boys, con discazos como Pet Sounds y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Sin embargo, siempre existió admiración entre ambas bandas, y el propio Paul McCartney dijo que en particular, “God Only Knows” es una de sus rolas favoritas y de las pocas que lo hacen llorar cuando la escucha.

The Beach Boys a inicios de los 60/Foto: Getty Images

La IA replicó elementos clásicos de The Beatles y The Beach Boys

Pero volviendo al cover creado con inteligencia artificial, esta versión de The Beatles mantiene la música original del clásico de The Beach Boys. Pero en lugar de escuchar a Carl Wilson junto a Brian y Bruce Johnston, tenemos las legendarias voces de John Lennon y Paul McCartney generadas por la IA.

La rola también nos muestra un dúo de ensueño con McCartney y Lennon armando sus icónicas armonías vocales, así como coros de respaldo del querido Ringo Starr y un final a cappella que simplemente les enchinará la piel. A continuación les dejamos el cover de The Beatles a “God Only Knows” de The Beach Boys creado con inteligencia artificial:

Si bien el creador del video no ofrece una gran explicación sobre qué inspiró el proyecto o qué herramientas usó para desarrollar este cover de The Beatles a The Beach Boys, nos queda muy claro que Lennon y McCartney le hubieran dado un toque especial a esta rola, una de las mejores de todos los tiempos, ¿no creen? ¿Qué les pareció este mashup?