Grandes recuerdos: Estos son los 7 mejores videos en la carrera de Daft Punk

La historia de Daft Punk, desde luego, se cimentó en su gran capacidad para crear canciones geniales llenas de todo tipo de elementos electrónicos y otros estilos. Y muchos de esos temazos que adornan las listas de reproducción de los fanáticos no serían lo mismo sin sus llamativos y espectaculares videos.

Podemos decirlo sin problema: el dúo francés revolucionó la industria no solo en lo que respecta a la música, también lo hicieron en el aspecto audiovisual y el equipo detrás de ellos. Ahora que se ha dado a conocer la separación del proyecto, hagamos un recorrido nostálgico por algunos de los mejores clips que nos entregaron casi 30 años de carrera.

Da Funk

Hablar de Daft Punk es referirse a una de las agrupaciones que puso al techo-house en lo más alto de las listas de popularidad en los 90. Mucho de ello se le de puede atribuir a “Da Funk”, esa canción de 1995 que allanaba el camino a lo que sería el álbum debut de los franceses: Homework.

Esta canción fue elegida para promocionar el disco, por lo que se le dio su propio video oficial dirigido por nada más y nada menos que Spike Jonze y nos mostraba la extraña pero interesante historia del perro antropomórfico Charles, en un material visual llamado Big City Nights.

One More Time

Una de las obras musicales por excelencia de Daft Punk, sin duda. Con su segundo álbum, Discovery, Thomas Bangalter y Guy-Manuel De Homem-Christo le querían demostrar al mundo que las cosas iban bien en serio rumbo a convertirse en uno de los fenómenos musicales más importantes de finales de los 90 y principios de los 2000.

Aquella placa discográfico, por supuesto, fue impulsada por el sencillo “One More Time” -un clásico total de la época- y el video musical con el que abre la historia de esta amigable banda de extraterrestres azules a los que eventualmente se les conocería como Crescendolls.

Technologic

Cuando Daft Punk se disponían a hacer cosas creepy, nada los detenía. El dúo y sus equipos de producción audiovisual sabían cómo desarrollar imágenes y secuencias un tanto inquietantes y al mismo tiempo, mantener tu atención… y así sucedió con “Technologic”.

La banda ocupó este tema como uno de lo sencillos de Human After All y en cuanto salió, el mundo entero se dejó llevar por su ritmo frenético y esa vocecita que cantaba un montón de comando de computadora. Sin embargo, en el video nos impactó el ‘robot bebé’ que aparecía cantando con los robots. Por ahí se sabe que ese animatrónico es el que se usó para ar vida a Chucky en la franquicia de cine de los 80-90.

Burnin’

Como pasa en muchos casos, hay canciones y videos que a veces pasan desapercibidos por el público. En el caso de Daft Punk, podríamos decir que “Burnin” pasa por ese problemita, pero acá le queremos hacer honor como se debe porque hay bastante significado tanto en la canción como en su clip.

En este audiovisual, Thomas y Guy-Manuel aprovecharon para hacer un homenaje espectacular a la escena musical conocida como el Chicago House, que surgió en los 80. Entonces, en el clip se ve a varios productores de esa ola como DJ Sneak , Roger Sanchez , Derrick Carter , Roy Davis Jr , Paul Johnson y más. Básicamente sin esa influencia, quizá no hablaríamos de Daft Punk hoy.

The Prime Time of Your Life

Con el disco Human After All, Daft Punk intentó -en un análisis muy particular- acuñar el concepto de la humanidad ante la evidente globalización tecnológica que vivimos desde el inicio de los 2000. Quizá la canción de ese disco que evoca esa idea en su totalidad es “The Prime Time Of Your Life”.

En este video, vemos a una pequeña que ve la televisión y ve a todo el mundo como esqueletos. Luego de ser asediada por un recuerdo familiar, decide que también quiere volverse como ellos y en un perturbador y frenético ataque, se rebana la piel -sí, así de impactante es esto- . Esta podría ser una analogía a cómo el medio del espectáculo nos vende la imagen de personas esbeltas y la gente se obsesiona con ello, al grado de querer imitarlos.

Harder, Better, Faster, Stronger… (y de una vez todo el ‘Interstella 5555’)

La historia que comenzó con “One More Time” recibe en el video de “Harder, Better, Faster , Stronger” una parte sustancial de la trama. Es aquí cuando estos extraterrestres secuestrados pasan por un proceso para convertirlos en humanos y les roban la memoria, para después ser explotados en la industria musical de la Tierra.

Y bueno, en ese sentido, tal vez deberíamos mencionar de una vez todo el Interstella 5555, ya que cada video de esta saga nos muestra una historia increíble para complementar la narración de estos seres que al final logran regresar a su planeta para seguir haciendo lo que mejor saben hacer: tocar buena música.

Instant Crush

Daft Punk también le entró con todo a la segunda década de los 2000 con Random Access Memories de 2013 uno de los mejores discos de los últimos años. Aquel disco incluso ganó en los Grammy a Mejor Álbum del Año y como no si tuvo de todo: canciones geniales y colaboraciones de primer nivel.

Una de esos featuring fue indudablemente “Instant Crush” con Julian Casablancas, a quien vemos en el video caracterizado como un muñeco de cera vestido de soldado en un museo. Su historia de amor con otra muñeca del mismo lugar se ve frustrada luego de que, en diversas secuencias, lo vemos fantaseando con ella y una vida feliz. Un clásico de nuestros tiempos, de lejos.