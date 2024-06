Lo que necesitas saber: ¿Coincidencia o poderes místicos? Estas 9 canciones y discos nos sorprendieron a todos atinándole a cosas que pasaron en el futuro.

Dicen por ahí que solamente Los Simpson son capaces de predecir el futuro, pues han dejado claro con el paso del tiempo que son nuestros verdaderos Nostradamus. Sin embargo, nos ha quedado muy claro que incluso las bandas y artistas que nos encantan también tienen voz de profeta, pues nos han dejado con el ojo cuadrado al atinarle a varias situaciones que se dieron años más tarde.

Recientemente tomó fuerza el caso de los Red Hot Chili Peppers y “Californication” en el internet de las cosas, quienes ya sea por casualidad, coincidencia o porque tienen poderes místicos, le atinaron a cosas impactantes, como la relevancia de Greta Thunberg en la actualidad e incluso algunas teorías sobre un proyecto de Bill Gates para implantar microchips en los cerebros de la gente (acá les contamos más al respecto).

Fotos: Getty/Captura de YouTube.

Repasemos algunos casos curiosos de discos y artistas que le atinaron al futuro

Sin embargo, no son los únicos músicos que en el pasado hablaron de hechos o situaciones que sí se cumplieron y que de plano nos dejaron con la boca abierta. De hecho, este fenómeno no es nuevo. Pero gracias a las redes sociales y el acceso a la información que ahora tenemos, es más fácil encontrar estas supuestas predicciones de nuestros artistas o bandas favoritas.

Para que chequen el dato, varios músicos que nos laten han descrito acontecimientos que sacudieron al mundo entero hasta historias más personales que se dieron mucho tiempo después. Y si no nos creen, acá les dejamos algunos casos para que vean que los artistas que escuchamos son más efectivos que la mismísima Moni Vhidente, jiar jiar jiar.

La música es algo que siempre está presente en nuestras vidas. Foto: Pexels

The Who predijo el internet antes de que nadie

Ok, comencemos con una de las “predicciones” más antiguas de la música. En 1972, The Who estaba trabajando en una nueva ópera rock que no prosperó, la cual llevaba por título Lifehouse. Sin embargo, de todas las canciones que trabajaron para este proyecto, la banda rescató “Relay”, una rola compuesta por Pete Townshend que de plano, estaba muy adelantada a su época.

Lo decimos porque muchos creen que esta canción predijo el nacimiento del internet. En particular porque la letra tiene frases como “De árbol en árbol, de ti a mí. Viajando dos veces más rápido que en cualquier autopista. Cada sueño envuelto en una farsa. Todos se dejan llevar. Relé, las cosas se están gestando. Retransmitir, algo está haciendo, Relé, hay una revolución”.

Aunque las redes de computadoras ya existían en aquella época, no eran accesibles para cualquier ni mucho menos estaban tan presentes como en la actualidad. En su momento, Townshend declaró que escribió “Relay” pensando en una fantasía futurista, pero desde hace años, durante los conciertos de The Who, la presenta como una canción sobre el internet. ¿Ustedes qué dicen? ¿Pete sabía cosas?

Radiohead y su visión a futuro del mundo actual

1997 fue clave para la historia de la música, pues en ese año, Radiohead lanzó uno de los discos más importantes de todos los tiempos: OK Computer. Por supuesto que este disco influyó muchísimo, pues muchos consideran que a partir del estreno de este álbum, murió oficialmente el britpop. Sin embargo, en este álbum la banda del Reino Unido nos pintó un panorama que no es tan lejano al que vivimos hoy en día.

Thom Yorke, Ed O’Brien, Phil Selway, Jonny y Colin Greenwood crearon rolas que nos pinta imágenes muy deprimentes de la humanidad, en particular de la dependencia a la tecnología y como esta afectaría al consumismo, el estrés de la vida y más que en aquel entonces parecía algo distópico. Pero pensándolo muy bien, parece que Radiohead nos estaba pintando el mundo en el que viviríamos unos años después.

Wilco, Supertramp y el 11 de septiembre

Definitivamente, uno de los hechos que marcó la historia de la humanidad fue el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, que impactó por completo al mundo y que se sigue recordando después de tanto tiempo. Sin embargo, también pegó en la industria musical, pues parece que algunas bandas también le atinaron a este suceso (o eso queremos creer).

Resulta que en aquel año, Wilco estaba a punto de estrenar su cuarto álbum de estudio, el espectacular Yankee Hotel Foxtrot, el cual estaba programado a lanzarse, precisamente el 11 de septiembre de 2001. Pero por obvias razones, el disco terminó saliendo el 18 del mismo mes. Y vaya que fue una gran decisión retrasar su llegada al mercado, pues había algunas referencias que de alguna u otra manera, recuerdan al trágico incidente en las Torres Gemelas de Nueva York.

Rolas como “Jesus, Etc.” y “War on War” tienen letras que dicen “altos edificios se agitan, voces escapan cantando canciones tristes, las voces se quedan edificios se destrozan juntos, tu voz es humo” o “avanzar a través de las puertas en llamas, tienes que perder, tienes que aprender a morir si quieres seguir vivo”. Como que no era el momento para que Jeff Tweedy y compañía sacaron este disco.

Lo mismo pasó con la portada del disco Breakfast in America de Supertramp, lanzado en 1979, pues hay quienes dicen que hay elementos que demuestran que la carátula predijo el incidente del 11 de septiembre. Para empezar, el vaso con jugo que lleva la mujer está parado precisamente en las Torres Gemelas y el mismo jugo tiene el tono del fuego.

Pero no solo eso, también hay algunos curiosos que dicen que al poner la portada frente a un espejo, el reflejo de la “u” y “p” del nombre de la banda parece que dicen “9/11”. ¿Ustedes qué opinan? ¿La agrupación sabía algo o son simples teorías de conspiración que alguien se inventó en redes sociales para cotorrear?

Esta es la portada de ‘Breakfast in America’ de Supertramp/Foto: A&M Records

Rage Against The Machine ya sabía que Donald Trump sería presidente de Estados Unidos

Ahora es momento de repasar una de esas coincidencias que de plano sorprendieron a propios y extraños. En 1999, Rage Against the Machine estrenó “Sleep Now in the Fire”, rola que fue el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, el icónico The Battle of Los Angeles. Sin embargo, nadie se imaginaba que en el videoclip de esta canción incluirían algo que se haría realidad unos años más tarde.

Resulta que en el video dirigido por Michael Moore, director y ganador del Oscar que trabajó con R.E.M. y System of a Down, se puede ver a la banda tocando frente a la Bolsa de Nueva York. Además de eso, en este lugar pasan otras cosas, pero lo más sorprendente es que entre toda la gente aparece una persona con una pancarta que decía “Donald J. Trump para presidente 2000”.

Al respecto, el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello declaró en 2020 que Moore imprimió varios carteles y se los dio a algunos comerciantes que andaban por ahí, pero nadie le prestó atención a la referencia a Trump. Curiosamente, casi 17 años después de esta imagen, el empresario se convirtió en el presidente número 45 de Estados Unidos.

Por supuesto que le preguntaron a Morello qué onda con todo esto, si consideraba que habían previsto que Donald Trump llegaría tan lejos. Pero el músico simplemente contestó: “Yo diría que somos kármicamente absolutamente responsables y pido disculpas por ello”. Ahora sí que como dirían ahora, de alguna manera ellos decretaron que esto pasara.

Este es el cartel de Donald Trump que apareció en el video de Rage Against the Machine/Foto: Captura de pantalla

Jimi Hendrix sabía del calentamiento global décadas antes…

No cabe duda que Jimi Hendrix es una de las figuras de la historia de la música, el cual se convirtió en un ídolo de la guitarra tras su muerte a los 27 años. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, parece que bajita la mano tenía claro uno de los problemas más grandes del planeta que nada más no podemos detener (por más que algunos lo intenten).

Para diciembre de 1967, Jimi lanzó su segundo disco, Axis: Bold as Love. En este material discográfico viene una rola llamada “Up From The Skies”, la cual para muchos, se adelantó un montón de años en el futuro porque supuestamente habla de lo que ahora conocemos como el calentamiento global… o bueno, eso más o menos da a entender.

Resulta que la canción de Jimi Hendrix está escrita desde la perspectiva de un extraterrestre, quien regresa a la Tierra para darse cuenta de que las cosas en nuestro planeta están fuera de control, pues se ve muy diferente desde la última vez que nos visitó. Y eso se debe en gran parte a la destrucción de la naturaleza y el entorno de la humanidad.

“He vivido aquí antes, los días de hielo, y por supuesto esto es por lo que estoy tan preocupado. Y vuelvo para encontrar a las estrellas fuera de lugar y el olor de un mundo que se ha quemado. Bueno, tal vez, tal vez es sólo un cambio de clima”, cantaba Hendrix en el 67, varias décadas antes de que fuéramos conscientes del impacto del calentamiento global en el planeta.

Y Biggie Smalls también sentía que moriría joven

Muchos raperos hablan de la vida en el barrio a través de su música. Sin embargo, nadie ha podido describir como era la complicada situación que enfrentó Brooklyn a finales de los 80 e inicios de los 90 como The Notorious B.I.G., quien en su disco debut, Ready to Die, narró su experiencia como joven en este lugar tan peligroso de Nueva York.

Sin embargo, en algunas canciones de este álbum, Biggie Smalls le confesó al mundo que pensaba en la muerte constantemente. En rolas como “Ready to Die” nos habla de prepararse para morir y en “Suicidal Toughts” continúa con este punto, dando a entender que presentía que lo iban a matar. Lamentablemente el 9 de marzo de 1997, tres años después del lanzamiento de este discazo, al rapero lo asesinaron en Los Ángeles. ¿Premonición o coincidencia? Ustedes decídanlo.

Arctic Monkeys… ¿predijo la pandemia de coronavirus?

En 2018, Arctic Monkeys ya era una de las bandas más importantes de los últimos tiempos, a pesar de que llevaban un buen rato sin sacar música nueva. Sin embargo, en aquel año lanzaron su sexto álbum de estudio, Tranquility Base Hotel & Casino. En este disco, Alex Turner y compañía le bajaron a los guitarrazos, pero también nos sorprendieron adelantándose a un suceso que marcó al mundo.

En la letra de “She Looks Like Fun”, se encuentran frases que parecen que Turner eligió para rimar, pero que sacaron de onda a varios, como: “No hay nadie en la calle, nos mudamos todos en línea desde Marzo”. ¿Esto les suena a algo? Sí, muchos creen que el frontman de la banda de Sheffield se anticipó a ni más ni menos que la pandemia del coronavirus… no es broma.

Para que se den una idea de lo cañón que está este caso, dos años después del lanzamiento de Tranquility Base Hotel & Casino, en marzo de 2020, comenzó el encierro para evitar los contagios de COVID-19 que nos obligó a estar un buen rato en nuestras casas y a conectarnos con el mundo en línea. De miedo, ¿no creen?

Richard Wright y la extraña “predicción” de su muerte

Por último pero no menos importante, cerramos esta lista con otra “coincidencia” o “predicción” que les volará la cabeza, sobre todo si son fans del rock. En 1977, Pink Floyd lanzó uno de sus discos más aclamados, el impresionante Animals, que recordarán por rolas como “Dogs”. Y es precisamente en el demo de esta canción donde al parecer, Roger Waters y David Gilmour armaron una predicción sobre la muerte de Richard Wright.

Resulta que en la primera versión de la canción (que se llamaba “You’ve Got to Be Crazy”), la banda incluyó en la letra frases bastante curiosas, como: “Tienes que olvidar que te va a dar cáncer (…) Trabajas como un cabr*n hasta los sesenta y cinco y el tiempo es tuyo hasta que te mueres”. Claro que en ese momento nadie le prestó atención a lo que querían decir, pero estas palabras tomaron significado tiempo después.

Tristemente el 15 de septiembre de 2008, murió el tecladista de Pink Floyd, Richard Wright. ¿Lo curioso? Bueno, resulta que el miembro fundador de la banda dejó este mundo a los 65 años tras una breve lucha contra el cáncer. No cabe duda que esta clase de cosas nos hacen pensar que definitivamente, los músicos tienen poderes para ver el futuro o algo así.

