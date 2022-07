A-ha está de vuelta y nos da un poco de optimismo con su rola "I'm In"

Las sorpresas musicales no paran de llegar en este 2022 y es el turno de unas de las grandes bandas de synth-pop de la historia de hacer lo propio. Los de A-ha están listos para abrir una nueva etapa en su carrera y de paso, romper siete años de ausencia de la escena musical.

Este viernes 8 de julio, el icónico grupo noruego compartió con el mundo la rola “I’m In”, como un adelanto del próximo material discográfico que lanzarán en octubre. Y agárrense porque este tema es tan nostálgico como esperanzador.

Morten Harket, vocalista de A-ha. Foto: Getty.

También puedes leer: Take on meee: ¡Checa el nuevo tráiler del próximo documental sobre A-ha!

A-ha anuncia su próximo disco con la canción “I’m In”

En lo que va de este año, varios artistas estás cocinando su regreso a la música en grande. Ahí tiene por ejemplo a The Mars Volta, Jack White, The Cult, Placebo, My Chemical Romance…. todos bien distintos y variados, y a la lista tenemos que agregar a A-ha.

La agrupación noruega llevaba ya un buen rato sin lanzar material nuevo, siendo su último disco de estudio el Cast In Steel del 2015. Así como lo leen, han pasado siete años desde entonces, así que ya era tiempo de que volvieran al acto con algo nuevo.

Portada de ‘True North’, el nuevo disco de a-ha. Foto: Instagram.

La banda anunció recientemente el lanzamiento de disco True North, que está programado para salir al mercado el 21 de octubre de este año y que vendrá acompañado por una película complementaria musicalizada con las canciones de este nuevo material. El álbum se grabó en Bodø, una ciudad muy cercana al Círculo Polar Ártico, por lo que hay un poco de esa experiencia en él.

“[El disco] es una carta de A-ha, desde el Círculo Polar Ártico; un poema del extremo norte de Noruega con música nueva“, dijo el tecladista Magne Furuholmen en un comunicado. Y lo bueno de todo es que ya tenemos acá un adelanto de esta producción con la rola “I’m In”.

Se trata de una balada de ritmo lento llena de atmósfera nostálgica, pero con una letra que invita al optimismo. “No te rindas, respira, no te detengas… Hay buenos tiempos después de esto…” son algunos versos que inspiran apoyo y que encajan muy con el video musical que pueden checar acá abajo.