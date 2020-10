A Todo Volumen: Checa la agenda de conciertos en línea del 29 de octubre al 1 de noviembre

Queremos creer que en este punto de la cuarentena, ya todos nos acostumbramos y nos resignamos a tener que vivir los conciertos en línea. Sí, sabemos que no es lo mismo, no es la misma sensación de estar frente a un escenario rodeado con miles de personas que comparten el mismo gusto que tú y sobre todo la emoción de ver a tu banda o artistas favorito y escuchar todas esas rolas que forman parte del soundtrack de tu vida.

Sin embargo, hasta que las cosas y la situación no mejore –y no queremos ser negativos pero no se ve pa’ cuando–, tendremos que seguir viendo esta clase de shows, desde una pantalla y en la comodidad de nuestras casas. Pero no todo es tan malo como muchos lo pintan, pues aunque hemos visto toda clase de presentaciones en estos siete meses de encierro, aún hay artistas que quieren sorprendernos en este formato tan peculiar.

A Todo Volumen se rifó una vez más

Como cada semana y sin falta, nuestros amigos de A Todo Volumen armaron una vez más la espectacular e infalible agenda de conciertos en línea, como lo mejor de lo mejor para disfrutar en la sala, el comedor o el cuarto. Y como ya es costumbre, se rifaron con su selección porque podemos decir que tiene de todo y para todos los gustos, desde música electrónica hasta rock y blues, para irle variando en la semana.

Ahí les van los highlights en esta ocasión. Para arrancar con todo, Nothing But Thieves se rifará tocando las rolas de su último disco, Moral Panic; el cantante y guitarrista de blues y funk, Walter Wolfman Washington será una de las leyendas que amenicen nuestra semana; aunque Global Citizen también viene con un gran conciertos benéfico para animar a la gente de Estados Unidos a votar encabezado por Alicia Keys, Coldplay, Leonardo Di Caprio y más.

Pero como ya nos estamos acercando a Halloween y Día de Muertos, hay un par de conciertos con esta temática que sin duda será de otro nivel. The Mummies se rifarán con un live especial donde interpretar sus más grandes éxitos, aunque el buen Deadmau5 también tiene planeado un set espectacular para ponernos a bailar como si no hubiera un mañana. En fin, si quieren checar más conciertos pueden hacerlo dando click justo POR ACÁ.

Esta es la agenda de conciertos del 29 de octubre al 1 de noviembre

Nothing But Thieves – #OCESAIrrepetible -29 de octubre – 8:00 pm

Walter Wolfman Washington & the Roadmasters – miércoles 28 de octubre – 7:00 pm – Sitio Web

Global Citizen – Every Vote Counts – jueves 29 de octubre – 7:00pm – YouTube

The Mummies – #OCESAIrrepetible – 31 de octubre – 7:00 pm

Deadmau5 – #OCESAIrrepetible – 1° de noviembre – 9:00 pm

Fito Páez – Sitio web – 1° de noviembre – 7:00 pm