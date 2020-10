A Todo Volumen: Checa la agenda de conciertos en línea del 22 al 26 de octubre

¿Pueden creer que llevamos 7 meses sin conciertos ni festivales en vivo? Sí, así como lo leen y nosotros tampoco. No exageramos cuando decimos que los extrañamos más que nunca, esa sensación tan peculiar de estar con miles de personas con las que compartes el amor por la música y sobre todo, la pasión por un mismo artista o banda, porque aunque tenemos shows virtuales jamás lograrán superar el feeling de esta en frente a un escenario real.

Sin embargo, por ahora no nos queda de otra más que aguantarnos las ganas y matar la lenta agonía con un buen concierto en línea que hacen el paro mientras las cosas vuelven a la ‘normalidad’. Y es que es sorprendente cómo a pesar de todo lo que está pasando, la industria musical se tuvo que adaptar a dar presentaciones de esta manera, algunos hasta logran que se nos olvide que están a varios kilómetros de distancia de nosotros, con ideas muy locas como la de Wayne Coyne de The Flaming Lips.

¿Esta semana que nos tocará ver?

Sí, una vez más y desde que estamos encerrados en casa, nuestros amigos de A Todo Volumen nos traen una grandiosa agenda de conciertos para pasarla bien toda la semana. Y así como lo han hecho en todo este tiempo, se rifaron una fina selección de shows en línea espectaculares, de todo un poco para todos los gustos, con bandas nacionales e internacionales que nos harán bailar, brincar y cantar desde la comodidad de nuestras casas.

Ahí las va más o menos lo que tendremos en los próximos días. Todo iniciará con Fitz & The Tantrums, quienes prometen dar una presentación increíble con ese neo soul/indie pop que tanto los caracteriza, pero si quieren propuestas nuevas también tenemos a Joji, un joven talentosísimo que estará presentando su más reciente disco Nectar bajo un concepto muy innovador llamado The Extravaganza, y All Time Low continuará con su residencia virtual en México.

Desde Colombia, Monsieur Periné llegará para ponernos de buenas con sus rolas como el caso de Los Tres y de un poquito más abajo, de Chile, Los Tres harán sonar sus más grandes clásicos. Los Románticos de Zacatecas tocarán completito su segundo disco, Ya lo Dijo Rufis Taylor, así como The Drums que interpretarán de principio a fin su disco debut –y una rola nueva para sus fans mexas–en un concierto que nadie se puede perder. Si quieren checar más conciertos en línea, pueden hacerlo dando click POR ACÁ.

Esta es la agenda completa de conciertos en línea del 22 al 26 de octubre

Fitz & The Tantrums – #OCESAIrrepetible – 22 de octubre – 8:30 pm

Joji – The Extravaganza – 23 de octubre – Sitio Web – 7:00 pm

All Time Low – 23 de octubre – #OCESAIrrepetible – 9:00 pm

Monsieur Periné – #OCESAIrrepetible – 23 de octubre – 9:00 pm

Los Románticos de Zacatecas – Ya lo Dijo Rufis Taylor – 23 de octubre – Sitio Web – 8:00 pm

Los Tres – #OCESAIrrepetible – 24 de octubre – 8:30 pm

The Drums – #OCESAIrrepetible – 26 de octubre – 8:00 pm