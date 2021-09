Increíble: ¡ABBA anuncia su regreso con los integrantes originales después de 40 años!

En la historia de la música popular hay artistas y bandas que sin duda marcaron época. Y si nos vamos a los años 70 e inicios de los 80, no podemos dejar de lado a uno de los grupos más legendarios de aquella época, ABBA, que en una década componiendo y creando rolas que se convirtieron en hits a nivel mundial, se convirtieron en pieza clave para entender todo lo que se escucha en la actualidad, aunque su carrera se estancó por un momento.

Después de tantos éxito y rato juntos, en 1982 decidieron darse un descanso y cada quien tomó su camino; eso sí, los cuatro continuaron dentro de la industria musical creando proyectos que pintaban interesantes, pero que siendo muy honestos, no tenían la magia de cuando Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad se juntaban para escribir y cantar en vivo. Por cierto, ésta última tiene una historia bastante peculiar y ACÁ se las contamos).

ABBA regresa después de 40 años con planes emocionantes

A pesar de su enorme legado, que hemos podido disfrutar hasta en el musical y la película de Mamma Mia!, ABBA desapareció y la verdad es que luego de tanto tiempo perdimos las esperanzas de verlos reunidos una vez más. Sin embargo, y porque 2021, eso cambió este año porque hace unas semanas abrieron su cuenta de TikTok. Pero lo que nos dejó a todos con el ojo cuadrado fue que dijeron que muy pronto harían un anuncio importante.

Finalmente este 2 de septiembre por fin sabemos qué era lo que se traían entre manos, agárrense y háblenle a sus tí@s porque el grupo sueco de pop volverá después de 40 años de su separación con todos los integrantes originales… sí, así como lo leyeron, Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid están oficialmente juntos y no solo eso, pues regresan con un montón de planes emocionantes, enre ellos ¡música nueva!

Sobre su regreso, ABBA comentó lo siguiente: “Ha pasado mucho tiempo desde que hicimos música juntos. Casi 40 años, en realidad. Tomamos un descanso en la primavera de 1982 y ahora hemos decidido que es hora de terminarlo. A todos los que nos han seguido pacientemente de una forma u otra en las últimas décadas: Gracias por esperar, es hora de que comience un nuevo viaje (…) No es una exageración decir que estamos de regreso”.

Un nuevo disco y hasta un concierto único

Por supuesto que no bromeamos, ABBA no solo grabó dos canciones inéditas,“I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down”, lo mejor de todo es que el próximo 5 de noviembre publicarán un nuevo material discográfico el cual lleva por nombre Voyage, el primero desde The Visitors de 1981. Ya para rematar y por si esto no fuera suficiente, también se presentarán en vivo en un show nunca antes visto que seguramente les volará la cabeza.

“Lo llamamos ‘Voyage’ porque realmente estamos navegando en aguas desconocidas. Con la ayuda de nuestra juventud, viajamos hacia el futuro. No es fácil de explicar, pero tampoco se ha hecho antes”, declararon los miembros sobre el título del álbum.

Resulta que el próximo 27 de mayo de 2022 y con la ayuda de una banda de 10 músicos, el grupo dará un concierto único, en un estadio de 3 mil personas construido en Londres especialmente para esta ocasión y ubicado en las instalaciones del Parque Olímpico Queen Elizabeth de Londres. Se trata de un espectáculo audiovisual para el que crearon junto a Industrial Light & Magic, cuatro versiones digitales de los integrantes a través de capturas movimientos e interpretaciones.

Si ustedes quieren ser parte de este concierto que no se volverá a repetir, les contamos que la preventa se abre a las 12 horas de México el día de hoy dando click POR ACÁ y los boletos para la venta general a partir del martes 7 de septiembre. Así que si ustedes son fans del grupo no se lo pueden perder porque pinta para ser algo épico. Sin embargo, de todo esto lo más importante y lo que rescatamos es que ¡ABBA está de regreso!