Con hologramas y toda la cosa: Así será el espectacular concierto virtual que ABBA está armando

Si algo nos ha quedado claro es que el 2021 es el año de los regresos en la industria musical. Y no solo nos referimos a los festivales y conciertos, que poco a poco vuelven en gran parte del mundo, también lo decimos porque algunos artistas y bandas están de vuelta. Sin embargo, hubo quienes sí nos dejaron con el ojo cuadrado porque luego de varios años en silencio y muchos chismes, jamás pensamos que se reunirían. Como el caso de ABBA, que regresaron y en plan grande.

Fue el pasado 2 de septiembre cuando Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad anunciaron que luego de cuatro décadas de distanciamiento volverían con un nuevo material discográfico llamado Voyage, e incluso estrenaron un par de rolas (ACÁ las pueden checar). Por supuesto que esto emocionó no solo a la generación que creció escuchando a este esta legendaria agrupación, también para todos aquellos cuyos padres o abuelos les enseñaron sus canciones.

ABBA dará un concierto virtual nunca antes visto

Pero ese no es el único proyecto que revelaron, tenían algo más ambicioso bajo el brazo. Resulta que aprovechando la ocasión, ABBA confirmó que darían sus primeros conciertos en 40 años, solo que ellos no serían como tal los encargados de subir al escenario a interpretar los clásicos que los catapultaron a la fama. No, la banda en esta ocasión recurriría a la tecnología que tenemos hoy en día para presentar un espectáculo virtual nunca antes visto, que promete volarnos la cabeza.

Para que se den una idea de lo grande que es todo esto, el grupo construyó un estadio con capacidad para 3 mil asistentes especialmente para estos shows dentro de las instalaciones del Parque Olímpico Queen Elizabeth de Londres, Reino Unido. Por si esto no fuera suficiente, Anni-Frid, Benny, Agnetha y Bjorn contaron con la ayuda de la empresa Industrial Light & Magic para crear cuatro versiones rejuvenecidas digitalmente de cada uno, quienes serán los encargados de presentarse en esos conciertos.

Este espectáculo promete volarle la cabeza a los fans

Y quizá se estén preguntando, ¿cómo lograron que los integrantes de ABBA se vean en 2021 como lucían en los 70? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, ya que toda la magia la hicieron gracias a la captura de movimiento, que siguió cada una de las expresiones y pasos de los miembros y que la verdad, luce impresionante. Por si esto no fuera suficiente, en los shows, los avatares digitales del grupo contarán con una banda de 10 músicos que interpretarán sus hits y las rolas de su nuevo disco.

Sin duda, es fascinante saber que una agrupación tan legendaria y con una enorme carrera tenga en mente planes ambiciosos como este, que acercarán no solo a la vieja escuela que los escuchó cuando eran un fenómeno mundial, también a las nuevas generaciones. Si tienen ganas de ver este gran espectáculo, les contamos que abrirá sus puertas el 27 de mayo de 2022 e incluso se abrieron más lugares (ACÁ puedes comprar tus boletos si te interesan). Pero mientras esperamos a que lo presenten, a continuación les dejamos un video de esta experiencia.