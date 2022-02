Acusan a Snoop Dogg de abusar y agredir sexualmente a una mujer

A unos cuantos días de su presentación junto a Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Eminem en el Super Bowl LVI, Snoop Dogg está enfrentando un problema bastante grave. Lo decimos porque una mujer interpuso una demanda ante una corte de Anaheim, California, donde lo acusa de agresión y abuso sexual, en un hecho que presuntamente sucedió en 2013 y que sin duda dejó a la industria con la boca abierta.

De acuerdo con Pitchfork, el 29 de mayo de aquel año, una modelo, bailarina y actriz fue a un concierto que dio el rapero. Según los documentos a los que tuvo acceso esta fuente, la agredida mencionó que el socio de Snoop, Bishop Don “Magic” Juan, la llevó a su casa en contra de su voluntad y por si esto no fuera suficiente, a la mañana siguiente, la forzó a practicarle sexo oral en contra de su voluntad.

Snoop Dogg se está enfrentando a una acusación por abuso y agresión sexual

Sin embargo, la situación y la pesadilla para ella no terminó ahí. La mujer declaró que Juan también la llevó al estudio de Snoop Dogg, donde el cantante de “Gin and Juice” presuntamente la habría acorralado en un baño y la obligo de igual manera a darle sexo oral. Además, la afectada señaló que luego de esto, “procedió a masturbarse y a eyacular sobre la parte superior del pecho y la parte inferior del cuello”.

La modelo está demandando a Snoop y a Don “Magic” Juan por agresión y asalto sexual. Pero no solo esto, en los documentos también mencionan a las empresas Gerber & Co, Inc.; Broadus Collection, LLC; Casa Verde Capital, LLC; y Merry Jane Events, Inc. Hasta el momento de redactar esta nota, el rapero no ha dado declaraciones al respecto y sus representantes han negado todas las acusaciones en su contra.

Por ahora, no se sabe qué pasará con la participación de Snoop Dogg en el show de medio tiempo del Super Bowl LVI junto a Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, la cual está programada para el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium de Los Ángeles.