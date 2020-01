Como papeles de divorcio… Si algo faltaba para que Tom DeLonge se separara definitivamente de Blink-182, era dejar de poseer legalmente los derechos de las rolas que hizo junto a Mark Hoppus y Travis Barker. Esto es justamente lo que acaba de pasar: los derechos de Tom DeLonge por todo el catálogo de Blink-182, han sido adquiridos por la compañía de inversión musical Hipgnosis Songs.

Según los informes, la compañía ha adquirido el 100% de los derechos de autor de DeLonge. Hipgnosis Songs, anteriormente también se ha puesto las pilas y ha adquirido catálogos similares como el de Jack Antonoff y The Chainsmokers.

Al anunciar la adquisición de 157 canciones, Merck Mercuriadis de Hipgnosis dijo: “Si tienes menos de 27 años y haces música, son una banda fundamental. Tenían angustia, tenían energía, tenían humor pero lo más importante tenían canciones increíbles y Tom está en el centro de eso. Es un honor darle la bienvenida a la familia Hipgnosis”.

En este intercambio, DeLonge también se aventó unas palabras, en las que explica brevemente la razón por la cual hizo eso: “Es un honor haber estado tocando música durante tantos años y poder asociarme con el gran equipo de Hipgnosis para apoyar mi trabajo. Esta es una oportunidad perfecta para mí, no solo para celebrar mi pasado, sino también para darme las bases para crear más música en las próximas décadas”.

No podría estar más claro que esto lo hizo para perseguir nuevas metas personales, de las cuales, afortunadamente además de perseguir ovnis (que está muy chido), una sea hacer más música. Ahorita se encuentra trabajando en conjunto con el Ejército de Estados Unidos, quienes invirtieron 750 mil dólares a la investigación de To The Stars Academy (TTSA), la organización de DeLonge.