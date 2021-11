Recordamos cuando Robbie Williams hizo suyo el primer día del Corona Capital 2018

Sigue la cuenta regresiva hacia Corona Capital 2021, en lo que será el regreso en grande de uno de los mejores y más importantes festivales del México. Por ello, seguimos recordando algunos momentos épicos en la historia del evento y ahora, es turno de echar el vistazo a la mágica y tremenda presentación de Robbie Williams en la edición 2018.

A menudo los conciertos nos dejan con una sensación de “mmm, pudo haber estado mejor”. Ya saben, de esas veces en las que o el artista suena mal pero trae buenos visuales, o son un hit en vivo pero el público está de hueva. Pero para fortuna de todos nosotros aún existen algunos que pueden incluir todos los elementos de un buen show en vivo, uno de ellos es Robbie Williams, quien en el primer día del Corona Capital 2018 nos demostró porqué es uno de los showmans más amados por el público.

Williams se presentó en un abarrotado escenario Corona donde no sólo interpretó sus éxitos más conocidos, y casi casi se podría decir que su show se convirtió en una espedie de stand up que enamoró a los fans y no tan fans del cantante inglés. Sin duda alguna, el show de Robbie Williams fue el mejor del primer dia del Corona Capital 2018 y aquí te decimos en 5 razones porqué creemos que así fue.

1.- Dio un repaso por sus mas grandes éxitos.

Pasando por canciones como “Rudebox”, “Tripping”, “Feel”, “Come Undone”, “My Way”, “Rock DJ”, “Angels”, entre otras, Robbie Williams dio un repaso de sus canciones más exitosas y lo hizo con la seguridad de que serían coreadas por todo el público que atascó el escenario Corona. Con un grupo de bailarinas y coristas acompañandolo en todo momento, además de su banda de acompañamiento, Williams ofreció un espectáculo digno de un artista de su categoría, que a todos nos dejó con un buen sabor de boca y con ganas de verlo más seguido por acá.

Robbie Williams se robó hoy el #CoronaCapital18 🙌🏻❤️ pic.twitter.com/syluOyiEkK — May Delgado (@Mariianuziimaie) November 18, 2018

2.- Su carisma e irreverencia sobre el escenario

A Robbie Williams no le importa un carajo lo que la gente pueda opinar de él, ya sea para bien o para mal, y eso es algo que logra atrapar a la audiencia. El cantante salió al escenario usando una falda y no desaprovechó ninguna oportunidad para mostrar su trasero, su marcado abdomen o para decir alguna de sus ocurrencias. Más que provocar algún tipo de reacción negativa, Robbie robó muchos suspiros y gritos en su presentación del 17 de noviembre en el Corona Capital.

A eso además agréguenle que Robbie hizo un karaoke para que todos corearan con él la canción “My Way”, y que hasta se echó un popurrí de rolas del dominio público como “Take On Me”, de A-Ha, para ver que tan conocedores andaban sus fans. ¡Robbie Williams no paró de hablar ni de cantar en todo el show y eso lo agradecemos infinitamente!

3.- Salió con su papá a cantar

Robbie es consciente de que se ha convertido en el hombre que es gracias a sus papás y siempre aprovecha sus conciertos para darles las gracias. En esta ocasión el cantante subió al escenario a su padre, el señor Pete Conway, para interpretar la canción “Better Man”, dejando en claro al público que su papá es uno de sus más grandes héroes y de paso, sacándonos a todo una lagrimita de emotividad. Uno de los mejores momentos de la presentación de Williams, sin duda alguna.

Ayer @robbiewilliams subió a su papá Pete al escenario para cantar “Better Man”, y nos hizo sacar la lagrimita mil. #CoronaCapital18 pic.twitter.com/wSY7ez7bzc — SopitasFM (@sopitasfm) November 18, 2018

4.- Su amor por el público mexicano

Robbie Williams es irreverente pero también muy humilde y cariñoso. Casi al final del concierto, el ex integrante de Take That le dijo a sus fans mexicanos: “Han sido una gran audiencia. Y probablemente ustedes piensen que le digo esto a todos pero la verdad es que no es así. Cuando el público es malo, simplemente llego, canto mis canciones y me largo al carajo. Pero ustedes han sido un gran público”.

Si eso no era suficiente, el cantante le dedicó “She’s The One” a una chica del público y a otra la invitó a subir con él al escenario para abrazarla, darle un beso en la boca y de paso cantarle “Something Stupid”. En los minutos finales de su presentación, Robbie salió con una playera de la Selección Mexicana y una chamarra de “Mexico is the Shit”, las cuales presumió en la recta final de su set. El sentimiento es mutuo, Robbie.

Ayer la afortunada Nicole subió al escenario con @robbiewilliams, quién le interpretó “Something Stupid”. ¡Qué envidia! #CoronaCapital18 pic.twitter.com/cK3OPQbDbH — SopitasFM (@sopitasfm) November 18, 2018

5.- El final de su presentación

El show de Robbie fue mágico-cómico-musical de principio a fin, de eso no nos quedó ninguna duda. Al finalizar su show en el Corona Capital, el cantante británico coreó un pedacito su conocida canción “Angels” y después, dejó que la audiencia siguiera cantando, momento en el que el showman desapareció del escenario y dejó a todos los asistentes del Corona Capital cantando entre luces de celular y con muchísimo sentimiento.

13 años tuvimos que esperar los mexicanos para ver a Robbie Williams en vivo. Si bien el tiempo fue mucho, la verdad es que valió completamente la pena. ¿Cuál momento creen que fue el que marcó el regreso de Williams a tierras mexicanas?