Alexis Taylor de Hot Chip anuncia su nuevo álbum solista con la rola “Dying In Heaven”

A lo largo de este año, hemos visto a un montón de artistas haciendo su regreso en grande a la escena musical. Y es de entenderse, tomando en cuenta el fatídico 2020 para la industria… Pero bueno, la sorpresas no terminan y ahora es Alexis Taylor de Hot Chip quien está listo para abrir una nueva etapa en su carrera.

El cantante y productor acaba de anunciar el lanzamiento de Silence, material que se añadirá a su discografía como su sexto álbum en solitario y del que ya tenemos un primer adelanto con la rola “Dying In Heaven”. El nuevo disco verá la luz a mediados del septiembre próximo.

Alexis Taylor anuncia su nuevo álbum ‘Silence’

El buen Alexis Taylor se ha mantenido bastante activo en los últimos años, tanto en Hot Chip como con su proyecto en solitario. Basta recordar que en 2018, el británico liberó su material Beautiful Thing y tan solo un año después, se reintegró a la icónica banda de electro-dance para darle salida a la placa titulada A Bath Full Of Ectasy.

Pues bien, la creatividad está a todo lo que da y parece Alexis lo aprovechó al máximo para delinear una nueva entrega discográfica. Se trata de Silence, la cual será la sexta producción que el músico nos muestra en su faceta solista y que ya está programada para liberarse en plataformas el próximo 17 de septiembre a través del sello discográfico AWAL.

Al parecer, Alexis Taylor explorará en este material nuevos estilos musicales como el góspel. “Yo no soy religioso, pero las canciones que tratan sobre la idea de la música góspel o la religión, hay que mirarlas desde la distancia y tratar de descubrir su influencia en la música y en las personas en circunstancias desesperadas“, dijo en el músico londinense en un comunicado (vía NME).

Para anunciar con bombo y platillo este nuevo lanzamiento, el vocalista también compartió el primer adelanto del disco con la rola “Dying In Heaven”, una pista suave e hipnótica que nos da un idea de la exploración musical que Taylor hará en su próxima entrega. Por acá te dejamos el track y POR ACÁ pueden ir pre ordenando Silence para que no se pierdan el lanzamiento en septiembre.

Tracklist de Silence, el nuevo álbum de Alexis Taylor:

Dying In Heaven

Death Of Silence

House Of The Truth

Violence

Strange Strings

Thylacine

I Look To Heaven

Melting Away

Consequences

You’ve Changed Your Life

Silence

Wollongong Waves