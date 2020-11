‘All Things Must Pass’: La gran obra de George Harrison, el ‘Beatle callado’

Ciertamente la vida en muchos de los casos no nos abre el camino que deseamos transitar, a veces, uno mismo debe abrirse ese camino, buscar por nuestra propia cuenta aquellas cosas que tanto anhelamos. De repente un día y sin darnos cuenta estamos ahí, donde siempre soñamos.

Desde nuestra perspectiva, el destino y la vida actúan de forma misteriosa y muchas veces no entendemos el “porqué” de las cosas. George Harrison en su obra maestra, All Things Must Pass que hoy cumple 50 años, nos entrega un valioso recordatorio: Todas las cosas deben pasar.

Era difícil cargar con el peso de ser integran de The Beatles

All Things Must Pass reveló la gran capacidad compositiva de George más allá de su papel secundario al de sus compañeros de grupo, John Lennon y Paul McCartney. Dentro de The Beatles las circunstancias para Harrison no fueron del todo favorables, el poderoso dominio de ambos a la hora de escribir canciones no permitieron que el ‘Beatle callado’ explotara al máximo toda su creatividad y talento.

No es para nada un secreto, pero muchas de las obras de George quedaron fuera de las producciones dentro de la icónica banda de Liverpool. Sin embargo, Harrison recolectó una y cada una de esas piezas para finalmente construir lo que sería su gran obra. La lucha de egos bloqueaba la historia de un compositor innato, de sonidos revolucionarios para su época que sin duda le hubieran aportado todavía mayor valor a las producciones del Fab Four.

Con “Something” y “Here Comes The Sun” se podía anticipar el gran nivel compositivo que George Harrison poseía, que terminaría de explotar en All Things Must Pass.

¿Qué hay detrás de ‘All Things Must Pass’?

Solo dos meses después de la separación de The Beatles, el sonido revolucionario de Harrison ya empezaba a forjarse un camino extraordinario. George comenzó la grabación de su tercer álbum de estudio con el productor Phil Spector en los Estudios Abbey Road de Londres en mayo de 1970. El álbum contó con una larga lista de increíbles colaboradores y amigos, como Eric Clapton, Ringo Starr, Pete Drake, Gary Wright, Klaus Voormann, Billy Preston, John Barham, entre otros.

En su primer lanzamiento, All Things Must Pass incluyó tres discos de vinilo, dos de ellos con material original y un tercero con improvisaciones musicales bajo el título de Apple Jam, lo cual representaba la primera publicación triple de un artista de rock. Comercialmente, el álbum alcanzó el primer lugar en la lista de discos más vendidos de numerosos países, entre ellos la Billboard 200 y la UK Albums Chart, además de recibir en general muy buenas reseñas de la prensa musical.​

George Harrison se caracterizaba por poseer un trasfondo espiritual implícito en toda su carrera musical, esto debido a sus grandes influencias ante el movimiento Hare Krishna y su peculiar forma de tocar el sitar, instrumento en el cual Harrison encontró un sonido que terminaría por enamorarlo. Creando atmósferas que combinaban sonidos vanguardistas en el ámbito espiritual, fue la forma en la que sin duda dicho álbum se convertiría en su máxima masterpiece.

La influencia de Bob Dylan en el disco

El álbum abre con “I’d Have You Anytime”, una valiosa canción que George escribió con Bob Dylan después de un viaje a Estados Unidos cerca de Woodstock, en noviembre de 1968. Una canción donde se combinan los complicados acordes del guitarrista, a los que llamaba ‘naughty chords’, funcionando como una excelente introducción a lo que después conoceríamos como una gran amistad entre ambos músicos.

El sexto corte del álbum se trata de un cover a Bob Dylan, “If Not For You”. Harrison siempre admiro la carrera y el trabajo musical de Zimmerman, al grado que decidió incluir esta reversión a su disco. Posteriormente en la siguiente canción “Behind That Locked Door”, se trata de una composición de apoyo y aliento de George hacia Dylan, luego de haber regresado a los escenarios acompañado del grupo The Band, tras dos años de retiro al sufrir un accidente.

Por otro lado, nos encontramos con “Apple Scruffs”, canción que está influenciada totalmente por Dylan, donde podemos escuchar una dulce melodía de guitarra y armónica, en la cual Harrison le rinde un homenaje a un grupo no organizado de admiradores de The Beatles llamado Apple Scruffs’, quienes buscaban a John, Paul, George y Ringo en algunos lugares específicos de Londres.

Es momento de hablar de la gran joya, “My Sweet Lord”

Como todos sabemos la gran joya de todos los tiempos en la carrera de Harrison, es sin duda “My Sweet Lord” y su pegajoso Aleluya. La canción posee un perfecto balance de sonidos que explotan una y otra vez cada que la escuchamos. Se trata de un himno que le canta Harrison al dios hindú Krishna; sin embargo, podemos decir que en esencia es un valioso mensaje verdaderamente universal.

“My Sweet Lord” alcanzó el puesto número uno en las listas de popularidad en el Reino Unido y es evidentemente conocida en cada rincón del mundo. A estas alturas podemos decir que fue el sencillo perfecto para promocionar el disco; sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que se suscitó un pequeño percance. La situación era que la canción resultó ser un sampleo inconsciente a ‘He’s So Fine’ de The Chiffons, por lo cual demandaron a Harrison, al final todo se resolvió comprando dicha canción.

Algunas de las canciones que fueron rechazadas por los Fab Four

Era 1966 cuando Harrison escribió el cuarto corte de All Thing Must Pass llamado “Isn’t It A Pity”, la cual originalmente se pensaba incluir en el séptimo trabajo discográfico de The Beatles, Revolver. Sin embargo lamentablemente la pieza fue rechazada por Lennon. Finalmente, George la publicó tiempo después donde se incluyen dos versiones una en la cara A, que dura 7:11 minutos y la segunda en la cara B, que dura 4:45.

Otro caso similar se da en “Let It Down”, el octavo corte del álbum. Se trata de una canción fiel al estilo de Harrison, poderosa en lírica y contundente en la guitarra donde en cada uno de los acordes demuestra su gran capacidad. La canción además de destacar por su sonido, también lo hizo por ser otro de los grandes temas que quedaron fuera de las producciones de los Fab Four.

El ego sabemos que es nuestro principal enemigo en cualquier relación, tanto laboral, amistosa o sentimental, un silencioso pero letal veneno que sin darnos cuenta nos invade por completo. El caso más importante de rechazo lo vemos justo en “All Things Must Pass”, canción que le da el nombre al álbum.

Fue escrita en 1969 para una de las grabaciones de The Beatles, está por demás decir que se perdieron de una de las joyas más entrañables de Harrison. Una canción que en esencia es intensa y poética, a tal grado que la letra parece tan vigente y tan llena de verdad, una enorme prueba que le hace honor a su creador, una mente creativa atrapada en un grupo que jamás lo dejó despegar.

La polémica portada de ‘All Things Must Pass’

Por si fuera poco, la portada tampoco pasa desapercibida, All Things Must Pass cuenta con una imagen polémica y emblemática. Podemos observar a George Harrison sentado en el jardín principal de Friar Park, rodeado por cuatro gnomos, donde interpreta que dichos gnomos eran una clara referencia a los miembros de The Beatles y por supuesto que tal mensaje fue repudiado por John Lennon.

Aquella fotografía, ña cual es en blanco y negro, fue tomada por Barry Feinstein y se caracteriza principalmente por las diversas interpretaciones que algunos críticos le otorgaron, describiéndola como un intento de George de salirse de la identidad y del inconsciente colectivo que rodeaba a la banda de Liverpool en 1970.

50 años después, el mensaje de George Harrison sigue tan vigente como nunca

De esta forma George Harrison le demostró al mundo su destacado talento, con sonidos y atmósferas que gracias al destino el llamado “Beatle callado” no se guardo más. Composiciones sumamente valiosas y melodías que después de 5 décadas siguen sonando tan innovadoras y revolucionarias, y no solo eso, es sin duda un álbum que cada vez que lo escuchamos nos cuenta algo nuevo.

Preguntas y temas existenciales que aborda en el transcurrir del álbum, tal cual como en su quinto corte “What Is Life”, donde de forma poética como en todo el resto del disco, George nos presenta el gran cuestionamiento que casi todos nos hemos hecho en algún momento: ¿Qué es la vida?

Una obra sublime y majestuosa es All Things Must Pass, digna de admirar en cada una de sus piezas de forma poética y cuidadosa, una galaxia de composiciones que en sus pequeñas constelaciones podemos encontrar las respuestas a aquello que hoy en día nos abruma, finalmente para eso está la música. Un pionero apasionado por la música y las letras, que como en créditos finales de una película, nos dice: Todas las cosas deben pasar.

Por: Salvador Medina