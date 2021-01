¡Andrew VanWyngarden de MGMT comparte su nueva rola “I Miss Dancing in New York”!

Ahora sí, ya vamos bien encaminados sobre el 2021 con ganas de escuchar nueva música. Desde luego, el corazón de los melómanos todavía está resintiendo la falta de conciertos y festivales (no se preocupen, los entendemos), pero lo bueno es que los estrenos musicales no faltarán. Ahora, es Andrew VanWyngarden quien se une a los lanzamientos de enero.

Sin embargo, esta vez no se trata de una rolita con MGMT. El vocalista abre su trabajo de 2021 con “I Miss Dancing in New York”, un temazo bien pegajoso para moverte sin control que forma parte de sus composiciones bajo el pseudónimo Gentle Dom.

La nueva canción de Andrew VanWyngarden

Con todo este panorama lleno de incertidumbre cortesía de la pandemia, una de las cosas que más se extrañan es salir bailar. Y no importa si es algo de música electrónica, una cumbia, algo bien funky o lleno de vibras disco; echar una buena bailada pone de buenas a cualquiera (hasta al amigo o amiga que dice que no le gusta).

Pero no importa que estemos en cuarentena porque incluso en casa le podemos poner algo de diversión al momento. Si estabas buscando una canción nueva para agarrar ganas de moverte sin cesar, el buen Andrew VanWyngarden tiene para ti su nuevo track “I Miss Dancing in New York”, esta vez como una entrega directa de su proyecto Gentle Dom.

Y vaya que este trabajo es bastante diferente de lo que le conocemos con MGMT. Desde luego, las texturas electrónicas prevalecen, pero el compositor apuesta en esta ocasión por una ambientación dance llena de referencias musicales retro que, como dice el título, te harán sentir esa sensación de extrañar bailar en Nueva York o la ciudad de la que seas.

Pero no te quedes con las ganas. Ponte el track en la comodidad de tu hogar y báilale sin pensarlo dos veces. A continuación te dejamos la rola que por ahora solo se liberó en Soundcloud durante este fin de semana. Escúchala aquí.

Gentle Dom

Bajita la mano, Andrew VanWyngarden anda trabajando en todo lo que se le atraviesa. Luego de que lanzara Little Dark Age junto a MGMT en 2018, la banda le entró a la gira entre ese año y parte de 2019. Para 2020, el grupo lanzó dos canciones nuevas tituladas “In The Afternoon” y “As You Move Thorugh the World”, con las que oficialmente comenzaron su carrera independiente (otra vez) bajo su propio sello discográfico.

Sin embargo, poco y nada han comentado sobre un nuevo álbum… aunque VanWyngarden sí ha tenido actividad. El músico lanzó en noviembre pasado el EP Fanta Se, mismo que estuvo grabando a lo largo de los pandémicos meses del 2020. En este material, precisamente escuchamos un estilo más ‘bailable’ del que nos tenía acostumbrados el vocalista.

A pesar de ello, la nueva canción no pertenece a ese material. ¿Será que Andrew prepara otro EP en los próximos meses? Sin duda, tendremos que estar al tanto de lo que vaya lanzando (y que pronto también nos de noticias de MGMT, por supuesto).