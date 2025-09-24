Lo que necesitas saber: Aunque el productor no dio detalles sobre este nuevo material, aseguró que trabajar con The Rolling Stone "es como trabajar para Batman".

¡La espera está por terminar! Andrew Watt acaba de lanzar un notición y es que confirmó que está produciendo un nuevo álbum para nada más y nada menos que The Rolling Stones.

Los Stones // Foto: Getty Images

Andrew Watt confirma producción de nuevo álbum de The Rolling Stones

Dos años después de su último álbum, por fin tenemos noticias sobre nueva música de The Rolling Stones… y es que el productor Andrew Watt confirmó que está trabajando con la banda en un nuevo material.

Por si no lo recuerdas, Watt fue quien produjo su álbum de estudio ganador del Grammy, ‘Hackney Diamonds’, en 2023. Además, ha trabajado con otros artistas como Elton John, Lady Gaga y Ed Sheeran.

Aún y con toda su experiencia, el productor aseguró que trabajar con los Stones es “como trabajar para Batman”. Eso sí, no dio más detalles sobre esta nueva producción.

Y aunque oficialmente no se ha dado un anuncio sobre el nuevo álbum, sus declaraciones lo hacen prácticamente un hecho. Solo habrá que esperar y estar atentos a los anuncios del grupo británico.

Show de Los Stones // Foto: Getty Images

Anuncian relanzamiento de ‘Back and Blue’

Lo que sí está confirmado por The Rolling Stones es que el próximo 14 de noviembre lanzarán una reedición de su clásico de 1976, ‘Back and Blue’.

Este relanzamiento incluye el álbum original remasterizado y sesiones de estudio inéditas con Jeff Beck, Harvey Mandel y Billy Preston.