¡Angels & Airwaves anuncia su primer álbum en siete años con la rola “Restless Souls”!

Ya se habían tardado un buen rato, pero Angels & Airwaves por fin lo hizo oficial. La banda comandada por Tom DeLonge tiene en la mira un nuevo material discográfico y el 2021 será el escenario perfecto para compartirlo con el mundo.

Así lo anunció el grupo este martes con la liberación del sencillo “Restless Souls”. Será a finales de septiembre cuando el álbum titulado Lifeforms vea la luz y eso no es todo, pues ya revelaron nuevas fechas de la gira que tienen contemplada en los meses venideros.

¡Por fin! Angels & Airwaves anuncia su nuevo álbum ‘Lifeforms’

Aunque no lo crean, han pasado siete años desde que Angels & Airwaves lanzó su último álbum de estudio de larga duración. Fue en 2014 cuando el grupo sacó The Dream Walker y desde entonces, solo hemos visto algunos EP’s o uno que otro sencillo por ahí que abría la ilusión sobre algún material discográfico.

De hecho, por allá en 2019 la banda compartió los sencillos “Rebel Girl” y “Kiss & Tell” y todo indicaba que se acercaba un disco, pero de repente no supimos más…. hasta ahora. Ya en este 2021, el combo encabezado por DeLonge anunció que efectivamente estaban trabajando en el estudio y en mayo pasado, se destaparon con la rola “Euphoria“.

Sin embargo, fue hasta este martes 15 de junio que Angels & Airwaves oficializó el lanzamiento de su nueva placa discográfica. Esta llevará por nombre Lifeforms, tendrá 10 tracks y arribará al mercado (tanto en plataformas como en formatos físicos) el próximo 24 de septiembre y ya lo puedes pre ordenar POR ACÁ.

Junto con el anuncio también se liberó “Restless Souls”, el más reciente adelanto del álbum antes mencionado. “Este álbum para mí es un viaje a través de diferentes relaciones, diferentes puntos de vista y cómo cada uno tiene su propio camino en la vida“, mencionó Tom DeLonge en un comunicado. Checa el video a continuación.

La banda tiene un tour mundial en la mira… ¿Vienen a México?

El anuncio del disco y la nueva rola no son las únicas noticias que la banda reveló. Con un video literalmente grabado desde el espacio -ya saben, al buen Tom DeLonge le gustan este tipo de temas-, Angels & Airwaves anunció un tour mundial con fechas confirmadas en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania entre este año y 2022

La gira comenzará el 31 de julio con su participación en Lollapalooza. Dentro del calendario, no se confirmaron fechas para México y Latinoamérica, pero muy pronto podrían anunciarlas. Recordemos que el pasado mes de marzo, el vocalista reveló en una publicación de Instagram que la banda tenía en la mira algunos shows en tierra azteca e incluso Canadá y Australia. Habrá que ver si meten más fechas a la agenda.

Mientras esperamos la noticia, por acá les mostramos el video del anuncio de la gira y más abajo el tracklist oficial de Lifeforms.

Tracklist de Lifeforms de Angels & Airwaves:

1. Timebomb

2. Euphoria

3. Spellbound

4. No More Guns

5. Losing My Mind

6. Automatic

7. Restless Souls

8. Rebel Girl

9. A Fire in a Nameless Town

10. Kiss & Tell