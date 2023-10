Así se veían los Arctic Monkeys en su primera visita a México (y así lucen actualmente)

Lo que necesitas saber: Han pasado 13 años del primer concierto que Arctic Monkeys dio en México y hacemos una comparación de cómo se veía Alex Turner y compañía en ese tiempo (a diferencia de ahora).

El mes de octubre finalmente llegó y con eso uno de los conciertos más esperados del año: el de los Arctic Monkeys, quienes llegarán los próximos días 6 y 7 al Foro Sol para presentar su reciente disco The Car, en donde además de todo estarán acompañados de Fontaines DC y The Backseat Lovers.

El regreso de los Arctic Monkeys a México tiene a varios bastante emocionados, pues la banda conformada por Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley es una de las consentidas por el público mexa que no duda en verlos cada que visitan nuestro país.

Foto: Stephania Carmona

Arctic Monkeys ofrecerán dos conciertos en México este 2023

Y es que además de estos próximos shows en el Foro Sol o su presentación como headliners del Corona Capital 2022, los Arctic Monkeys ya han dado varios conciertos en nuestro país donde han demostrado por qué son una de las agrupaciones más populares de la actualidad.

De hecho, con la próxima visita de los ‘monos árticos’ a la CDMX para muchos es inevitable pensar en ese primer concierto que la banda británica dio en la Explanada del Estadio Azteca. Un show marcado por la euforia de los fans, pero también por la falta de organización por parte de los promotores.

La banda británico visitó México por primera vez en el 2010

Quienes fueron a ese concierto (si no acá les damos un poco de contexto) seguro recuerdan que los Arctic Monkeys no sólo no tenían la popularidad que tienen ahora, sino que además se veían bastante diferentes. Y cómo no si del primer show de los Arctic Monkeys en México ocurrió ¡hace 13 años!

A pesar del paso del tiempo, muchas cosas no han cambiado del todo. En ese show pudimos oír en vivo por primera vez rolones como “Brianstorm”, “Crying Lighting”, “I Bet You Look On The Dancefloor”, “Cornerstone”, “Do Me A Favour” y “505”, mismas que aún (o en su mayoría) suenan en el tour actual de la banda.

Así se veían los Arctic Monkeys en su primera visita a México (y así lucen actualmente)

No cabe duda que el éxito y evolución de la agrupación originaria de Sheffield, Reino Unido ha sido evidente y para recordar un poco el pasado, acá les enseñamos cómo se veían los integrantes de los Arctic Monkeys lucían en 2010, año en el que visitaron México por primera vez, y cómo se ven este 2023.

Alex Turner

Cuando el líder de los Arctic Monkeys visitó México por primera vez tenía 24 años. Junto con la banda, Turner venía promocionando el tercer disco de estudio de Arctic Monkeys, Humbug, y su peinado no era ni la tercera parte de esponjado y muy estilo ‘Elvis’ de lo que es ahora.

En ese entonces Alex Turner también andaba con su inolvidable novia (o al menos así parece para los fans), Alexa Chung. Una relación que terminó un año después, en 2011. ¡Cuántas cosas cambiaron 13 años después!

Alex Turner ha evolucionado mucho desde aquella primera vez en México/Fotos: Getty Images

Matt Helders

El baterista de la banda británica también tenía 24 años cuando vino a México por primera vez. A comparación de Alex Turner, si bien el cambio físico de Matt ha sido algo notorio, el estilo del músico sigue siendo el mismo (así como su talento al tocar la batería).

¿Qué tal la mata con la que Matt Helders vino por primera vez a nuestro país?/Fotos: Getty Images

Jamie Cook

El guitarrista principal de los Arctic Monkeys era un año mayor (o sea tenía 25 años) a Alex y Matt cuando pisó tierras mexicanas por primera vez. Por aquellos años apenas era novio de la modelo Katie Downes, con quien se casó hasta marzo de 2014 y con quien actualmente tiene dos hijos.

A diferencia del cabello, Jamie Cook se ve casi igualito desde aquel 2010/Fotos: Getty Images

Nick O’Malley

El músico británico y bajista de la banda también tenía 25 años cuando Arctic Monkeys ofreció su primer concierto en México. Uno en donde difícilmente se imaginaban que años después lograrían llenar uno de los foros más grandes que existen en la CDMX.

Nick O’Malley sigue con la greña larga, pero su cambio físico desde que tocaron en la Explanada del Estadio Azteca es poco/Fotos: Getty Images

Cuando vemos el antes y el después de los Arctic Monkeys, no podemos evitar decir “Ya Llovió”, sobre todo porque muchos de nosotros hemos crecido al mismo tiempo de la banda y sabemos que no somos los mismos (ni nos vemos igual) que hace 13 años, ¿no lo creen?

