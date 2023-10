Lo que necesitas saber: Llegó el momento de poner a prueba sus conocimientos sobre los Arctic Monkeys con un quiz que solo los verdaderos fans pasarán. ¿Están listos?

A mediados de los 2000 y de manera inesperada, los Arctic Monkeys irrumpieron en la escena musical para revivir el rock en el Reino Unido y en otras partes del planeta. Desde entonces, a pesar de la evolución que han pasado a lo largo de los años y que hay a quienes no les encanta el camino que tomaron, no podemos negar que los de Sheffield son una de las bandas más importantes de la actualidad y de los últimos tiempos.

Lejos quedaron aquellos años donde Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley componían rolas ruidosas llenas de guitarrazos e historias adolescentes. Con Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, uno de los álbumes debut más vendidos de la historia, lograron llamar la atención de la industria y los medios especializados, y para Favourite Worst Nightmare consolidaron el sonido de esa primera época.

Imagen de la promoción de 'The Car'

Sin embargo, las cosas cambiaron con sus siguientes materiales discográfico, como Humbug o Suck It And See, donde los Arctic Monkeys adquirieron una vibra más pesada y hasta psicodélica. Aunque la cosa se salió de control con la llegada de AM, el disco que los catapultó al éxito y los llevó a la cima del rock mainstream.

A pesar de su estatus, Alex Turner y compañía no han parado de reinventarse, pues en sus siguientes discos, Tranquility Base Hotel & Casino y The Car, le bajaron a los decibeles para escribir canciones un tanto más relajadas y experimentales, donde podemos darnos cuenta de su enorme crecimiento como músicos y artistas.

Después de más de dos décadas de carrera, siete álbumes de estudio, conciertos por todo el mundo y fans en muchos rincones del planeta, los Arctic Monkeys se convirtieron en una de las últimas grandes bandas de rock de la actualidad (como lo dijo Damon Albarn), la cual es capaz de llenar cualquier venue donde se presentan y emocionar a sus fans –y no tanto con el anuncio de un nuevo disco–. Algo que muy pocos pueden hacer en estos momentos.

Sabemos que por acá tenemos fans from hell de la banda de Sheffield, así que queremos poner a prueba sus conocimientos (o quizá puedan aprender algo nuevo) con un quiz sobre el grupo, sus discos y una que otra curiosidad. ¿Qué dicen? ¿Aceptan en el reto? A continuación les dejamos la trivia para que la contesten

¿En qué fecha dieron su primer concierto? 5 de junio de 2002

13 de junio de 2003

20 de julio de 2004

3 de julio de 2003 Menciona el baterista de qué artista reemplazó a Matt Helders en las sesiones de 'AM' Johnny Marr

Elvis Costello

Paul Weller

Iggy Pop ¿Qué canciones de 'Humbug' no produjo Josh Homme? "Crying Lightning", "Fire and the Thud" y "Dangerous Animals"

"Potion Approaching", "The Jeweller's Hand's" y "Pretty Visitors"

"Dance Little Liar", "Cornerstone" y "Potion Approaching"

"Cornerstone", "My Propeller" y "Secret Door" ¿En quién o qué se inspiró la banda para componer "Brianstorm"? El protagonista de un libro

Un personaje de una serie

Una tormenta tropial

Un fan ¿Qué rolas que aparecieron en su álbum debut, incluyeron en su primer EP? "From the Ritz to the Rubble" y "When the Sun Goes Down"

"Fake Tales of San Francisco" y "From the Ritz to the Rubble"

"A Certain Romance" y "Fake Tales of San Francisco"

"I Bet You Look Good on the Dancefloor" y "The View from the Afternoon" ¿Qué cover de The Beatles se aventaron los Arctic Monkeys durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012? "I Want You (She's So Heavy)"

"Come Together"

"Revolution"

"Happiness Is A Warm Gun" ¿Cómo se llamó el "proyecto secreto" de los Arctic Monkeys? The Death Ramps

Nettles

The Hellcat Spangled Shalalala"

Black Treacle ¿Cuántas veces han nominado a la banda a los Mercury Prize? 2

3

4

5 ¿Qué canción de The Police homenajean en "When The Sun Goes Down"? "So Lonely"

"Can't Stand Losing You"

"Roxanne"

"Next To You" ¿Cuál de estos músicos británicos le tiró a Arctic Monkeys? Noel Gallagher

Thom Yorke

Damon Albarn

Jarvis Cocker ¿Cuáles fueron los nombres que Arctic Monkeys consideró para el título de su segundo disco? 'Lesbian Wednesdays, Gordon Brown and Gary Barlow'

'Matador'

'Flourescent Adolescent'

'The Funk Might Fracture Your Nose' ¿Cuál fue la primera rola de los Arctic Monkeys donde tocó Nick O'Malley? "Fluorescent Adolescent"

"Matador"

"Brianstorm"

"Leave Before the Lights Come On" ¿En dónde se tomó la fotografía de 'The Car'? Londres

Nueva York

Los Ángeles

Sheffield ¿En qué fecha dieron los Arctic Monkeys su primer concierto en México? 1 de julio de 2010

15 de julio de 2010

21 de julio de 2010

25 de julio de 2010 ¿De quién fue la idea de ponerle Arctic Monkeys a la banda? Alex Turner

Matt Helders

Jamie Cook

Andy Nicholson Ver resultado Tu resultado: Lo sentimos, no se encontraron resultados. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. No eres tan fan que digamos... Es probable que te gusten las rolas famosas de Arctic Monkeys y puede que te guste la banda, pero te falta un poco más para considerarte un verdadero fanático. Ni modo, a seguir estudiando. Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Te late la banda y le sabes (más o menos) Probablemente no seas un fan clavado, pero sí te sabes información de los Arctic Monkeys y su historia. No estuvo mal, eh... Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados ¡Eres el quinto Arctic Monkey! No cabe duda que tú sí eres fan de los Arctic Monkeys. No solo te sabes todas las rolas, también datos que probablemente ni la banda recuerda. Felicidades, Alex Turner estaría orgullos@ de ti. Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Volver a hacer el cuestionario

