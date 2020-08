¡Arcade Fire estrena video para celebrar los 10 años de ‘The Suburbs’!

El 2 de agosto se cumplieron exactamente 10 años desde que Arcade Fire lanzó su tercer disco de estudio The Suburbs. Inspirado en la infancia y adolescencia de Will y Win Butler en los suburbios de Houston, este disco nos regaló un proyecto verdaderamente revolucionario. Para celebrar, la banda canadiense acaba de compartir un video de cuarentena.

En una nueva publicación de Instagram, se puede ver a Win Butler y Régine Chassagne cantando “Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)”. Subtitulando la publicación, el grupo escribió: “The Suburbs tiene 10 años ahora. No puedo esperar a que todos toquen música juntos de nuevo. Hasta entonces, mantente a salvo y bien“.

La letra de “Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)” también se agregó al final de la publicación, escribiendo: “Living in the sprawl/Dead shopping malls rise like mountains beyond mountains/And there’s no end in sight/I need the darkness someone please cut the lights!“. Bastante allegadas a los tiempos que vivimos.

The Suburbs fue un éxito total para Arcade Fire. Se convirtió número 1 de ventas en los Estados Unidos en la primer semana de su lanzamiento, así como en el Reino Unido. Posteriormente este disco les daría un premio Grammy por Mejor Álbum del Año. Además, en los Brit Awards se consagraron en dos categorías como Mejor Álbum Extranjero y Mejor Grupo Internacional.

A principios de este mes, Butler compartió un fragmento de una nueva canción de Arcade Fire junto con un “mensaje de unidad” a través de Twitter. Esto le siguió a Butler compartiendo una serie de fragmentos de música nueva en abril. Estos fragmentos forman parte de su próximo y sexto disco de estudio.

Will Butler recientemente dio una actualización sobre el lanzamiento de este disco, en la que dijo que el disco estaba en una pausa indefinida por las complicaciones de la pandemia. Arcade Fire lanzó por última vez un álbum con Everything Now de 2017. Disfruten el nuevo video de cuarentena de Arcade Fire en lo que están de regreso con nosotros: