Aunque no tuvimos que esperar tanto tiempo para que volvieran a México (pues hace casi un año los checamos como headliners del Corona Capital 2022), no hay duda de que muchos contaron los días para tener a los Arctic Monkeys de regreso en la CDMX. Y la verdad es que todos esos meses de espera valieron por completo la pena, porque no decepcionaron para nada en su primera noche en el Foro Sol.

En aquella ocasión, la banda británica estaba arrancando con la gira mundial para promocionar su más reciente material discográfico, The Car. Sin embargo, luego de varias fechas por todo el planeta y con un setlist que tuvo algo para todos los gustos, volvieron a la capital chilanga para recordarnos por qué son una de las agrupaciones más grandes de los últimos tiempos.

Arctic Monkeys regresó a la CDMX para prender el Foro Sol

Luego de checar las presentaciones de The Backseat Lovers y Fontaines D.C. (que por cierto, estos últimos se rifaron como los grandes prendiendo al público en general con su estruendoso post-punk), el terreno se fue preparando para el acto principal: los Arctic Monkeys. Sin embargo, tras un ratito esperando y con un intro pequeño, poco a poco aparecieron los integrantes de la banda en escenario.

Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley junto a un par de músicos que los acompañan tomaron sus lugares (en medio de una escenografía sencilla pero minimalista que nos recordó a un programa de televisión de los 70, porque hasta las pantallas tenían ese filtro vintage) y con “Sculpture of Anything Goes”, arrancó el primer concierto de los de Sheffield en el Foro Sol.

Como siempre, Matt Helders demostró que es un espectacular baterista/Foto: Stephania Carmona

Aunque la tranquilidad no duró mucho, ya que luego luego empezaron a tocar “Brianstorm” y todos perdieron por completo la cabeza con este temazo, donde la gente coreó tanto la letra como el riff principal, brincaron y hasta aparecieron las primeras chelas voladoras. Una verdadera locura la que provocó este rolón, que más o menos marcó el ritmo de lo que sería todo este show.

Algo que saben hacer muy bien los Arctic Monkeys y que aprendieron con el paso de los años es manejar a su antojo (en el buen sentido de la palabra) a quienes los están viendo en vivo dependiendo de la situación. Lo decimos porque trataron de calmar un poco las cosas con “Snap Out Of It”, pero en cuanto se arrancaron con “Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair” la tranquilidad se fue para ver a Alex sacando los pasos de “La macarena” al ritmo de la letra.

A pesar de que terminamos con un bolillo pa’l susto, los Arctic Monkeys se rifaron como los grandes en su primera noche en la CDMX ???



Y si no nos creen, abrimos hilo con algunos de los mejores momentos de su show en el Foro Sol. Arrancamos con “Brianstorm” ?#ArcticMonkeys pic.twitter.com/irPxpTDMxn October 7, 2023

La banda nos hizo como quiso, llevándonos de la calma a la locura

Ya que andamos hablando del frontman de la banda, justo después de terminar de tocar esa rola, Alex Turner simplemente dijo: “buenas noches, Ciudad de México, gusto en verlos” y ya se imaginarán el grito que provocó en el Foro Sol. Y por si nuestro punto anterior no había quedado claro, la banda se siguió con el poderoso combo de “Teddy Picker” y “Crying Lightning”, con el que muchos saltaron macizo –como chapulines– y que sirvió para escuchar a todo lo que da a la base rítmica de la agrupación.

Con “Tranquility Base Hotel + Casino”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?”, “Arabella” y “Perfect Sense” (con la que la gente acompañó con las luces de sus celulares, creando uno de los mejores momentos de comunión entre el público y la banda), los Arctic Monkeys le bajaron un poco a las revoluciones. Pero esto solo fue para prepararnos para lo que vendría después.

El combo de “Teddy Picker” y “Crying Lightning” sonó macizo y no nos dio respiro desde que arrancó el concierto ?⚡️#ArcticMonkeys pic.twitter.com/zIARKKo9Aa — SopitasFM (@sopitasfm) October 7, 2023

Algo que de plano nos gustó fue que la agrupación desempolvó varias rolas de sus primeros discos que al menos en México tenían un buen rato sin tocar. El ejemplo perfecto de esto fue “The View From the Afternoon” del Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, la cual emocionó y dejó muy contentos a los fans old school de los británicos.

A lo largo de los años, Alex Turner se ha convertido en un gran showman, y eso lo demostró en canciones como “Knee Socks” y “Pretty Visitors”. Sobre todo en esta última, donde aprovechó para cantar lo más cerca posible del público y pasearse de lado a lado del escenario para saludar de lejitos a los fans que estaban parados en las primeras filas del Foro Sol.

Las increíbles líneas de bajo de Nick O’Malley no podían faltar/Foto: Stephania Carmona

El cierre de la primera parte del show estuvo lleno de hits

Una vez más, Arctic Monkeys viajó al pasado para tocar “Fluorescent Adolescent”, un clásico que hace mucho no se aventaban por acá y que por supuesto, nos dio un trancazo de nostalgia al recordar esa época de juventud donde éramos felices y de plano no lo sabíamos. De verdad, fue una agradable sorpresa escuchar este himno con el que crecieron muchos de los que estuvieron en el show.

A partir de ese momento, la banda británica no nos dio descanso, pues aventaron hit tras hit. Para que se den una idea, se siguieron con “There’d Be A Mirrorball” y “505”, que como era de esperarse, el público cantó a todo pulmón y desgarrándose la voz (en particular la parte de “But I crumble completely when you cry…”, esa que a la mayoría nos llega al cora, no se hagan).

No les vamos a mentir, cuando sonó “Fluorescent Adolescent”, Arctic Monkeys nos dio un buen golpe de nostalgia por esa época donde éramos felices y no lo sabíamos ?#ArcticMonkeys pic.twitter.com/x4CJx3k9GC — SopitasFM (@sopitasfm) October 7, 2023

El Foro Sol casi se viene abajo cuando se escuchó el icónico riff de “Do I Wanna Know?”, un temazo que ya se imaginarán cómo sonó en el Foro Sol, durísimo y lleno de sentimiento. “Qué hermoso público. Gracias, increíble, de verdad increíble”, mencionó Alex Turner antes de tocar “Body Paint”, la cual se echaron con un final extendido impresionante y que cerró la primera parte del concierto de Arctic Monkeys, pero esto aún no terminaba.

Aunque muchos ya se andaban saliendo –quizá para alcanzar Metro–, tras unos minutos a oscuras, la banda regresó para tocar “Hello You”, rola en la que se las luces se reflejaron en la bola disco que adornó el escenario y que pudimos checar en todo su esplendor. Y sí, aquí muchos aprovecharon para tomar unas buenas fotazas aesthetic, como diría la chaviza.

Este es un temazo que no necesita presentación: simplemente “Do I Wanna Know?” ?#ArcticMonkeys pic.twitter.com/yELfczTWLJ — SopitasFM (@sopitasfm) October 7, 2023

Con la frenética “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, el primer gran éxito de los ingleses que nos dio un último momento para recordar sus inicios y los guitarrazos ponchados de “R U Mine?”, se acabó el show. La banda se despidió mientras todos les aplaudían y gritaban (como esperando que por ahí se apiadaran de nosotros y tocaran otra canción). Pero uno a uno fueron desapareciendo del escenario.

“I Bet You Look Good on the Dancefloor” fue de las rolas que cantaron los fans de antaño ??#ArcticMonkeys pic.twitter.com/ZJqIT8BthX — SopitasFM (@sopitasfm) October 7, 2023

El cncierto nos dejó muy contentos (y un poco asustados)

Después de casi dos horas de concierto y un setlist muy bien armado al que de plano no le faltó casi nada, Arctic Monkeys terminó su primera fecha en la CDMX. Aunque interactuaron muy poco con el público y casi se aventaron rola tras rola sin parar, Alex Turner les agradeció en cada oportunidad que tuvo y tanto a él como a Jamie, Nick y Matt se les le notaba muy contentos ante la reacción de la gente.

Y sobra decir que sus fans se les entregaron por completo, gritando varias veces “olé, olé, olé, Arctic Monkeys” y coreando prácticamente todas las rolas sin exagerar. De plano, esta primera noche de los de Sheffield en la capital nos dejó con un gran sabor de boca, con ganas de más y un gran susto (patrocinado por un temblorcito y el relajado sonido de la alerta sísmica) que afortunadamente no pasó a mayores. Ahora sí que como dicen por ahí, la banda hizo temblar al Foro Sol.

Jamie Cook no pudo ocultar en varios momentos que estaba feliz tocando en México/Foto: Stephania Carmona

Setlist de Arctic Monkeys en el Foro Sol (show 1)

“Sculptures of Anything Goes” “Brianstorm” “Snap Out Of It” “Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair” “Teddy Picker” “Crying Lightning” “Tranquility Base Hotel + Casino” “Why’d You Only Call Me When You’re High?” “Arabella” “Perfect Sense” “The View From the Afternoon” “Knee Socks” “Pretty Visitors” “Fluorescent Adolescent” “There’d Better Be a Mirrorball” “505” “Do I Wanna Know?” “Body Paint” “Hello You” “I Bet You Look Good on the Dancefloor” “R U Mine?”

