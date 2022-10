Estas últimas semanas ha sido inevitable no hablar de los Arctic Monkeys, porque regresaron y en plan grande. Después de cuatro años del lanzamiento de Tranquility Base Hotel & Casino, la banda británico volvió con todo gracias al estreno de su séptimo material discográfico, The Car, inaugurando con él una nueva y emocionante etapa donde una vez más, reinventan su sonido y demuestran la madurez como músicos que han alcanzado en este punto de sus vidas.

Pero eso no es lo único de esta agrupación que nos tiene contentos, pues antes de siquiera saber que tenían un álbum bajo el brazo, Alex Tuner, Matt Helders, Nick O’Malley y Jamie Cook anunciaron que después de aquel show que dieron en el Foro Sol de la CDMX junto a The Hives y Miles Kane, estarán de vuelta en la capital chilanga como uno de los nombres importantes del Corona Capital 2022. Y si ustedes son de los que andan escépticos con esta nueva propuesta de los AM, ahí les va algo que quizá los convenza.

Arctic Monkeys estrenó un concierto donde podemos escuchar las rolas de ‘The Car’ en vivo

Resulta que desde antes de lanzar de manera oficial en plataformas digitales y formato físico, los Arctic Monkeys avisaron en sus redes sociales que lanzarían algo muy especial que sus fans disfrutarán muchísimo. Finalmente el 23 de octubre, la banda estrenó en su canal de YouTube el concierto que dieron el pasado 22 de septiembre en el King Theatre de Nueva York, un show bastante especial por algunas razones.

La primera es que tenían casi cuatro años sin tocar en la Gran Manzana, es por eso que se aventaron algunos de sus mejores éxitos y clásicos, como “Brianstorm”, “Do I Wanna Know?”, “Crying Lightning”, “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, “Cornerstone”, “R U Mine?” y “505”. Sin embargo, lo más importante fue que en esta presentación hicieron el debut en vivo y a todo color de algunas de las rolas de su nuevo material discográfico, por ejemplo “There’d Better Be a Mirrorball”, “Body Paint” y “Mr Schwartz”. Es más, hasta aprovecharon esta fecha para grabar el video de “I Ain’t Quite Where I Think I Am”

Recuerden que el próximo 19 de noviembre, los Arctic Monkeys regresarán a la CDMX para encabezar el segundo día del Corona Capital, junto a actos como Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Liam Gallagher, Foals, Jamie xx, The Kooks y muchos más. Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para que chequen una probadita de cómo suena The Car en vivo, échense el concierto de la banda en el Kings Theatre de Nueva York a continuación: