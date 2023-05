Aunque las rolas más recientes de Arctic Monkeys son muy buenas, estamos seguros que a los fans de antaño les gustaría que la banda tocara más canciones de sus primeros discos. Y vaya que lo están cumpliendo, pues aunque no lo crean, tocaron “Mardy Bum” después de 10 años y aquí nos damos cuenta que Dios tiene a sus favoritos.

Sin duda, este temazo es uno de los más queridos de los seguidores de la banda de Sheffield, pues para muchos, fue la primera canción que escucharon de Arctic Monkeys y un verdadero clásico de su álbum debut. Sin embargo, con el paso del tiempo, Alex Turner y compañía la dejaron de lado en sus shows en vivo para darle más peso a otras rolas de sus más recientes discos.

Alex Turner tocando con los Arctic Monkeys/Foto: Getty Images

Arctic Monkeys volvió a tocar “Mardy Bum” después de 10 años y sorprendieron a muchos

Para ser exactos, la última vez que los Arctic Monkeys tocaron “Mardy Bum” con banda completa fue en 2013, y desde 2007 no tocaban la versión de Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not. Pero eso cambió este 2023, pues luego de una década en el baúl de los recuerdos, la banda se la echó de nuevo en un concierto y dejó a todos con la boca abierta.

El pasado 29 de mayo en el Ashton Gate Stadium de Bristol, Arctic Monkeys arrancó su primera gira por estadios en el Reino Unido y desde el inicio sorprendieron por completo al público. Después de tomar sus lugares en el escenario, la banda inició tocando este hitazo de su álbum debut y como era de esperarse, la gente no podía creer lo que estaba pasando. Acá les dejamos el video.

Curiosamente, “Mardy Bum” no fue la única rola que los Arctic Monkeys desempolvaron durante este concierto. Pues además de aventarse clásicos de Favourite Worst Nightmare, Suck It And See y AM, Alex Turner y compañía también se echaron “My Propeller”, la cual tenía casi una década sin sonar en sus presentaciones en vivo.

¿Qué les parece? ¿A poco no les emociona que Arctic Monkeys esté tocando de nuevo estas joyitas? Nosotros sí andamos con el hype a tope, porque es muy posible que incluyan estos rolones en el setlist de los conciertos que la banda dará en unos meses en el Foro Sol de la CDMX. Pongan chonguitos para que eso pase.