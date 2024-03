Fíjate, Paty: Ariana Grande y la posible infidelidad que menciona en el disco 'Eternal Sunshine'

Lo que necesitas saber: En su disco 'Eternal Sunshine', Ariana Grande insinúa que sufrió una infidelidad de parte de su exesposo, Dalton Gomez. ¿Por?

Este 8 de marzo se estrenó el muy esperado séptimo disco de estudio de Ariana Grande, ‘Eternal Sunshine’, un álbum que la misma Ariana califica como un disco ‘conceptual’ donde explora diferentes facetas de una misma historia, y donde reivindica su narrativa sobre el drama amoroso que la ha seguido desde el año pasado.

Para recapitular un poco, fue en septiembre de 2023 cuando se dio a conocer que Ariana Grande le había solicitado el divorcio a su ahora exesposo, Dalton Gómez, con quien la cantante se casó en 2021 y de quien ya se había separado desde febrero del año pasado.

Portada de ‘Eternal Sunshine’, el nuevo disco de Ariana Grande. Foto: Ariana Grande.

Ariana Grande estrenó su nuevo disco ‘Eternal Sunshine’

Pero más allá de su divorcio, algo que el trajo muchas críticas a Ariana Grande fue su noviazgo con Ethan Slater, actor estadounidense conocido por su papel de Bob Esponja en el musical de dicho personaje, con quien Ariana comenzó a salir luego de conocerse en el set de la película ‘Wicked’.

Ethan Slater, también había solicitado el divorcio a su exesposa Lilly Jay, y en teoría no hubo infidelidad por parte de Ariana y Ethan a sus respectivas parejas (en ese entonces). Sin embargo, muchos señalaban a Grande por haberle bajado el marido a Lilly, con quien la cantante llegó a convivir en algunas ocasiones.

Ariana Grande y Ethan Slater. Foto: Especial

Donde habla sobre su divorcio y la relación con Ethan Slater

A pesar de todos los señalamientos, Ariana Grande nunca respondió de manera directa a sus ‘haters’ y lo hizo a través de sencillos del disco ‘Eternal Sunshine’. Tal fue el caso de “Yes, and?”, una canción donde Ariana cuestionó a la gente por estar muy al pendiente de con cuántos sujetos sale.

Con ese primer adelanto muchos obviamente creyeron que en el nuevo disco, Ariana Grande hablaría sobre su relación con Dalton Gómez y Ethan Slater. Y sí fue así, aunque en el caso de su exesposo, Ariana dio a entender que se divorció por una infidelidad.

Ariana Grande y Dalton Gomez. Foto: Instagram

Ariana Grande insinúa que su exesposo Dalton Gómez la engañó

Al menos eso es lo que muchos piensan luego de escuchar la letra de la canción “Eternal Sunshine”, donde Ariana Grande canta sobre una persona a la que le dice que nunca ha visto mentir a alguien como lo hace él. “Ahora, ella está en mi cama acostada en tu pecho”, menciona la cantante en este track.

Al mismo tiempo, Ariana hace mención de su actual novio Ethan Sleater en esa rola, pues menciona que ahora está con el “chico bueno” y ahora Dalton es su ‘eterno resplandor’. Una referencia a la película de 2004 protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet.

Y que ella no quería terminar con él, pero tuvo que hacerlo

Pero Ariana Grande no sólo parece insinuar que Dalton Gómez le fue infiel, sino que aparentemente el empresario de bienes raíces también la trataba mal. O eso canta Ariana en el track “Don’t wanna break up again”, donde menciona que ella no quería terminar con su relación.

“Me quedo dormida llorando, subes la televisión. No quieres escucharme, una noche más de insomnio”, dice la letra al inicio de dicha canción. “Soy demasiado para ti, así que realmente tengo que hacer lo que no quiero hacer”, afirma Grande en “Don’t wanna break up again”.

Algunos creen que esto es sólo el intento de Ariana Grande de limpiar su imagen

En redes sociales obviamente se han dividido las opiniones: por un lado, quienes aseguran que el contenido de ‘Eternal Sunshine’ es sólo un intento de Ariana Grande de limpiar su imagen después de ser acusada de “robamaridos” por lo ocurrido con Ethan.

Por el otro, están quienes creen que Ariana Grande finalmente está contando su historia después de que se le señalara injustamente de romper con una familia y hasta de haber sugerido que la cantante sólo se divorció para poder tener una nueva pareja.

Ariana Grande habría insinuado que Dalton Gomez la engañó. Foto: Getty Images

Pero sus fans sí creen que Dalton Gomez se pasó de lanza con Ariana Grande

Claro que también tenemos a los fans de la cantante, quienes –como si se tratara de Joe Alwyn con Taylor Swift– ya se encargaron de hacerle saber a Dalton Gomez que nunca lo perdonarán por haber sido una mal pareja para Ariana Grande. ¿Ustedes de qué lado están?

Las chicas y yo yendo a buscar al catrehijueputa gran malparido de Dalton Gómez luego de ser un hijueputa infiel y dejar a Ariana como la villana. pic.twitter.com/3fUU7pAm3V — mariangel (@vxrgslo) March 8, 2024

dalton gomez y joe alwyn compitiendo a ver quién se convierte en el enemigo público este año de las chicas pic.twitter.com/kJyxHOOrvi — agustina (@swiftscaloneta) March 8, 2024

