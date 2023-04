Este lunes 10 de abril se dio a conocer el anuncio que muchos esperaban: Rosalía, como marca la tradición no escrita de esta H.H. capital del país, dará un concierto gratis en el Zócalo de la CDMX. Algo que ya tiene a muchos pensando cómo hacerle para la acampada.

Aunque la conocida ‘Motomami’ (a quien vimos hace poco en AXE Ceremonia) ya ha dado varios conciertos exitosos en México, hoy se confirmó que será el próximo 28 de abril cuando Rosalía regresará a la CDMX para dar un show gratuito en el Zócalo de la CDMX.

Póster del concierto de Rosalía en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cultura CDMX.

10 artistas que nos gustaría ver gratis en el Zócalo de la CDMX

Si bien para algunos no fue una sorpresa lo de Rosalía en el Zócalo de la CDMX, pues en las últimas horas circularon en redes sociales rumores que resultaron ser ciertos, la realidad es que hay una lista de otros artistas o bandas que los mexicanos quisiéramos ver gratis.

Aprovechando el tema, acá enlistamos 10 actos (artistas o bandas internacionales) a las que en un futuro nos gustaría ver gratis en el Zócalo de la CDMX. Algo que sin duda tiraría un paro enorme a nuestro bolsillo considerando la apretada agenda de conciertos de este 2023.

Son varios los artistas que nos gustaría ver en el Zócalo de la CDMX. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

10.- Adele

Este 2023 se cumplen 7 años de la última visita de la cantante británica a México y aunque triunfa actualmente con su residencia en Las Vegas, no se nos haría extraño que el Gobierno de la CDMX la considerara para los próximos conciertos gratuitos en la capital.

Adele es una de las pocas cantantes con la capacidad de llenar un espacio tan grande como la plancha del Zócalo de la CDMX con un concierto gratuito. ¿Apoco no?

Sin broncas, Adele llenaría la plancha del Zócalo en la CDMX. Foto: Getty Images

9.- Dua Lipa

Con Dua Lipa es el mismo caso. La cantante visitó México en 2022 y logró agotar el Foro Sol de la CDMX con su gira de ‘Future Nostalgia’, que varios se quedaron con ganas de ver por falta de boletos y fechas disponibles por parte de la cantante.

Eso no fue sorprendente considerando que Dua Lipa es una de las artistas más exitosas de la actualidad y que su simple nombre lograría acarrear (en el buen sentido de la palabra) a miles de personas al Zócalo.

8.- Madonna

La reina del pop se encaminará a una gira para celebrar sus 50 años de trayectoria y aunque ya suenan los rumores de que dicha gira llegará a México, sería bueno que Madonna diera un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX para celebrar con las diferentes generaciones que la han visto triunfar en estas 5 décadas.

Además, la ‘Reina del pop’ sería lo equivalente (por dar algún ejemplo cercano) a lo que vivimos al ver a Sir Paul McCartney gratis en el Zócalo, por allá del ahora lejano 10 de mayo del 2012.

Madonna en una entrega de premios. Foto: Getty Images

Son varias las bandas y artistas que nos gustaría ver gratis en el Zócalo de la CDMX

7.- Manu Chao

Este era uno de los nombres más sonados para el concierto gratuito del Zócalo de CDMX y la razón era clara: el artista español ya no tiene el veto que en 2006 le dio el gobierno de Felipe Calderón, luego de que el artista se pronunciara por lo ocurrido en Atenco en 2006 (acá el contexto).

El músico y cantante español fue puesto en la lista de ‘personas non gratas’ de México hasta el año 2022, cuando el actual gobierno de México decidió quitar su nombre. Con eso, Manu Chao se perfilaba para dar un concierto gratuito en el Zócalo, algo que podría ocurrir más tarde.

Manu Chao tendría su regreso triunfal a México con un concierto en el Zócalo de CDMX. FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ /CUARTOSCURO.COM

6.- U2

Bono y compañía son la fórmula perfecta para un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX: una banda con una larga trayectoria, decenas de éxitos y fans de todas las edades que seguramente se irían a formar muy temprano (o no, porque las rodillas ya no aguantan) para corear los grandes éxitos de la banda irlandesa.

Además, U2 es de las pocas bandas internacionales que han conseguido llenar grandes recintos de la CDMX como es el caso del Estadio Azteca, el cual recibió el tour 360º de la banda en el año 2011.

U2 en el Estadio Azteca, en el año 2011. Foto: Getty Images

5.- Rod Stewart

No bueno, Sir Rod Stewart es uno de esos artistas que uno iría a ver gratis al Zócalo de la CDMZ porque eres fan o simplemente porque conocen rolones como “Young Turks”, “Do Ya Think I’m Sexy” y otras más que han sonado a través de los años.

Y bueno, si la Feria de San Marcos ya logró esta hazaña para su edición 2023, no vemos el porqué el Gobierno de la CDMX no podría traer al cantante británico gratis a la capital. ¡Querer es poder!

4.- Depeche Mode

Otra banda que nos gustaría ver gratis en el Zócalo de la CDMX, es Depeche Mode, una de las bandas que desde los años 80 se han dedicado a cosechar éxitos y a llenar varios de los estadios y arenas más importantes de todo el mundo.

El dúo ahora conformado por Dave Gahan y Martin Gore (luego de la muerte de andy Fletcher) tiene una gran y sólida base de fans en nuestro país y no tenemos ninguna duda de que miles irían a escuchar desde “Personal Jesus” hasta “Ghosts Again”, de su reciente álbum Memento Mori.

3.- The Rolling Stones

Si Sir Paul McCartney logró llenar la plancha del Zócalo, entonces no tenemos duda de que otras leyendas de la música como The Rolling Stones conseguirían la misma hazaña si el gobierno de CDMX decidiera traer a la banda para dar un show gratis en el Zócalo.

Una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos sería el acto perfecto para llenar la plancha del Zócalo. Y aunque lamentablemente ya no veríamos a Charlie Watts, fallecido baterista de la banda, miles de chilangos agradeceríamos escuchar a estas leyendas en vivo.

2.- The Cure

El tío Robert Smith es uno de los músicos más queridos en México, y para prueba de eso tenemos la euforia que provocó luego de anunciar que a finales de este mes de abril daría detalles sobre los próximos conciertos de The Cure en Latinoamérica.

No cabe duda alguna que The Cure sería una de las bandas que nos encantaría ver en vivo, gratis y en la plancha del Zócalo de la CDMX, donde esperemos que no ocurra algo similar a lo que pasó en su show del Foro Sol en abril de 2013.

Robert Smith, de The Cure. Foto: Getty Images

1.- BTS o Blackpink

Este 2023 se rumoraba que sería Blackpink el acto que se presentaría gratis en el Zócalo de la CDMX, algo que la verdad dudamos porque los shows de K-pop no son baratos y seguro contratar a la banda de chicas surcoreanas saldría en una deuda externa (bueno, no tanto, pero entienden el punto).

Sin embargo, si estuviéramos en tiempo de elecciones (cof cof) no dudaríamos que se apostaría por artistas de la magnitud de BTS y BlackPink, quienes se convertirían en uno de los shows gratuitos imperdibles en la historia del Zócalo de CDMX.

BlackPink en Coachella 2019. Foto: Getty Images

¿Qué otros artistas les gustaría ver gratis en el Zócalo de la CDMX?