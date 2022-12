Si algo nos quedó muy claro fue que después de la pandemia, la industria musical regresó con todo, pues luego de un ratote sin conciertos ni festivales, se anunciaron un montón de shows en México donde tuvimos chance de ver a la mayoría de bandas y artistas que nos encantan. Prácticamente cada semana se anunciaban al menos dos o a veces hasta más eventos que nos emocionaban, a pesar de que nuestras carteras sufrieron y gacho.

Sin embargo, todo indica que el 2023 también será espectacular para disfrutar de la música en vivo y a todo color, pues ya se confirmaron varios shows a los que les traemos ganas y que por supuesto, no no queremos perder. Y si no nos creen, a continuación les dejamos la agenda de festivales y conciertos para el próximo año:

Enero

Silvana Estrada

16 de enero

Teatro Metropólitan, CDMX

El año lo arrancaremos con la presentación de una de las artistas mexicanas más interesantes y talentosas que tenemos en la actualidad. Por supuesto que hablamos de Silvana Estrada, quien luego de triunfar con su primer show en el Teatro Metropólitan, volverá al mismo foro del Centro Histórico de la CDMX para tocar las rolas de su primer álbum de estudio, Marchita y demostrar por qué es una de las cantautoras más rifadas de esta nueva generación.

Muse

18, 20, 22 y 23 de enero

Estadio Banorte, Monterrey; Arena VFG, Guadalajara; Foro Sol, CDMX

Continuando con los conciertos que prometen muchísimo, sigue una banda que en vivo siempre nos vuela la cabeza, ni más ni menos que Muse. Después de casi cuatro años desde su más reciente visita, Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard regresarán para tocar en Monterrey, Guadalajara y la CDMX como parte de la gira de promoción de su más reciente material discográfico: Will of the People, en lo que seguramente serán unos showsazos donde combinarán sus rolas con un espectáculo visual alucinante.

Febrero

Babasónicos

11 de febrero

Palacio de los Deportes, CDMX

Por supuesto que el rock en español no podía faltar en esta lista y para eso, tenemos una banda que no necesita presentación. Babasónicos siempre es sinónimo de calidad cuando se suben al escenario. Y si no nos creen, tienen qué lanzarse al concierto que darán en el ‘Palacio de los Rebotes’, porque además de tocar sus hitazos que tanto nos encantan, también presentarán su nuevo álbum de estudio, Trinchera Avanzada.

Jorge Drexler

16 de febrero

Auditorio Nacional, CDMX

El 2022 fue grandioso para Jorge Drexler, pues con su más reciente material discográfico, Tinta y Tiempo, arrasó con algunas de las categorías más importantes de los Latin Grammy. Y lo mejor de todo es que el próximo año regresará a la CDMX para presentar este discazo en el Auditorio Nacional, donde seguramente nos demostrará –una vez más– que es uno de los músicos y artistas más importantes, virtuosos y talentosos de nuestro continente.

Bahidorá

17, 18 y 19 de febrero

Parque Las Estacas, Morelos

Es momento de seguirnos con el primer festival del año y qué mejor manera de empezar con la festivaliza que con uno que nos encanta. Por supuesto que hablamos del Carnaval de Bahidorá, que este 2023 nos dará tres días de fiesta, calor, baile y mucha buena vibran en Morelos con actos bastante rifados como Little Simz, John Talabot, Kokoroko, Mildlife y muchos más. Así que es momento de empacar la casa de campaña y el salvavidas, porque lo necesitarán.

Mötley Crüe y Def Leppard

18 de febrero

Foro Sol, CDMX

Por supuesto que las bandas legendarias del rock también nos visitarán el próximo año. Y si no nos creen, en febrero tendremos en la capital chilanga a dos gigantes que seguramente prenderán al Foro Sol a punta de guitarrazos, glam y hard rock: Mötley Crüe y Def Leppard, quienes vendrán a México con su exitoso The World Tour y sin duda, pinta para ser una de esas noches memorables de las que se hablan por años.

EDC México

24, 25 y 26 de marzo

Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX

Ya hablamos mucho de rock y pop, pero los fanáticos de la música electrónica tampoco se quedarán atrás, pues también tendrán de vuelta al que quizá sea el festival del género más grande que hay en México. Sí, nos referimos al EDC, que durante un fin de semana juntarán a grandes DJ’s, productores y proyectos de todo el mundo, encabezados por Tiësto, Diplo, Martin Garrix, Bizarrap, Galantis y más que armarán un bailongo de aquellos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Marzo

The World Is A Vampire

4 de marzo

Foro Sol, CDMX

La oferta festivalera sigue creciendo en nuestro país, y vaya que los Smashing Pumpkins nos sorprendieron al anunciar que a menos de un año de sus más recientes shows en la CDMX, regresarán para presentar The World Is A Vampire, un festival impresionante donde reunieron a un gran cartel donde hay nombres muy pesados como Interpol, Turnstile, Peter Hool & The Light, Deafheaven, The Warning y más. Pero además de los guitarrazos, también habrá funciones de lucha libre y claro, pinta para ser un día épico con música y llaves.

Tame Impala

10 y 11 de marzo

Palacio de los Deportes, CDMX

Desde hace algunos años, Tame Impala se convirtió en una de las bandas más queridas en nuestro país y afortunadamente, tenemos chance de verlos seguido por acá. Sin embargo, ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado, pues tendremos de vuelta Kevin Parker y compañía en la capital chilanga para tocar en el Palacio de los Deportes. Pero en esta ocasión no vendrán solos, pues contarán con Cuco como invitado especial, en un concierto que estará lleno de psicodelia y pura buena vibra.

Imperial GNP

11 de marzo

Parque Morelos, Tijuana

Justo antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, se anunció que llegaría un nuevo festival al norte de México, con un cartel que prometía mucho. Se trataba de Imperial GNP, pero por obvias razones, no se armó nada. Sin embargo, dieron señales de vida y revelaron que en 2023 ahora sí se hará y tendrán a un headliner de lujo: los mismísimos Blink-182. Todavía falta que anuncien el lineup completo, pero con esta bandota, solo aumentaron nuestras expectativas y las ganas de lanzarnos a Tijuana.

Vive Latino

18 y 19 de marzo

Foro Sol, CDMX

Claro que no podíamos dejar de lado un festival que para muchos es tradición. El Festival Iberoamericano de Cultura Musical –Vive Latino para los cuates– regresará en 2023 con un cartel que tiene artistas y bandas muy cool, como Red Hot Chili Peppers, UB40, Alt-J, Paul Oakenfold,The Black Crowes, Austin TV, Los Búnkers y muchos más, que pondrán el ambiente durante dos días en el Foro Sol.

Molchat Doma

23, 24, 25 y 26 de marzo

Showcenter, Monterrey; Velódromo Olímpico, CDMX; Guanamor Teatro Studio, Guadalajara; Teatro Metropolitano, Querétaro

Los amantes del post-punk también tendrán su buena dosis con una banda que poco a poco se ha ganado varios fans mexicanos. Después de tocar en Ceremonia y Pa’l Norte este 2022, Molchat Doma volverá el próximo año para armar una mini gira por nuestro país donde ahora sí, no habrá pretexto para perderse la presentación oscura y bailable de la agrupación bielorrusa.

Caifanes

24 y 25 de marzo

Auditorio Nacional, CDMX

Y para aquellos que dicen que los Caifanes deberían ser eternos… les tenemos una buena noticia, porque esta banda legendaria de nuestro país, anunció unas cuantas fechas para el próximo año. Saúl Hernández, Alfonso André y Diego Herrera tocarán a mediados de marzo en el Auditorio Nacional, en un par de shows donde se aventarán sus más grandes clásicos que por supuesto, jamás hace mal volverlos a escuchar en vivo.

Cut Copy

25 de marzo

Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX

Parece que el baile no nos faltará en el calendario de conciertos y festivales del 2023. Y si no lo creen, quizá Cut Copy se los demuestre, pues después de su presentación en Vaivén, la banda australiana regresará a la CDMX para prender el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, en lo que promete para ser una gran noche sacando los prohibidos al ritmo de Lights And Music”, “Take Me Over” y más hits.

Blink-182

28, 29 y 31 de marzo

Palacio de los Deportes

Sin duda, este es uno de los regresos más esperados del 2023. Después de un buen rato sin tocar junto a Tom DeLonge, los integrantes que todos queremos de Blink-182 se reunieron y lo mejor de todo, anunciaron varias presentaciones en nuestro país. Pero a nosotros especialmente nos emocionan muchísimo los shows que tienen programados en el Palacio de los Deportes, pues además de venir a tocar esos rolones que nos prendían en la adolescencia, traerán a Wallows como invitados especiales. ¿Están listos para aventarse un viaje al pasado con esta bandota?

The 1975

29 y 30 de marzo

Arena VFG, Guadalajara; Palacio de los Deportes, CDMX

Después de su presentación en el Corona Capital y spoilearnos esta noticia, The 1975 volverá en marzo a nuestro país para presentar el At Their Very Best Tour en Guadalajara y por supuesto, el ‘Domo de Cobre’ de la capital chilanga. Así que si ustedes se quedaron sin ganas de ver a Matty Healy y compañía, esta es una gran oportunidad de checar en vivo y a todo color de una de las mejores bandas de la actualidad.

Billie Eilish

29 de marzo y 2 de abril

Foro Sol, CDMX; Arena VFG, Guadalajara

Parece mentira, pero ya pasaron tres años desde que vimos el debut de Billie Eilish en México. Desde entonces, se convirtió en una de las artistas más importantes de la industria musical y después de cancelar las fechas que tenía programadas en 2020, por fin se nos hará volver a disfrutar de su presentación en vivo, cuando toque en el Foro Sol y la Arena VFG, en un par de showsazos que estarán abarrotados y con los que esta joven presentará su segundo álbum de estudio, Happier Than Ever.

Modest Mouse

30 de marzo

Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX

Parece mentira, pero ya se cumplieron 15 años desde la última vez que vimos a Modest Mouse en la capital chilanga. Afortunadamente, esa sequía está a punto de terminar, pues a finales de marzo los tendremos de vuelta tocando en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, en lo que seguramente será un concierto lleno de nostalgia donde la banda estadounidense dará un recorrido por gran parte de su espectacular discografía.

The Killers

30 de marzo y 1 de abril

Arena VFG, Guadalajara; Palacio de los Deportes, CDMX

Tiene poquito que The Killers la rompió en Guadalajara, Monterrey y la CDMX. Pero no importa cuántas veces nos visiten, siempre estaremos contentos de tenerlos en nuestro país tocando esas rolas que nos vuelve locos, y para aquellos que no pudieron lanzarse a estos conciertos, tienen una nueva oportunidad de ver a Brandon Flowers y compañía, pues volverán para rifarse como los grandes el 30 de marzo en la Arena VFG y el 1 de abril en el Palacio de los Deportes.

Cigarettes After Sex

30 de marzo y 1 de abril

Pepsi Center WTC, CDMX; Guanamor Teatro Studio, Guadalajara

Cigarettes After Sex también fue una de las bandas que formaron parte del Corona Capital 2022 y que como era de esperarse, se llevaron las palmas de aquellos que tuvieron chance de checar su presentación. Sin embargo, a unos cuantos días de su participación en el festival, anunciaron con bombo y platillo que el 30 de marzo y 1 de abril, estarán de nueva cuenta en nuestro país para sacar esas rolas sad y contemplativas en el Pepsi Center WTC y Guanamor Teatro Studio respectivamente.

Tecate Pa’l Norte

31 de marzo, 1 y 2 de abril

Parque Fundidora, Monterrey

Marzo lo cerraremos con todo, pues en el último día de este mes arranca uno de nuestros festivales favoritos: Tecate Pa’l Norte, que para el 2023 armó un lineup de aquellos con nombres grandes como Billie Eilish, Blink-182, The Killers, The 1975, Franz Ferdinand, Willow, Steve Aoki, L’Impératrice y muchos más artistas que durante un fin de semana, nos pondrán a cantar y bailar en el Parque Fundidora de la tierra de la carnita asada.

Abril

Ceremonia

1 y 2 de abril

Parque Bicentenario, CDMX

Ahora bien, si no quieren viajar a Monterrey y prefieren una opción muuuy chida para el primer fin de semana de abril en la ciudad donde la quesadilla no lleva quedo, tienen qué lanzarse al Ceremonia. Luego de mudarse al Parque Bicentenario de la CDMX, este festivalazo festejará su décimo aniversario con dos días de fiesta en el que veremos a un lineup bastante completo, que tiene como headliners a nombres bastante chonchos como Travis Scott, M.I.A., Jamie xx, Fred Again.., Moderat y hasta Julieta Venegas.

Wet Leg

11 de abril

Lunario del Auditorio Nacional, CDMX

Por supuesto que además de los nombres grandes, también hay proyectos un poco más pequeños que vale la pena checar y entre ellos tenemos a Wet Leg. Después de un 2022 espectacular donde sorprendieron a muchos con su álbum debut, el dúo británico de rock visitará por primera vez nuestro país el próxmio año para dar un show en el Lunario del Auditorio Nacional, en donde prenderán a todos a punta de guitarrazos, se lo aseguramos.

Sofi Tukker

14 de abril

Pepsi Center WTC, CDMX

Si ustedes tienen ganas de olvidarse un rato de todas sus preocupaciones, no se pueden perder el conciertazo que Sofi Tukker armará en la CDMX. Después de posponerlo por unos cuantos meses, el dúo neoyorquino regresará para rifarse como los grandes en el escenario del Pepsi Center WTC, en un show donde estamos seguros que sacarán sus mejores pastos y bailarán como si no hubiera un mañana.

Placebo

17 de abril

Palacio de los Deportes, CDMX

No podemos mentirles, nos dolió mucho cuando Placebo pospuso la fecha que tenían programada en el Palacio de los Deportes. Lo bueno fue que las cosas mejoraron y por fortuna, este show no se canceló, pues el próximo 17 de abril, Brian Molko y compañía por fin volverán para presentarnos su más reciente material discográfico en el ‘palacio de los rebotes’ y sacar su repertorio de clásicos que llevamos varios años esperando a que suenen de este lado del charco.

Belle and Sebastian

24 y 25 de abril

Teatro Diana, Guadalajara; Teatro Metropólitan, CDMX

Para todos los melancólicos de hueso colorado, les tenemos un concierto que de plano no se pueden perder. Luego de casi cinco años desde la última vez que tocaron en la capital chilanga, Belle & Sebastian vuelve por la puerta grande para dar dos presentaciones no solo en la CDMX, también en la tierra del mariachi y el tequila. Y sin duda, la banda escocesa nos regalará un concierto digno de su trayectoria y que seguramente estará repleto de hits para llorar de alegría y felicidad.

Rod Stewart

28 de abril

Palacio de los Deportes, CDMX

Ahora bien, si estás buscando un concierto para ir con tu papá, abuelo o tío, tenemos la opción perfecta que todos disfrutarán. Después de seis años, Rod Stewart estará de vuelta en el Palacio de los Deportes de la CDMX para presentar su gira The Hits!, que como su nombre indica, en este show está tocando sus mejores éxitos y probablemente, podría ser una de las últimas veces que veamos al cantante británico en nuestro país. Así que más vale que se pongan las pilas.

Vaivén

29 de abril

Jardines de México, Morelos

Por supuesto que en esta lista no podía un festival que siempre se rifa juntando a artistas para echar el baile y pasarla bien: Vaivén. Y si no nos creen, a finales de abril volverán con un cartel encabezado por proyectos como Rüfüs Du Sol, Tove Lo, Polo & Pan, Poolside, Flight Facilites, Channel Tres, St. Lucia, Porter y muchos más que armarán un día espectacular en los Jardines de México.

Mayo

La Femme

4 de mayo

Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX

La Femme es otra banda que poco a poco se ha posicionando en nuestro país, con un sonido que a cualquiera le levanta el ánimo. En 2022 estrenaron Teatro Lúcido, un disco completamente en español y con influencias de la música latina que suena increíble, pero lo mejor de todo es que regresarán para presentar este álbum en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, en un show que promete muchísimo.

Pulso GNP

6 de mayo

Autódromo de Querétaro, Querétaro

De unos años para acá, Querétaro se posicionó como un estado que los artistas y bandas quieren visitar. Y eso es gracias al Pulso GNP, un festival que en unas cuantas ediciones han presentado a artistas como Gorillaz, MGMT, Interpol, Hot Chip, Wolfmother y más. Por ahora no han revelado a los artistas que formarán parte de su lineup para 2023, pero confirmaron que la fecha para la siguiente edición y sobre todo, que cambiarán el venue, porque ahora se llevará a cabo en el Autódromo de Querétaro.

Imagine Dragons

17 de mayo

Foro Sol, CDMX

La verdad es que nos agüitamos cuando Imagine Dragons pospuso las fechas que habían anunciado en el Palacio de los Deportes de la CDMX, porque faltaban algunas semanas para los shows. Afortunadamente, la banda confirmó que sí vendrán a nuestro país en 2023 y en un venue más grande, el Foro Sol, donde presentarán su Mercury World Tour, que dejará a muchos con la boca abierta.

Junio

Machaca

24 de junio

Parque Fundidora, Monterrey

¿Se imaginan ver a Belinda, Slipknot, Migos, Nicky Jam y Paulina Rubio en un solo lugar? Bueno, pues eso pasó en el Machaca 2022, un festival bastante versátil que siempre nos presenta un lineup que nos deja con el ojo cuadrado. Por ahora, lo único que confirmaron es que regresarán a finales de junio de 2023, pero lo más probable es que una vez más, armen un cartel lleno de variedad musical.

Septiembre

The Weeknd

29 y 30 de septiembre

Foro Sol, CDMX

The Weeknd ha estado bastante activo, lanzó su disco Dawn FM y arrancó una gira espectacular para promocionarlo que nomás no veíamos que llegara a México. Lo bueno fue que Abel Tesfaye anunció que después de casi cinco años de u más reciente presentación en la CDMX, volverá para tocar dos noches en el Foro Sol con un showsazo de primer nivel que pinta para ser de los mejores del 2023.

Noviembre

Corona Capital

17, 18 y 19 de noviembre

Autódromo Hermanos Rodríguez

Después de volarse la barda con la edición 2022, donde trajeron un cartelazo de ensueño encabezado por My Chemical Romance, Paramore, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Liam Gallagher, Miley Cyrus, Lil Nas X, The 1975 y más, el Corona Capital anunció que regresará el 17, 18 y 19 de noviembre de 2023. Por ahora no hay detalles sobre el lineup, pero estamos seguros que al igual que en 2022, se van a volver a rifar como los grandes. Vayan apartando la fecha, más vale.

