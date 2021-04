Ya llovió: Así fueron los últimos conciertos en vivo de los artistas del Pa’l Norte virtual

A estas alturas de la pandemia, quizá muchos ya no recuerden cómo era un concierto o festival en vivo. Desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas, todos los amantes de la música se quedaron con las ganas de ver a un montón de bandas y artistas frente al escenario; sin embargo, a la par surgieron las presentaciones a través de streaming, que hasta este momento nos siguen sorprendiendo, como todo lo que tiene planeado Pa’l Norte.

Parece que las cosas con el COVID-19 están mejorando en la tierra de la carnita asada, pues hace algunos días se anunció que algunos eventos masivos podrían volver; claro, con ciertas medidas de prevención. Pero mientras esperamos a que toda esta situación se calme y pueda ‘volver a la normalidad’, este festival –uno de los más importantes de Nuevo León y el norte del país– tiene preparada una edición sumamente especial y nunca antes vista.

Pa’l Norte virtual está a la vuelta de la esquina

El próximo 17 de abril nos espera el Pa’l Norte virtual. En esta ocasión, armaron un festival en línea que además de contar con un espectáculo visualmente épico –porque lo están desarrollando los mismos que trabajaron en el Tomorrowland– y varias actividades para todos los que se conecten, contarán con un cartel que no le pide nada al eventazo que siempre arman en el Parque Fundidora, porque hay bandas y artistas para todos los gustos.

Es por eso que para entrarle un poco a la nostalgia de recordar cómo eran los conciertos antes de que la nación del coronavirus atacará, acá recordaremos cómo, cuándo y en dónde fueron las últimas presentaciones en vivo de algunas bandas y artistas que se presentarán este 17 de abril en la versión en línea del festival. La gran mayoría le entró a los shows en streaming, pero siendo muy honestos, jamás se comparará a la sensación de verlos arriba de un escenario.

The Hives

Los suecos favoritos de México llevan rato sin tocar en vivo. Para ser exactos, la última vez que The Hives se subió a un escenario con público y toda la cosa fue el 3o y 31 de agosto en 2019, cuando se presentaron en el teatro al aire libre, Dalhalla, de la ciudad de Rättvik en su país natal. En aquel concierto, además de que Pelle Almqvist y compañía se robaron por completo el show, también tocaron otras bandas como Mando Diao y The Sounds.

Durante esa presentación, se aventaron un setlist impecable con lo mejor lo mejor de su discografía. Un verdadero repaso por su enorme carrera, donde por supuesto que sonaron rolones como “Tick Tick Boom”, “Hate To Say I Told You So”, “Walk Idiot Walk”, “Main Offender”, “Main Offender”, pero también se echaron las últimas dos rolas que lanzaron en ese año. Y sí, estamos seguros que darán un showsazo en el Pa’l Norte virtual.

Intocable

Desde que arrancó el Pa’l Norte, se ha caracterizado por tener en un solo lugar a un montón de artistas de géneros distintos. Por supuesto que en esta edición virtual eso no se podía perder, y para representar a la música norteña y tejana tenemos a ni más ni menos que a Intocable. A diferencia de muchos otros, este grupo fue de los pocos que se animó a hacer autoconciertos en México y Estados Unidos, pero no fue lo misom

Para ser exactos, la última vez que se subieron a un escenario y frente a miles de personas fue el 15 de marzo de 2020 (justo cuando el coronavirus se convirtió en pandemia). Ese día se presentaron en la feria de su ciudad natal, Zapata, Texas, donde tocaron todos esos hitazos que han compuesto a lo largo de tantos años de carrera. Sin embargo, después de este show tuvieron que posponer la gira que tenían planeada para el 2020.

Martin Garrix

Por supuesto que en un festival no puede faltar la música para echar el bailongo, y en esta edición especial del Pa’l Norte tampoco será la excepción. Para mover el cuerpo tenemos a uno de los DJ’s más importantes de todo el mundo, el mismísimo Martin Garrix quien aunque ustedes no lo crea, lleva un buen rato sin tocar en vivo. Sí, estuvo presente en las versiones virtuales de Tomorrowland y montó un gran show, pero jamás será lo mismo verlo sobre un escenario.

Fue el 25 de febrero de 2020 cuando el productor neerlandés dio su último concierto presencial Arena Carvalheira de la ciudad de Olinda, en Brasil. Esa noche se aventó un set en el que mezcló sus mejores hits como “Hold On”, “Animals”, “Gold Skies” y “High on Life” con rolas de Zedd, Tiesto, Avicci, Calvin Harris y hasta se echó un cover electrónico de “Someone You Loved” de Lewis Capaldi. Un verdadero espectáculo con fuegos pirotécnicos y toda la cosa.

Mon Laferte

Claro que en un evento como este, no podía faltar la chilena más mexicana. Mon Laferte acaba de lanzar su séptimo álbum de estudio llamado SEIS, así que es un buen momento para estrenarlas –aunque sea en línea– con todas las personas que se conecten al Pa’l Norte virtual. Aunque eso sí, la cantante armó varios shows en streaming donde ha interpretado algunos de sus más grandes éxitos, y volverá para hacernos cantar.

Antes de la pandemia, Mon fue una de las invitadas en el concierto Gracias Totales de Soda Stereo y también estuvo presente en el Vive Latino 2020 en el homenaje a José José. Sin embargo, su última presentación “normal” fue el 7 de marzo de ese mismo año en la plancha del Zócalo capitalino, cuando fue uno de los actos fuertes del festival Voces de Mujeres organizado por el Día Internacional de la Mujer y en el que tocó para millones de asistentes.

Milky Chance

Al Pa’l Norte jamás les han faltado los actos internacionales, y no importa que por ahora todo sea de manera virtual, contarán con invitados especiales de otras partes del mundo. Entre ellos tenemos a Milky Chance, quienes bajita la mano se han convertido en un grupo querido en México, gracias a que sus presentaciones son una mezcla de hitazos que prenden a cualquiera y la vibra del público. Todo un combo ganador.

La última vez que la banda alemana tocó en vivo y a todo color fue el 8 de marzo de 2020, cuando se presentaron en Estocolmo, Suecia como parte de su gira Mind The Moon, y en el que se aventaron un setlist de 17 rolas donde se echaron lo mejor de lo mejor de su repertorio. Después de eso tuvieron que parar e incluso dieron un concierto en su país natal con distanciamiento social, pero por acá esperamos verlos aunque sea en línea.

Molotov

Directamente desde la CDMX llega la Molocha al Pa’l Norte virtual. Por supuesto que en un eventazo como este tenían que estar presentes Tito, Miky, Paco y Randy, quienes después de entrarle a la serie de conciertos en línea de Irrepetible, vuelven para presentarnos un espectáculo en el que estamos seguros que prenderán a todos los que se conecten desde sus casa para verlos en línea, porque se aventarán un set que promete y mucho.

Pero antes de echarnos su presentación en streaming especialmente preparada para este festival, vale la pena recordar la última vez que tocaron en vivo y como les gusta, frente a miles de personas. El 21 de febrero de 2020, Molotov se dio cita en el Carnaval de Campeche para sacar su arsenal de hitazos como “Gimme The Power”, “Here We Kum”, “Frijolero” y muchas más. Esperemos que esa vibra se sienta en este concierto a distancia.

Enjambre

Un festival en México no puede estar completo sin Enjambre, pues son una de las bandas más importantes que tenemos en nuestro país. Mientras todos andábamos encerrados en nuestras casas, los originarios de Fresnillo, Zacatecas, aprovecharon la oportunidad para estrenar su séptimo material discográfico, Próximos Prójimos, y quizá el Pa’l Norte virtual sea el momento perfecto para que sus fans y no tanto, escuchen estas nuevas rolas.

El último concierto que el grupo mexa dio en vivo y con público sin sana distancia fue el 13 de marzo de 2020, como parte de los actos que animaron la Feria de Campeche. En ese show, se echaron canciones viejitas y unas cuantas nuevas, tocando prácticamente de todo y para todos los gustos. Y sí, fue espectacular verlos en su concierto en línea en el Cerro de la Bufa de Zacatecas, pero queremos ver qué es lo que tienen para nosotros en esta ocasión.

Caloncho

Antes de que el coronavirus afectara a la industria musical y arruinara los planes de muchos artistas, Caloncho tenía armada una enorme gira por México, España, Perú, Ecuador y El Salvador junto a El David Aguilar con su proyecto Vacación –incluso se iban a presentar en la versión normalita del Pa’l Norte–. Sin embargo, repondrá ese show con un concierto en línea especialmente preparado para esta ocasión única.

A mediados de febrero de 2020, el músico tapatío dio un pequeño showcase en Querétaro, donde se aventó rolas como “Palmar”, “Optimista”, “Brillo mío” y muchas más. Tras esta presentación, dio unas cuantas más en línea, pero esperamos con ansias su turno en la edición en línea de Pa’l Norte, porque durante el año pasado y parte de este ha estrenado unas cuantas canciones nuevas, y seguramente las tocará el próximo 17 de abril.

Siddhartha

Para cerrar con broche de oro, tenemos a otro músico mexa talentosísimo. Cuando el COVID-19 se convirtió en un tema serio de salud, Siddhartha estaba presentando su más reciente álbum de estudio, Memoria Futuro; sin embargo, sus planes y la enorme gira que tenía en puerta para tocar por toda la república mexicana se vinieron abajo gracias a la pandemia, aunque su último concierto fue muy especial y significativo para el tapatío.

El 5 de marzo del 2020, se presentó en el Teatro Galerías de su ciudad natal, Guadalajara, Jalisco, y por si esto no fuera suficiente, llenó el lugar. Como cereza del pastel, lo acompañaron grandes amigos como el propio Caloncho, Techinicolor Fabrics y Sofia Stainer, quienes cantaron junto a él canciones como “Fuma”, “Loco” y muchas más. Una de esas presentaciones que verdaderamente son para recordar toda la vida.