¡The Hives, Martin Garrix, y Milky Chance en el lineup oficial del Tecate Pa’l Norte Virtual!

Hace ya casi un año que los conciertos presenciales se fueron de nuestras vidas gracias a la pandemia del COVID. Sin embargo, aparecieron shows en línea que han hecho el paro mientras volvemos a la ‘nueva normalidad’. Hemos visto de todo, desde los que transmiten desde casa de la manera más orgánica, íntima, y casual, hasta los artistas que preparan un mega show con producción de primera calidad para ofrecer un ‘plus’ a los fans. Y hablando de producciones súper pro, se suma uno de los festivales más importantes de México, Tecate Pa’l Norte.

Como recordarán, justo cuando el COVID-19 llegó a nuestro país y en medio de la incertidumbre, el festival tuvo que posponer su edición 2020. A pesar de que tenían la esperanza de que se llevara a cabo meses después, la situación no lo permitió y no quedó de otra más que retrasar todos sus planes para el otoño de este año para salvaguardar la seguridad y salud de todos. Pero mientras eso sucede, en la tierra de la carnita asada planearon algo especial para nosotros.

Tecate Pa’l Norte arma su propia edición virtual

Los conciertos en línea llegaron para quedarse, y por supuesto que lo sabe Tecate Pa’l Norte. Es por eso que para no extrañarlos y para traernos un gran momento de distracción armaron una edición virtual sumamente ambiciosa, pues será el primer festival de este tipo en el continente americano y el segundo el mundo, que incluirá la participación completa de bandas y artistas, quienes estrenarán a distancia un set preparado exclusivamente para este día.

Por si esto no fuera suficiente, también contarán con la participación de algunas de las empresas más importantes de producción audiovisual en tercera dimensión y efectos especiales de países como Bélgica, Estados Unidos y México, las cuales colaboraron en los proyectos de Tomorrowland, como Around the World y NYE. Así que podrán esperar un verdadero espectáculo desde la comodidad de sus hogares.

El lineup tiene para todos los gustos

Para Tecate Pa’l Norte Virtual el 17 de abril, los organizadores armaron un lineup que sin duda veríamos en la edición presencial, con talento nacional, de Latinoamérica y por supuesto, de otras partes del mundo. Serán 18 los artistas encargados de hacer vibrar los tres escenarios principales, que tienen todo el estilo y la esencia del festival, y que seguramente disfrutarás como nunca en tu sala.

Para no hacerles el cuento más largo, acá les va el line up por orden alfabético: Guaynaa, Intocable, Martin Garrix, Milky Chance, Mau & Ricky + Camilo, Molotov, Mon Laferte, Sebastián Yatra, The Hives, Caloncho, Drake Bell, Enjambre, Leon Leiden, Sabino, Gera MX y Siddhartha serán los encargados de ponernos a cantar y bailar en nuestras casas.

Pero ojo acá porque ¡también habrá un habrá un acto sorpresa!

También contarán con otras actividades

En total serán más de mil minutos de música para esta edición especial del Tecate Pa’l Norte Virtual los cuales están producidos en distintas sedes alrededor del mundo. Por si esto no fuera suficiente, a la par estará disponible un canal backstage a cargo de Franco Escamilla para amenizar como se debe.

Sabemos que ir a un festival no solo se trata de ver a tus bandas y artistas favoritos. Es por eso que también contarán con una gran cantidad de experiencias interactivas que se podrán disfrutar durante las siete horas que durará esta versión, y para poder disfrutarlas como se merece, al entrar a esta edición virtual deberás crear un usuario, con el que podrás moverte libremente entre todos los escenarios y activaciones.

Aunque pongan mucha atención, porque a lo largo de todo el Tecate Pa’l Norte en línea tendrán chance de ganar puntos llamados “Leones”, los cuales puedes canjear por artículos conmemorativos y marcas participantes. Como verán, tienen todo planeado para que a la distancia, sintamos que estamos en Monterrey, disfrutemos de manera virtual de la experiencia que es viajar al norte de nuestro país para vivir este festival.

Preventa: Inicia el miércoles 3 de marzo a 295 pesos, mas cargos por servicio.

Venta de boletos en www.tecatepalnorte.com

De esto les contaremos más información en los próximos días…

IMPORTANTE: Cabe aclarar que el Tecate Pa’l Norte en línea se lleva a cabo de manera totalmente alterna a la edición presencial del 12 y 13 de noviembre en el Parque Fundidora. Así que guarden muy bien sus boletos físicos y prepárense, porque seguramente en los próximos meses tendremos más noticias sobre el lineup y muchas sorpresas más que tendrán preparadas para todos nosotros.