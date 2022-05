Si algo nos ha quedado más que claro en las últimas semanas es el éxito que ha sido “As It Was”, la canción que Harry Styles lanzó el pasado 1 de abril como el primer sencillo de Harry ‘s House, álbum del cantante británico que podremos escuchar el próximo 20 de mayo.

Ya sea en videos de TikTok, reels de Instagram y más, no exageramos al decir que esta rola de Harry Styles es una de las que más hemos escuchado en días recientes. Algo que a muchos ya nos tiene un poco fastidiados, no porque la canción sea mala, sino porque la oímos en todos lados.

Foto: YouTube

Alguien en TikTok hizo una versión de “As It Was” con el estilo de los Arctic Monkeys

Si ustedes son de esos que ya no quieren ni escuchar el intro que dice “C’mon Harry, we wanna say goodnight to you”, quizá este siguiente cover sea para ustedes. Y es que en TikTok nos encontramos con una versión de “As It Was” que es perfecta para esos que no se abren paso a más géneros musicales.

Se trata de una versión realizada por el usuario AstroInnMusic, un cantante de Houston, Texas, que decidió mostrarle al mundo cómo sería la canción de Harry Styles si fuera de los Arctic Monkeys y a cargo de la voz de Alex Turner. ¡Tienen que escucharla!

Y muchos ya quieren el cover con la voz del mismísimo Alex Turner

Como pudieron oír, el ritmo sería muy al que conocimos en el Tranquility Base Hotel & Casino (disco de la banda inglesa que fue lanzado en 2018 y por el cual tuvimos una entrevista con Alex que pueden ver dando click acá), y la letra sonaría bastante peculiar con esos falsetes que de pronto se avienta.

“¿Así te reciben en el cielo?” y “Necesito la versión completa” son algunas que AstroInnMusic ha recibido en su video, uno que esperamos llegue a oídos de Alex Turner y compañía, y se animen a tocar el cover durante la gira por Sudamérica que ya programaron a finales de 2022, donde seguramente México figurará. ¡Ojalá!

Foto: Getty