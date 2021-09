Aurora: La cantante noruega que detonará la tarima del Corona Capital 2021 con su synth-pop

El 2021 es el año de los regresos en grande… Y esto, de hecho, no solo lo decimos porque hemos visto a cualquier cantidad de artistas volver con música nueva; también lo mencionamos porque ya está más que confirmada la próxima edición del festival Corona Capital… y bueno, mucho de ello lo supimos por parte de Aurora.

La cantante noruega destapó este lunes en sus redes sociales el line-up oficial de esta entrega y de manera inmediata, los organizadores del evento confirmaron todo el asunto. Y sí, la emoción está hasta arriba sin duda. Ahora bien, es momento de comenzar a conocer mejor al talento que reventará la tarima del festival.

Por acá, echaremos un vistazo precisamente a Aurora, una artista que lleva ya un rato en la escena musical y que seguramente nos hará pasar un buen momento cuando se presente en #CC2021.

¿Quién es Aurora?

Si nos remontamos a la historia de la industria musical en general, es claro que Estados Unidos y el Reino Unido -sobre todo, Inglaterra- son los dos mercados más poderosos del mundo. Sin embargo, desde otros países tan remotos como Noruega, talentos como Aurora salen para darle al mundo una buena alternativa a lo ya establecido.

Aurora Askens nació en un 15 de junio de 1996 en la ciudad de Stavanger y a muy temprana edad, ya se veía que ella tenía una chispa diferente del resto. Como se menciona en el mini documental Nothing Is Eternal, su familia se preocupaba sobre lo que podrían pensar otros chicos y chicas cuando ella asistía a la escuela ya que su manera de vestir era claramente distinta de la de un joven promedio… y ahí, de una u otra forma, ya había un indicio de lo que podría hacer como figura de la música.

De a poquito pero con grandes pasos, Aurora descubrió su vocación por la música en la niñez. Aprendió a tocar el piano, comenzó a dominar mejor el idioma inglés y cuando la inspiración empezaba a brotar, la pequeña noruega ya andaba delineando algunas de sus primeras líricas. Era cuestión de tiempo para que cosas más grandes se cruzaran en su camino.

Sus primeros trabajos

Ser un artista emergente no es fácil, pero hay algunos casos en los que el talento habla por sí solo para hacer esa transición de promesa a realidad. Ese fue el caso de Aurora, que comenzó a subir algunas de sus composiciones a internet y en ese sentido, destacó en su país la sorpresiva “Awakening” de 2013.

Para ese momento, ella tenía apenas 17 años y ya se le vaticinaba un futuro promisorio. Por supuesto, había que seguirle dando probaditas al mundo de lo que su ingenio podía maquinar. Vinieron entre 2014 y 2015 algunos singles interesantes como “Runaway” y “Running With The Wolves”; incluso destacó el cover que hizo de “Half the World Away” de Oasis o “Life On Mars” de David Bowie, que ya dejaban ver un poco de las diversas influencias que la moldeaban.

El gran momento de su aparición profesional vendría entonces en 2015 con el EP Running With the Wolves, el cual a su vez era una muestra sensata y versátil de lo que andaba cocinando para su entrada en grande dentro de la escena musical mundial.

Aurora y el lanzamiento de su primer disco de larga duración

Luego de pasar sus primeros años formando a su audiencia y demostrando que estaba lista para apañar un panorama como una importante artista, Aurora por fin lanzó su primer álbum de larga duración en 2016 bajo el nombre de All My Demons Greeting Me as a Friend.

El sello característico de este trabajo se balancea entre el electro-pop, el synth-pop y agrega algunos tintes de art-rock setentero que sin duda, le pusieron en el mapa como una propuesta musical de amplio rango; de una raíz alternativa que había que escuchar sí o sí. La primera etapa de su trabajo, dicho sea de paso, ya estaba cumplida con una recepción generalmente positiva de la crítica, con un tour listo para arrancar por Europa y diversas partes del mundo y algunas presentaciones en los talk shows estadounidenses más importantes con Conan O’Brien, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Howard Stern y más.

En ese pletórico 2016, también destacó su colaboración como coescritora del tema “3 Miles High” junto a Fran Healy. Este track apareció en el disco Everything At Once de Travis. Aurora ya estaba juntándose con nombre pesados de la escena.

2018-2019: El momento de la consagración total

Si bien el 2016 fue el momento de su paso más grande al lanzar su álbum debut, es válido mencionar que el periodo entre 2018 y 2019 fue el momento de la consagración total. En ese año, Aurora lanzó un EP más titulado Infections of a Different Kind (Step 1), que era su carta de presentación rumbo a su segundo material discográfico.

En ese 2018, su nombre comenzó a figurar en los festivales más importantes del momento como Lollapalooza y Coachella, donde mostraba algunos adelantos de lo que vendría en su siguiente álbum. Y así, ya entrada en 2019, la noruega lanzó su segunda placa de estudio titulada A Different Kind of Human (Step 2), que nuevamente tuvo un recibimiento general positivo de la crítica.

Pero su talento, en el buen sentido, ya no era ajeno de otros ámbitos o de su propia propuesta. En ese mismo 2019, Aurora colaboró con tres canciones para el disco No Geography de The Chemical Brothers e incluso, ella tuvo una participación en la banda sonora de Frozen II de Disney en la canción “Into the Unknown“.

2020 y el camino hacia Corona Capital

La industria musical la sufrió en 2020 con la pandemia complicando todo, desde giras hasta lanzamientos. Pero varios artistas como Aurora hicieron lo posible por continuar trabajando y mostrando música para los fans. Destacar además que nuevamente, la intérprete de “Under Stars” volvió a incursionar en un importante proyecto cinematográfico reversionando su propio tema “Running With the Wolves” para la película animada Wolfwalkers.

Para este 2021, Aurora ha seguido compartiendo algo de música y fiel a su costumbre, seguramente con esto nos está preparando para lo que será su tercer álbum de estudio. Por ahora, ella llegará a nuestro país el 21 de noviembre como parte del Corona Capital 2021 lista para demostrar por qué es una de las exponentes más importantes de la actualidad en el terreno del synth-pop y de la industria musical en general.

🚨 Aurora filtró el cartel del Corona Capital 😅 Luce bastante espectacular, así que aparten las fechas del 20 y 21 de noviembre 🤩😍 pic.twitter.com/WEzMMHgjZF — Sopitas (@sopitas) September 13, 2021