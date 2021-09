Tame Impala, Twenty One Pilots y Royal Blood en el cartel del Corona Capital 2021

Luego de que el coronavirus se convirtiera en pandemia hace más de un año, nos quedamos sin conciertos y festivales y la neta es que todos los que amamos la música nos agüitamos. A pesar de que las cosas se veían muy complicadas y la situación nomás no mejoraba, nunca perdimos la oportunidad de que volvieran las bandas y artistas a los escenarios, pero ahora y contra todo pronóstico, ¡el Corona Capital volverá en 2021!

No, no están soñando y tampoco necesitan pellizcarse. Como recordarán, el año pasado nos quedamos pendientes a cualquier comunicado e información que soltaran los organizadores. Y a pesar de que el panorama se veía mejor a comparación de otros festivales, por obvias razones tuvieron que cancelar la edición 2020, aunque seguíamos con la esperanza de que la música regresara a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

¡El Corona Capital regresa en 2021 con un gran cartel!

Los rumores de que existía una enorme posibilidad de que el Corona Capital regresara en 2021 comenzaron a sonar y muy fuerte. Sin embargo, no había nada claro al respecto y estábamos esperando a que alguna fuente oficial confirmara esto que la verdad no es emocionaba y mucho. Pero después de mucha incertidumbre y a casi dos años de su última edición, Aurora filtró el lineup y no solo eso, por fin tenemos la fecha y el cartel con el que volverán.

Será el fin de semana del 20 y 21 de noviembre cuando se lleve a cabo el Corona y la verdad es que los organizadores se lucieron con un lineup que tiene actos bastante interesantes –desde las primeras líneas hasta las letras chiquitas– y para todos los gustos. Para que se den una idea, Tame Impala, Twenty One Pilots, Disclosure, St. Vincent, The Kooks, The Whitest Boy Alive, LP, Royal Blood, Slowthai y más son solo algunos de los artistas y bandas que encabezarán el festival este año. Por acá les dejamos todo el cartel.

¿Y qué onda con la venta de los boletos?

Hablando de los boletos del Corona Capital 2021, les contamos que la preventa arrancará el próximo 16 y 17 de septiembre a las 11 de la mañana, mientras que la venta general comenzará el 18 de septiembre a la misma hora; ya se la saben, todo a través del sistema Ticketmaster. Pero mientras esperamos a que regrese oficialmente el Corona Capital y para que vayan calentando motores, por acá les dejamos un video de la edición 2019, donde The Strokes, Billie Eilish, Interpol, Keane, The Raconteurs y mucho más hicieron vibrar al público mexicano con sus presentaciones.