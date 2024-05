Aurora anuncia conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey: Fechas, venues, boletos y más

Lo que necesitas saber: Luego de más de un año, Aurora regresará a México para dar varios conciertos. Acá les contamos todos los detalles.

¡Qué rápido pasa el tiempo! Aunque no lo crean, ya casi llegamos a la mitad del 2024 y definitivamente, la agenda de conciertos y festivales en México no nos ha dado tregua. Y al parecer, la siguiente parte del año tampoco tendremos descanso, sobre todo con artistas como Aurora, que anunció tres shows en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Para nadie es un secreto que la cantautora noruega se ha ganado a un montón de público en nuestro país. Basta recordar aquella épica presentación en el Corona Capital 2021 donde nació la tradición de aventar peluches del Dr. Simi en los conciertos, así como las fechas que agotó en el Pepsi Center WTC y el Teatro Diana como parte de la gira de su más reciente disco, The Gods We Can Touch.

Aurora en el Pepsi Center WTC/Foto: David Barajas.

Aurora regresará a México para presentar su nuevo disco en Monterrey, Guadalajara y CDMX

Sin embargo, a poco más de un año de aquellos shows, Aurora anunció con bombo y platillo el lanzamiento de What Happened To The Earth?, su nuevo álbum de estudio que estará disponible el 7 de junio y por supuesto que dará varios shows para presentarlo. Por si esto no fuera suficiente, también reveló nuevas fechas en Norteamérica y Latinoamérica, que iniciarán con su nuevo tour y por supuesto que por ahí está considerado México, con tres conciertos en lugares muuuuy grandes.

Para que se den una idea de cómo está el asunto, la artista se presentará el 29 de octubre en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, el 31 de octubre tocará en el Auditorio Telmex de Guadalajara y cerrará con broche de oro este mini tour en nuestro país el 2 de noviembre, con un show en el Palacio de los Deportes de la CDMX... así como lo leen. A continuación les dejamos el arte oficial para que lo chequen.

Este es el flyer para los conciertos de Aurora en Mèxico/Foto: Cortesía Eco Live

Fechas de preventa y venta general para los conciertos de Aurora en México

Ahora bien, sabemos que después de leer la noticia del regreso de Aurora a México, ya están juntando su lana para lanzarse a sus conciertos en Guadalajara, Monterrey o CDMX. Bueno, si ustedes están en ese caso, les contamos que la preventa para los shows arrancará el próximo 30 de mayo, mientras que la venta general iniciará el 31 de mayo, todo a través del sistema Ticketmaster. Acá les dejamos el link de compra.

Por el momento no hay precios oficiales para las presentaciones de la noruega en nuestro país (pero en cuanto estén por acá les pasaremos todo el dato). Y mientras esperamos a que llegue el día para volver a ver a esta artistaza en nuestro país y para calentar motores, a continuación les dejamos una de las rolas que aparecerán en What Happened To The Earth?

