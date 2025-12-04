Lo que necesitas saber: Traemos en el radar a Austero, una bandota de rock de Chihuahua que parte del hard, para explorar el grunge y hasta el slowcore.

En pleno 2025, tenemos a una banda mexicana que expone la esencia del hard rock directo, con matices grungerones en su trabajo más reciente y con los elementos cruciales de cualquier power trio. Austero es un proyecto que, dentro del rock, encuentra espacio para explorar y extender la esencia de un género que algunos consideran en extinción.

¿A qué suena Austero?

Austero mezcla guitarras que duelen bonito, voces que cargan con un cansancio existencial muy generacional y una producción que le tira a lo cinematográfico. Aunque su disco homónimo parte de un rock más directo, su trabajo más reciente sueña más grungero, como lo primero de Smashing Pumpkins, quizás más violento y menos pulido.

No es rock clásico, no es indie puro: es un punto medio donde la nostalgia convive con un mood nocturno y pesado. Una referencia obligada por el descontrol y el ruido es The Mars Volta, y también hay bastante del noise rock de Sonic Youth o A Place To Bury Strangers. Su sello distintivo es la honestidad en canciones donde la voz no busca perfección, sino decir lo que pesa.

Canciones esenciales de Austero

Si es tu primera vez entrando al universo de Austero, hay tres temas que funcionan como puerta de entrada. “Un Suéter y Café” es un rolón confesional de su disco homónimo, un track que sube lento y explota hacia el final.

“Cielo líquido” baja las revoluciones, con una línea de bajo hipnótica que es tétrica y atractiva, mostrando cómo funciona el sonido de la banda en el slowcore.

Este año han lanzado varios sencillos, de entre los que destacamos “Desde el Principio”, algo que suena más grungero, A Smashing Pumpkins, o más recientemente, a Silversun Pikcups. La suma de cuerdas como fondo nos deja ver que Austero ha estado trabajando bastante en ampliar su sonido, algo que notamos como idea presente en sus demás sencillos recientes.

¿Han trabajado o colaborado con otros proyectos?

Austero llegó a trabajar su primer disco con el mítico productor Steve Albini, lo que hizo que su sonido tuviera una producción de primer nivel con una leyenda que estuvo a cargo de discos de los Pixies y Nirvana, lo que puede apreciarse en el trabajo de Austero en Electrical Audio. Esa experiencia quedó plasmada también en un clip:

Tres datos curiosos sobre Austero

Sus 3 discos favoritos según su artist’s words en Apple Music, son Bonsai Superstar de Brainiac, Foo Fighters de Foo Fighters y Neon Ballroom de Silverchair.

En el perfil de Apple Musica de la banda, se incluye que una de las primeras memorias musicales de Rafa es escuchar los discos de The Beatles y Led Zeppelin diario, ya que su papá es muy fan del rock de esas épocas.

Finalmente, en la misma plataforma, la banda eligió como destacada “Un Suéter y Café”, porque según ellos es la perfecta combinación de guitarras, piano y melodías, creen que es su visión de una buena rola, y les enorgullece que haya sido grabada junto a Steve Albini.

Un poco sobre los orígenes de Austero

Austero es un trío originario del estado de Chihuahua, en el norte de México. La formación actual la integran Rafael Ruiz, Robi Ruiz y Luis Perea.

En una entrevista la banda comentó que ser independiente “es tener todo en contra y salir adelante”, lo que evidencia que su origen en Chihuahua representó un reto geográfico y de escena a la hora de proyectarse a otras ciudades del país.

En un momento donde el indie nacional se diversificó al extremo, Austero llegó para ocupar un nicho que estaba relativamente huérfano: el del rock emocional y crudo que no cae en exageración ni en dramatismo, pero que igual te noquea cuando menos lo esperas.