Lo que necesitas saber: Avenged Sevenfold tenía planeado presentarse el sábado 11 de octubre en el Estadio Harp Helú.

Tenemos malas noticias para los fans de Avenged Sevenfold. La banda se vio obligada a posponer toooda su gira por Latinoamérica, sí incluido el concierto en México.

Esto se debe a que su vocalista M. Shadows fue diagnosticado con un hematoma en las cuerdas vocales tras la presentación en el festival Louder Than Life, se le diagnosticó un hematoma en las cuerdas vocales.. Un problema similar al que tuvo en el 2017. Está vez, para evitar volver a ser operado, debe guardar silencio por al menos dos semanas y después iniciar un tratamiento de dos meses.

Aunque no todo es taaaan malo, y es que M. Shadows aseguró que los conciertos serán reprogramados en la primera parte del 2026. Eso significa que sus boletos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas.

¿Cuándo era el concierto de Avenged Sevenfold en México?

Avenged Sevenfold tenía planeado presentarse el sábado 11 de octubre en el Estadio Harp Helú de la CDMX de México, incluso la banda había vendió todos sus boletos.

Concierto: Avenged Sevenfold

Sede: Estadio Harp Helú

Fecha y hora: Sábado 11 de octubre, 18:00 hrs

Sin embargo, el concierto en México, igual que el resto de Latinoamérica quedó pospuesto hasta nuevo aviso.

Conciertos pospuestos de Avenged Sevenfold

Toda la gira por Latinoamérica de Avenged Sevenfold quedó pospuesta, desde el concierto en Argentina hasta México, acá les dejamos la lista completa:

Argentina, Movistar Arena

25 de septiembre

25 de septiembre Chile, Movistar Arena

28 de septiembre

28 de septiembre Brasil, Pedreira Paulo Leminski

2 de octubre

2 de octubre Brasil, Allianz Parque

4 de octubre

4 de octubre Colombia, Movistar Arena

8 de octubre

8 de octubre México, Estadio Harp Helú

11 de octubre

Puerto Rico, Coliseo de Puerto Rico

14 de octubre

Avenged Sevenfold gira por Latinoamérica

Por ahora, habrá que estar muy pendientes a las nuevas fechas de la gira, de acuerdo con lo dicho por M. Shadows serán reprogramadas en enero del 2026.