Lo que necesitas saber: Y hoy en una nueva polémica, Bad Bunny se fue directo a la yugular de sus fans por... ¿apoyar una rola creada con inteligencia artificial?

Si algo nos ha quedado claro es que la inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse dentro de la industria musical. Y mientras algunos aceptan esta tecnología e incluso la utilizan como herramienta para crear (como le hizo The Beatles para terminar su última canción), hay otros que de plano están en contra de su uso. O al menos eso demostró Bad Bunny.

Después del inesperado lanzamiento de su quinto material discográfico, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, el cantante puertorriqueño ha mantenido un perfil un tanto bajo en lo que inicia la gira de promoción de este álbum. Sin embargo, como de repente suele hacer, se metió en una polémica en redes sociales.

Bad Bunny armó una polémica por una canción hecha con IA /Foto: Reuters

Una rola creada con inteligencia artificial para la que utilizaron la voz de Bad Bunny se hizo viral

Resulta que hace algunos días, una cuenta de TikTok llamada FlowGPT publicó una rola creada con inteligencia artificial para la que utilizó la voz de Bad Bunny. En cuestión de tiempo, la canción se hizo viral en la aplicación de videos y como era de esperarse, la rompió durísimo porque para ser honestos, suena como a un hitazo que fácilmente podría venir en un disco del ‘conejo malo’.

Es más, con decirles que en las benditas redes sociales, muchos mencionaron que les gustó más esta rola que la mayoría que sacó el cantante puertorriqueño en su más reciente material discográfico… ouch. Sin embargo, parece que todos estos comentarios llegaron a oídos del mismísimo Benito, porque pegó un coraje enorme al enterarse de lo que estaba pasando con esta canción hecha con IA. A continuación les dejamos este temón para que la escuchen.

El ‘conejo malo’ se encabritó al enterarse de la situación

A través de su canal de WhatsApp, Bad Bunny publicó mensaje donde dejó claro que está lo que le sigue de enojado porque esta rola creada con inteligencia artificial para la que usaron su voz y el fenómeno detrás de su composición de plano le disgustan. Por si esto no fuera suficiente, también mencionó que no quiere que la gente que apoya esta clase de experimentos lo sigan.

“Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no, hay gente con la que me conectó y gente con la que no, si a ustedes les gusta esa mierda de canción que esta viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo”, escribió el ‘conejo malo’ para todos sus seguidores en la aplicación de mensajería.

Bad Bunny y Kendall Jenner/Foto: Getty Images

Por último pero no menos importante, Bad Bunny cerró declarando que espera que el público que apoya la música hecha con inteligencia artificial se vaya de su fandom. Es más, tampoco los quiere ver en sus conciertos: “Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso hice este nuevo disco (refiriéndose a ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’). Pa deshacerme de gente así. Así que chu chu, fuera… no los quiero en la gira tampoco”.

Así como la propia canción, varios usuarios criticaron la actitud del artista puertorriqueño, pues algunos consideran que todo esto fue un berrinche porque la parecer, le habría enojado las críticas mixtas y comentarios divididos por su más reciente material discográfico. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo con Benito o nah?

Este fue el mensaje que publicó Bad Bunny en su canal de WhatsApp/Foto: Especial

