Lo que necesitas saber: Para realizar 'Get Back', Peter Jackson revisó horas y horas de metraje de material nunca visto de The Beatles. Diiiice que ahí halló cosas que podrían ser trabajadas por Paul y Ringo.

Mmmmta… Uno ya hasta lloró por el lanzamiento de “Now and Then”, promocionada como “la última canción de The Beatles”, y resulta que no: el sencillo con el que muchos beatlemanos le dijeron “adiós” al cuarteto de Liverpool posiblemente no sea lo último que se escuche de ellos. Esto, según el director Peter Jackson.

Peter Jackson dice que hay material de The Beatles que podría ser trabajado por Paul y Ringo

De acuerdo con Peter Jackson, uno de los principales responsables del lanzamiento de “Now and Then”, es muy “concebible” que en un futuro haya nuevas canciones de The Beatles. Así lo pronosticó -–es “concebible”– al hablar con The Sunday Times.

El señalamiento de Jackson se hace con los “pelos de burra en la mano”, ya que él, como realizador del fregón documental Get Back, tuvo acceso a material que, en su conjunto, suma más de 60 horas de metraje. Y bueno, entre tanta revisión, el director de El Señor de los Anillos insinuó que todavía hay canciones de John, Paul y Ringo que nunca han salido a la luz.

Sería “algo de fanboy”, aclara Jackson

Pero, un detalle: según las declaraciones de Peter Jackson, la realización de futuras canciones de The Beatles no sería tan “limpia” como la de “Now and The”, sino que requerirían un proceso de producción más meticuloso. Así más o menos lo explicó el realizador: “Podemos tomar una actuación de ‘Get Back’ [haciendo referencia al documental], separar a John y George, y luego hacer que Paul y Ringo agreguen un coro o armonías”.

Peter Jackson hizo énfasis en que el resultado podría ya no ser una canción al estilo “Now and Then” (por no decir que ya no sería una canción de The Beatles). Sería, más que nada, “algo de fanboy”… pero el resultado sería más que aceptable. “Puede que termines con una canción decente, pero no he tenido conversaciones con Paul sobre eso”.

“Now and Then”, la supuesta “última canción de The Beatles”, fue lanzada la semana pasada… una canción cuya conclusión se logró gracias a la Inteligencia Artificial, ya que con su ayuda se consiguió rescatar la voz de John Lennon de unas cintas grabadas a finales de los 70.

La canción se intentó trabajar en la época de “Free as a Bird” y “Real Love” (temas post Beatle publicados en Anthology), pero el resultado no fue el ideal. Se tuvo que esperar a que hubiera la tecnología necesaria.

