¿Superó a Arcade Fire y The White Stripes? Bad Bunny entra a la lista de los 500 mejores discos de Rolling Stone

Estos tiempos de cuarentena nos han servido para muchas cosas, para aprender algo diferente, retomar un proyecto que teníamos por ahí y hasta iniciar planes nuevos. Sin embargo, dentro de la industria musical también están aprovechando estos días de encierro para reconsiderar sus diferentes puntos de vista sobre este maravilloso arte, tal como lo hizo la revista Rolling Stone con su listado de los 500 mejores discos de la historia.

Como recordarán en el 2003, la publicación estadounidense junto a críticos y músicos enumeró los que para ellos eran los discos que todo el mundo debería escuchar y en aquel momento hablaban de “la muerte de los álbumes” en la música con la llegada del mp3 y las descargas digitales de sencillos. Desde entonces no había tenido modificaciones hasta este 2020, pues decidieron refrescar la lista con discos que han salido en los últimos años.

Rolling Stone incluye a artistas latinos en su listado

En esta ocasión, Rolling Stone colaboró con 300 profesionales de la industria musical, entre los que destacan artistas de diversas generaciones como Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, Genne Simmons, Stevie Nicks o Adam Clayton de U2. Y aunque prácticamente no sufrió modificaciones en los primeros lugares, donde aparecen Marvin Gaye, The Beach Boys, Joni Mitchell, Stevie Wonder y The Beatles en el top 5, hubo un par de inclusiones que llamaron la atención. Pueden checar la lista completa ACÁ.

Resulta que en el listado aparecieron varios artistas latinos e hispanos con álbumes que marcaron su carrera, como Manu Chao con Clandestino y Shakira con ¿Dónde están los ladrones? Pero lo que hizo que una que otra persona pegara el grito en el cielo fueron tres artistas en específico, Rosalía, Daddy Yankee y sobre todo Bad Bunny, y están en su derecho pero acá no vamos a juzgar sus puntos de vista, sino ir directo a los hechos.

¿Bad Bunny entre los mejores discos de la historia?

Rosalía se ganó el lugar número 315 en la lista de Rolling Stone por El Mal Querer, un disco que dio mucho de qué hablar por su concepto y el sonido, donde la española mezclaba ritmos tradicionales del flamenco con bases de trap y que la crítica amó –y hasta consideró uno de los mejores materiales discográficos de 2018–. Por otro lado tenemos a Daddy Yankee con Barrio Fino en el puesto 473, álbum que muchos ahora consideran clásico del reggaetón y que sentó las bases del fenómeno musical que explotó hace algunos años, el llamado género urbano.

Pero el que sorprendió en esta lista fue Bad Bunny, pues el puertorriqueño logró ocupar un sitio de honor al llegar al número 447 con su disco debut, X 100PRE. Por supuesto que la decisión de la revista estadounidense dió de qué hablar porque aunque muchos se sintieron contentos de que un artista latinoamericano tuviera un lugar importante entre verdaderos gigantes, otros pegaron el grito en el cielo porque en el camino dejó otros grandiosos álbumes.

El reggaetonero superó a Paul McCartney, The Rolling Stones y más

Para que se den una idea, el disco de la estrella urbana superó en el listado de Rolling Stone a verdaderos clásicos de ayer y hoy como Elephant de The White Stripes, Funeral de Arcade Fire, RAM de Paul McCartney, Some Girls de The Rolling Stones, Born This Way de Lady Gaga, el álbum homónimo de The Stooges, Pretty Hate Machine de Nine Inch Nails y hasta quedó encima de Selena Quintanilla y los propios Shakira, Manu Chao o Daddy Yankee.

En esta clase de conteos siempre hay muchos factores que considerar para calificarlos en cada lugar, ya sea innovación, contexto histórico o social, concepto y más. En el pequeño fragmento que le dedicaron al disco de Bad Bunny, la revista justifica este puesto diciendo que:

“Fue la apuesta del artista puertorriqueño por cortejar a los oyentes nuevos en los sonidos latinos, corriendo a través de trap, reggaeton, dembow, synth-pop, e incluso pop punk, con la ayuda de embajadores anglosajones como Diplo y Drake. Bad Bunny podría ser descaradamente crudo y totalmente vulnerable, con ese tono de combustión lenta de barítono capaz de abrir el suelo del pop latino que no teme sentirse incómodo”.

Ver en YouTube

¿Qué fue lo que hizo para ganarse ese lugar?

Y sí, aunque nos duela aceptarlo, el disco de Bad Bunny es interesante por diversas razones. La primera es que como menciona Rolling Stone, más allá de ser un disco de género urbano, en él prácticamente hace lo que quiera, pasa de un extraño pop punk al perreo más denso en cuestión de minutos y cuenta con la colaboración de un par de los artistas más importantes de los últimos años, los que siempre están en las listas de popularidad.

Sobra decir que para un material discográfico de su tipo, tiene una producción impecable, en ese aspecto nadie podría debatir algo. Por si esto fuera poco, el llamado ‘conejo malo’ lo promocionó durante tres años lanzando puros sencillos, así que prácticamente se aseguró que cada una de las canciones que vienen en este álbum fueran verdaderos hitazos. En 2019 se ganó una nominación al Grammy en la categoría Mejor Álbum Alternativo Latino por este disco, compitiendo con Oasis, el disco que lanzó junto a J Balvin.

¿Realmente merecía estar ahí?

Podemos decir que hablando específicamente del género urbano, entenderíamos la decisión de Rolling Stone de ponerlo en ese lugar y probablemente ponerlo en el top ten. Sin embargo, este es un conteo en general, engloba la música de todo el planeta y siendo completamente honestos, quizá exageraron un poquito al darle el puesto 447, dejándose llevar por las listas de popularidad y sobre todo, por las canciones y tendencias que en este momento el mundo está consumiendo.

Y no, no queremos ser el tío que piensa que “el rock es cultura”, no dudamos de la importancia de este disco de Bad Bunny para su género, pues gracias a él logró impulsar los ritmos que están poniendo a bailar a miles de personas desde México hasta Japón pero ya ni hablemos que superó a The White Stripes, Arcade Fire y más con dos de los álbumes más relevantes de la primera década de los 200, ¿ponerlo encima de Barrio Fino de Daddy Yankee?

No lo sé, Rick, quizá fue una decisión muy precipitada pero lo más importante aquí es lo que ustedes, queridos lectores opinan ¿Qué dicen? ¿merece estar ahí o simplemente exageraron? Queremos leerlos…