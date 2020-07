Bajista de Simple Plan se retira de la banda tras acusaciones de acoso sexual

Si estuviéramos en el 2004, con un fleco planchado y unos Vans de cuadritos negro con blanco, no sería cosa rara ver a Simple Plan en un titular. En esos años la banda canadiense se aventó unos buenos éxitos como “Welcome To My Life” y “Perfect”. Pero en pleno 2020 esto no es para nada ordinario. Tristemente hoy no regresan aquí con un éxito nuevo, sino con la noticia de que su bajista de toda la vida David Desrosiers se separa de la banda tras acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Sus denuncia a través de #MeToo

Afortunadamente, los últimos años han visto una ola de denuncias de acoso sexual y conducta inapropiada en todo el mundo por parte de mujeres. En Quebec, Canadá, no es la excepción. Una cuenta de Instagram con el nombre “victims_voices” ha surgido para compartir historias #MeToo que suceden en todo el país. Una de las historias compartidas involucró a David Desrosiers, informa Exclaim.

Una de sus presuntas víctimas acusó a la bajista de Simple Plan de hacerle comentarios inapropiados cuando todavía era menor de edad y luego comenzó a perseguirla para tener relaciones sexuales una vez que cumplió la mayoría de edad. La víctima también dijo que Desrosiers mismo amenazó con ir a la policía después de que ella expresó su preocupación por su comportamiento. Como esta, explican que sus relaciones estaban basadas en amenazas de todo tipo.

“Tras declaraciones públicas recientes, David Desrosiers se retira de la banda para trabajar en sus problemas personales”, dijo Simple Plan en un comunicado publicado en las redes sociales. “Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a las mujeres que fueron lastimadas por sus acciones. También lamentamos a todos nuestros fanáticos que están decepcionados por esta lamentable situación. Como banda, tomaremos tiempo para hacer una pausa, reflexionar y establecer pautas para evitar que ocurran situaciones similares”.

David Desrosiers, lejos de negar los hechos, tomó sus redes sociales en las que reconoció terrible e inaceptable conducta. “Las declaraciones públicas recientes me han llevado a reconocer que algunas de las interacciones que he tenido con mujeres les ha causado daño. He decidido retirarme de Simple Plan y buscar ayuda profesional para educarme y actuar adecuadamente en el futuro. Realmente lamento el daño que he causado a estas mujeres”.

Un caso similar en México con DRIMS

Hace unos días la banda Drims se vio envuelto en una controversia de abuso sexual por parte de su baterista David Salinas. Todo comenzó cuando una mujer llamada Val acusó al baterista de abusar de ella en una fiesta. Tras su declaración otras mujeres empezaron a compartir historias similares e abuso y acoso sexual que David había hecho contra ellas.