Kasabian explica la salida de Tom Meighan de la banda

Nos tenemos que remontar tres años para recordar la última vez que hablamos de Kasabian. Fue en el 2017 que la banda británica lanzó su sexto y último disco de estudio For Crying Our Loud. Desde entonces han habido algunos conciertos y el anuncio de un disco que al parecer no llegará pronto. Sin embargo, esta semana han llenado más titulares de periódicos que foros y auditorios como lo solían hacer.

Fue el día de ayer (6 de julio) que Kasabian anunció que su vocalista Tom Meighan dejaría al quinteto de Leicestershire para “concentrar sus energías en enderezar su vida”. Algo que llegó completamente por sorpresa (si es que hacemos aun lado sus problemas conocidos de salud mental). De hecho se esperaba que en los próximos meses la banda pudiera regresar al estudio para grabar su séptimo álbum, para el cual, el propio Tom Meighan dijo haber estado trabajando en algunas canciones.

También puedes leer: KASABIAN SE QUEDA SIN VOCALISTA: TOM MEIGHAN ANUNCIA SU SALIDA DE LA BANDA

Poco a poco el agua se fue aclarando y la historia de la salida de Tom Meighan empezó a tener más respuestas que preguntas. Uno de estos problemas personales fue la acusación en su contra por un cargo de violencia doméstica.

Tom Meighan enfrentó los cargos en a corte y el ahora exvocalista de Kasabian se declaró culpable de dichos cargos. Gracias a su declaración Meighan ahora enfrenta 200 horas de trabajo comunitario como sentencia.

Para entender los orígenes de esta tormenta en la historia de Kasabian, nos tenemos que ir al 9 de abril, fecha en la que la policía de Leicester recibió la llamada de un niño que pedía ayuda por un problema doméstico. La policía llegó y encontraron a Tom Meighan y a su ex prometida Vikki Ager. Ella se encontraba con varios signos de agresión física y él “olía fuertemente a intoxicantes”.

También puedes leer: TOM MEIGHAN (EXVOCALISTA DE KASABIAN) ES ACUSADO POR VIOLENCIA DOMÉSTICA

Mediante un comunicado oficial publicado a través de sus redes sociales, Kasabian se dio a la tarea de explicarle a sus fans con más detalle cómo se dieron los hechos y por qué es que Meighan dejó la banda. Ahí nos han compartido algunos puntos clave como que la decisión de despedir a Tom fue tomada hace tiempo pero que estaban esperando a que fuera encontrado culpable en la corte.

Por otro lado platican que se sintieron engañados y que les hicieron creer que Tom aceptaría su culpa. Sin embargo, Meighan decidió callar y engañó a muchos fanáticos. Les dejamos el comunicado oficial y un trago amargo pero bastante acertado:

Now that the legal proceedings have been concluded, we can comment on the departure of Tom Meighan from the band. Full statement below. Kasabian x pic.twitter.com/vP7Y61sxQA

— KasabianHQ (@KasabianHQ) July 7, 2020