Déjate llevar por BBNO$ y su alucinante propuesta de hip-hop y R&B

Si alguien les dice que no hay propuestas buenas en la actualidad, les está mintiendo y gacho. Sobre todo, si a ustedes les late el hip-hop o el rap, justo en estos momentos estamos viendo a una gran generación de artistas que toman estos géneros y los adaptan para que la juventud se identifique con ellos. Y si son de aquellos que sienten que no encajan en cualquier lugar, la música de BBNO$ es para ustedes.

Con apenas 27 años, este joven músico canadiense –bajita la mano– la está rompiendo con un proyecto bastante interesante donde además de demostrar que sabe cómo crear himnos para la generación Z que se hagan virales en todos lados, también se divierte y no se toma tan en serio este “trabajo”. Todo esto da como resultado un artista único que transmite buena vibra por donde sea y sin duda, estamos seguros que se convertirá en su nueva obsesión musical. Acá se los presentamos.

Foto: Getty Images

¿Quién es BBNO$?

BBNO$ (que significa “baby no money”) es el nombre artístico de Alexander Leon Gumuchian, rapero originario de Vancouver, Canadá que nació en dicha ciudad el 30 de junio de 1995. Este joven se crió en el seno de una familia armenia y lo educaron en casa antes de entrar a la secundaria. Mientras crecía, su madre lo animó a aprender a tocar el piano, pero siempre tuvo problemas con la teoría musical. Alexander ha declarado que era bueno con el ritmo y que le gustaba tocar los tambores djembe, pero no escuchó música por gusto hasta los 15 años.

Gumuchian comenzó a trabajar con la música después de sufrir una lesión en la espalda que le impidió perseguir su sueño como nadador profesional. Se interesó por el rap y la producción musical en 2014 cuando experimentaba en GarageBand con varios amigos y hacían rolas simplemente para divertirse. Sin embargo, las cosas se volvieron más serias, tanto así que formaron un grupo llamado Broke Boy Gang, pero después de cinco o seis meses de tocar en vivo y. publicar varias rolas en internet, el grupo se separó.

Foto: Getty Images

Sin embargo, Alexander no se estancó y empezó a publicar canciones en SoundCloud en septiembre de 2016 bajo el apodo de “bbnomula”, donde rápidamente ganó millones de reproducciones y seguidores. Sorpresivamente, ganó popularidad en China, donde agotó las entradas de sus primeras giras como artista principal, un fenómeno bastante curioso que atribuyó al grupo de baile chino TFBoys, ya que uno de los miembros, Jackson Yee, bailó su canción “Yoyo Tokyo” en su fiesta de cumpleaños.

El inicio de una carrera bastante interesante

Para 2017, Gumuchian y con el pseudónimo de BBNO$ lanzó su primer EP, Baby Gravy, como colaboración con el rapero Yung Gravy. Sin embargo, este artista aún tenía mucho material qué compartir, es por eso que meses después de varios meses, estrenó su álbum de estudio debut llamado Bb Steps. Por si esto no fuera suficiente, en 2018 también publicó varias rolas como “Thankful” y “Pouch” en colaboración con otros músicos emergentes como Lewis Grant y Y2K (otro artista con el que ha trabajado un montón).

Ese mismo año lo cerró estrenando otro material de corta duración titulado Whatever junto a So Loki. A principios de 2019, Alexander lanzó su segundo álbum de estudio, Recess, que se inspira en la serie animada original de Disney Channel del mismo nombre que marcó nuestra infancia, e incluye colaboraciones con Y2K y Trippy Tha Kid. Muchas de las rolas de este disco ganaron fama en plataformas de streaming, como “Lalala”, que se hizo viral en varias aplicaciones y redes sociales. Es más, estamos seguros que la han escuchado.

Colaborando con otros artistas interesantes

Más tarde, en 2019 y aprovechando el enorme empuje creativo que traía en esa época, BBNO$ lanzó otro material discográfico, I Don’t Care At All. Este álbum contó con varios singles que la rompieron, como “Slop” y “Shining On My Ex” con la participación de su frecuente colaborador Yung Gravy y hablando de este último, en febrero de 2020, ambos estrenaron un nuevo EP, Baby Gravy 2, que sirve como secuela del que lanzaron en 2017.

Así como muchos otros artistas durante la pandemia, Alexander aprovechó este tiempo para componer y crear música. A inicios de 2021 lanzó la rola “Help Herself” donde colabora la cantante Benee (ACÁ les platicamos sobre ella), contó con la producción de Diamond Pistols y sirvió como el primer sencillo de un nuevo proyecto de este músico. Más adelante estrenó un EP de cinco rolas llamado My Oh My. Tres de esas canciones se convirtieron en singles e hicieron que el material tuviera atención de la crítica.

Canciones curiosas, ‘Dragon Ball Z’ y… ¿Diplo?

El 24 de julio de 2021, BBNO$ lanzó la rola Edamame” con Rich Brian. Esta canción fue el primer single del mixtape Eat Ya Veggies. Poco después del lanzamiento, el propio Alexander comenzó a burlarse de su nuevo álbum en Twitter, lo cual solo era una ingeniosa campaña para promocionar su siguiente tema “I Remember”.

Sin embargo, como ya lo habrán notado, este músico no se queda quieto y en 2022 estrenó una rola llamada “Mathematics”. Este temazo lo presentó en la gira que armó por gran parte de Europa y el video musical se estrenó durante un partido de hockey de los Vancouver Canucks… cómo lo ven. Más tarde vino “Piccolo” (también conocida como Dragon Ball Z debido a la letra del coro que dice “Dragon Ball Z dick, blow me like a piccolo”) que rápidamente se hizo viral en TikTok.

Por si esto no fuera suficiente, BBNO$ también presentó la canción “Pogo” que contó con la producción del mismísimo Diplo (que la verdad, suena brutal) y anunció que el próximo 21 de octubre de 2022 podremos escuchar Bag or Die, su nuevo material discográfico que pinta para entrar entre lo mejor del año y seguro nos mostrará la faceta más madura de este músico tan interesante.

¿Qué es lo que hace especial a BBNO$?

Actualmente estamos viviendo una gran etapa para el rap, con un montón de proyectos en todo el mundo haciendo cosas bastante interesantes. Sin embargo, lo de BBNO$ es muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados a escuchar, pues estamos hablando de un tipo que además de ser un prodigio musical (sin siquiera tener formación clásica o muchos conocimientos sobre composición), tiene la capacidad de crear canciones que se te pegan en la cabeza.

Pero además de contar con esta habilidad casi nata, se nota que sus rolas (tanto la música como las letras), las escribe con la intención de divertirse y pasarla bien. Además, hay que mencionar que esa buena vibra la transmite en sus presentaciones en vivo, pues cuando se sube al escenario se transforma por completo y entrega shows donde lo deja frente a su público, sin importar que sean 10 o miles de personas. Sin duda, este chico tiene un montón de talento y es mejor que lo tengan en el radar, pues es cuestión de tiempo para que su nombre aparezca en todos lados.