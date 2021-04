Foto vía Facebook: Beach Bunny Beach Bunny: Indie pop y surf para matar la tristeza bailando April 26th, 6:52pm April 26th, 6:52pm Jesús González Música

Aunque a veces nos saturamos con todos esos artistas que llevamos años escuchando en nuestra playlist, la realidad es que en todas partes del mundo hay un montón de jóvenes creando cosas interesantes. Desde su trinchera, el indie pop nos ha dado recientemente a artistas y bandas que prometen y mucho, pero estamos casi seguros que no hay nada tan emocionante como lo que está haciendo Beach Bunny desde hace ya un buen rato.

Este es un grupo que viene pateando fuerte dentro de la industria musical –sobre todo en la rama alternativa–. Y no es para menos, pues sus rolas son todo lo que necesitas para mejorar tu día con tan solo una canción: guitarrazos distorsionados, ritmos bailables, letras melancólicas y melodías pegajosas que sin duda, te volarán la cabeza cuando las escuches todas juntas. Es por eso que ahora les contaremos de esta banda que no se pueden perder.

Lili Trifilio de Beach Bunny/Foto: Getty Images

¿Quiénes son Beach Bunny?

Beach Bunny se formó originalmente en la ciudad de Chicago, Illinois y en un principio era el proyecto solista de Lili Trifilio. Desde muy pequeña se interesó por la música y con el paso de los años, aprendió a tocar unos cuantos instrumentos como la guitarra eléctrica y el piano. Y como todo joven que tiene ganas de triunfar en la industria, comenzó a componer canciones en la intimidad de su cuarto, creando melodías pop pegajosas.

Con esta nueva propuesta, Lili ganó confianza y poco a poco publicó sus rolas en el internet de las cosas, como “6 Weeks”. Sin saber, se hizo de un nombre dentro de la escena indie de su ciudad y gracias a esto, dio sus primeras presentaciones en foros sumamente pequeños. Pero lo más interesante es que logró llamar la atención de muchas personas con su espectacular energía y vibra en el escenario. Sin embargo, en esos shows se dio cuenta de algo importante.

La llegada de nuevos músicos

Las primeras grabaciones de Beach Bunny eran en gran parte acústicas y llenos de introspección malhumorada adolescente. Esto lo podemos notar en los primeros EP’s que lanzó de manera independiente, como Animalism (2015) y Pool Party (2016), y aunque a Lili Trifilio le encantaba la esencia de su proyecto, su sonido estaba evolucionando y para poder interpretar estas nuevas rolas en vivo necesitaría a más músicos que la acompañaran.

En un principio siempre supo que quería crear temas complejos, pero los recursos que tenía no eran suficientes como para componerles. Pero después de su crecimiento como artista, era imposible para ella tocar solita esas canciones, es por eso que en 2017 se unió una nueva sección rítmica conformada por Aiden Cada en el bajo, Jon Alvarado pegándole duro a la batería y el guitarrista Matt Henkels, que llegaron para aportar muchas ideas.

Lili Trifilio y Jon Alvarado/Foto: Getty Images

Una nueva alineación, un nuevo comienzo

Sin saberlo, lo que conocíamos como el proyecto solista de Lili Trifilio, Beach Bunny se convirtió en una banda con la incorporación de estos músicos. Con esta alineación, comenzó a planear lo que sería su siguiente material discográfico de corta duración y después de trabajar un buen rato en el estudio para amarrar el sonido que querían transmitir en esta nueva etapa, a finales del 2017 lanzaron en plataformas su tercer EP, Crybaby.

Junto a estas rolas, el grupo salió de gira por algunas ciudades de Estados Unidos y dieron varias presentaciones en su ciudad natal, Chicago. Sin embargo, mientras andaban de tour y aprovechando la chispa creativa y la inercia de el pequeño éxito que tenía en cada concierto, surgieron ideas y de inmediato comenzaron a pensar en grabar un nuevo material, pero ellos cada vez se adentraban más al indie-pop con vibras noventeras que estaba teniendo cierto auge.

Rompiéndola con un EP

Finalmente en 2018 y tras componer durante un buen rato, Beach Bunny lanzó al mercado su cuarto EP, Prom Queen. A partir de este punto, la carrera de la banda comenzó a subir como la espuma, pues la rola que le da nombre a este disco se posicionó en el algoritmo de algunas plataformas digitales y la incluyeron en varias playlist. Pero un par de años después se convirtió en un fenómeno viral gracias a que en TikTok la usaron para un trend.

Aunque todo iba viento en popa –como dicen por ahí–, hubo un par de cambios importantes dentro del grupo. Ese mismo año, Aiden Cada saliço para dedicarse a otros proyectos, y en su lugar entró otro músico talentoso en el bajo, Anthony Vaccaro. Su incorporación también trajo otra noticia maravillosa, pues varios sellos se habían fijado en ellos y estaban recibiendo ofertas para firmar y así trabajar en su álbum debut.

Beach Bunny se une a un sello importante

Después de analizarlo fríamente, en 2018 Beach Bunny decidió unirse a Mom + Pop Music, que tiene entre sus filas a grandes artistas como Courtney Barnett, Tom Morello, Tash Sultana, Porter Robinson, Tycho, Sleater-Kinney; aunque igual han lanzado a músicos del tamaño de Flume, Jagwar Ma, Metric, Neon Indian y muchos más. Así que como verán, cayeron en grandes manos que los apoyaron en todos los planes que tenían.

Pero las cosas no fueron tan sencillas, pues tuvieron que pasar casi dos años para que pudieran publicar su primer disco de larga duración. Sin embargo, ese tiempo no lo desaprovecharon, pues entre 2019 y principios de 2020 tocaron en grandes escenarios de Canadá y algunas ciudades importantes de Estados Unidos, incluida una presentación en el festival Lollapalooza donde compartieron cartel con The Strokes, Childish Gambino, Tame Impala y más.

Lanzando su primer álbum de estudio

Luego de mucho esfuerzo y justo cuando el coronavirus comenzaba a golpear al mundo, el 14 de febrero de 2020 Beach Bunny publicó su álbum debut, el cual lleva por nombre Honeymoon. Se trata de una colección de canciones donde podemos escuchar a una banda más amarrada y creativamente conectada, pero en el que incluyeron nueve rolas que sin duda, reflejan la esencia y el sonido de este proyecto tan interesante.

Como ya nos ha quedado claro dentro del texto, a estos cuatro músicos nada los para. Es por eso que para aprovechar el tiempo libre que tendrían con la gira detenida por el COVID-19, la banda se metió de nuevo al estudio y en enero de 2021 nos presentaron el EP Blame Game, con cuatro rolas totalmente nuevecitas. Y por si esto no fuera suficiente, también lanzaron una versión robusta, mejorada y masterizada de “Cloud 9” junto a Tegan and Sara.

¿Qué es lo que hace tan especial a Beach Bunny?

Quizá Beach Bunny no esté inventando el hilo negro, pues hay algunas propuestas dentro de la industria un tanto similares. Sin embargo, estamos seguros que aún no han escuchado algo como ellos, pues su sonido le tira al indie pop combinado con un toque de surf, punk y hasta un poco de emo. Todos estos ritmos mezclados, dan como resultado una verdadera explosión que te levantará el ánimo desde el primer acorde.

En cuanto a las letras, también nos muestran una parte muy interesante y tampoco se complican la vida. En sus canciones podemos encontrar toda clase de sentimientos que cualquier tiene cuando anda en la adolescencia, ya saben, amor, corazones rotos, felicidad, tristeza, coraje, enojo y hablando de este momento histórico que estamos viviendo, de las redes sociales y como influyen dentro de nuestro día a día. Sin duda, esta banda les volará la cabeza por completo.