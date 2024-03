Lo que necesitas saber: En su regreso, el grupo de electropop mexicano llegó al Vive Latino 2024 y algunos fans nos cuentan por qué consideran que ha sido un regreso tan nostálgico.

La nostalgia en la música no es nueva. Pero en los últimos años, se siente medio raro voltear y ver la primera década de los 2000 sabiendo que han pasado veintitantos años. Y al menos acá en México, el fenómeno Belanova sería un ejemplo de cómo algunos añoran esa época.

Algo similar pasó hace poco con todos los emos –ahora adultos que muy probablemente se quitaron el outfit y el fleco– que revivieron su adolescencia cuando se hizo viral el cartel debut del festival When We Were Young; esos mismos que se emocionaron a tope cuando My Chemical Romance volvió a México para el Corona Capital 2022.

En el terreno del pop mexa, la cosa no es tan distinta. Belanova llegó al Vive Latino 2024 luego de un largo periodo en el que Denise Gutiérrez, su vocalista, desapareció del ojo público. En el mismo periodo, canciones como “Rosa pastel”, quizá su hit más grande, se viralizó en diversas plataformas apelando a una nostalgia intensa.

Denise Gutiérrez. Foto: Stephania Carmona.

Belanova en el Vive Latino 2024

El festival se ha diversificado enormemente desde hace algún tiempo. Entonces, aunque los actos rock predominan, no es raro que una banda como Belanova llegara al Vive Latino 2024. Y en ese sentido, se vuelve curioso cómo se empalman bandas de la talla de Bad Religion con actos diametralmente opuestos como el grupo electropop de Guadalajara.

“Los queremos, Vive Latino”, decía Denise de Belanova. Y entre el público, había dos que tres comentarios curiosos sobre lo que significaba el regreso del grupo que, para muchos, verdaderamente marcó al pop de México o incluso a otras artistas de éxito más reciente como Mon Laferte.

De hecho, la chilena fue invitada a cantar “No me voy a morir”. Y al terminar, agradeció la oportunidad refiriéndose a la propia Denise como una diosa. Quieran que no, fue interesante ver a una ícono pop mexicana ‘de antaño’ juntarse con una figura pop de éxito más reciente.

Pero incluso entre la emoción de los fans más clavados, se podían escuchar algunos comentarios curiosos. “Ya nomás que toquen ‘Rosa pastel’”, gritaba un chico entre la gente por la zona en la que caminábamos, como bromeando justamente con este revival nostálgico provocado por los famosos trends de TikTok.

¿Pero realmente toda esta euforia por Belanova en el Vive Latino 2024 se debe solo a la nostalgia musical que provocan las plataformas de redes sociales de vez en cuando? He ahí el dilema…

Belanova regresó en el 2024, luego de que su vocalista se mantuvo lejos del ojo público por largo rato. Foto: Stephania Carmona.

Un par de fans nos explican la nostalgia por Belanova

“En mi caso, yo los conocí cuando era adolescente y a muchas personas nos hace recordar lo que vivimos en esa época”, menciona Mara, una fan a la que pudimos entrevistar luego del show de Belanova en el Vive Latino 2024.

Más que apelar a los trends virales de una sola canción, esta fanática tiene bien fresco el recuerdo de la época en que la banda estaba en su apogeo, y lo que se le viene a la mente de esos tiempos. “Me recuerda cuando conocí a mi primer amor y uno pensaba que se iba a quedar ahí, y pues obviamente no pasó. Pero me hace reír y recordar”, revela Mara.

“Rosa pastel” es una canción que recobró popularidad en años recientes gracias a plataformas de redes sociales. Foto: Stephania Carmona.

“Yo me acuerdo de prender la televisión para arreglarme, ponerme el uniforme para irme a la prepa… Ahorita me acordé de mis amigas de esa época y fue como regresar ahí”, nos cuenta Karen, una fan que hizo el viaje desde Chiapas para ver a Belanova en el Vive Latino 2024.

¿Se olvidan los prejuicios?

Como dijimos antes, el revival de Belanova se puede entender un poco como el de hace poco con el rollo emo. Tendencias dosmileras que, aunque no parezca, ya tienen sus veinte añitos más o menos. Y en este tiempo, quizá la perspectiva sobre la banda ha cambiado…

”Yo recuerdo como que a la gente a veces no le gustaba su onda porque como que era muy pop. Pero no sé, supongo que ahora los hace recordar y por eso los vienen a ver… En ese momento también la gente decía: ‘ay, ¿cómo te puede gustar eso?’. Ahora, creo que somos más libres… Yo estuve en ese momento cuando Belanova era lo wow, y lo sigue siendo. Pero la realidad es que siento que las personas lo ocultaban para que no los juzgaran o los criticaran”, cuenta Mara.

Y ustedes, ¿están de acuerdo con lo de la la etapa de los gustos culposos que ella menciona? Bueno, manténganse atentos al minuto a minuto del Vive Latino 2024 a través de Sopitas.com.

Te puede interesar