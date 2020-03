Ante la llegada del COVID-19 a México, empiezan los días de quedarse en casa para cuidarse. Algo que para muchos puede ser extremadamente aburrido y desalentador. Lo bueno, es que la tecnología está de nuestro lado en esta ocasión, y con una simple conexión a Internet, puedes acceder a horas y horas de entretenimiento de todo tipo. Entre muchas otras cosas, la música en vivo ha sido de lo más afectado en el mundo. La cuarentena nos hará perder esa proximidad con nuestros artistas favoritos estos próximos días, pero no todo está perdido. Un ejemplo de esto, es lo que Ben Gibbard, líder de Death Cab For Cutie, se está armando. Para estar cerca de sus fanáticos, Gibbard transmitirá diariamente sesiones de estudio a través de Youtube o Facebook.

Tomando Facebook el 17 de marzo, Gibbard agradeció a los fanáticos de Death Cab por su lealtad, y escribió que “le gustaría devolver el favor” con una serie de sesiones diarias en las que lo puedan acompañar de una manera única y especial. A partir de las 17:00 hrs de mañana 18 de marzo, las transmisiones verán al cantante tocar desde el estudio de su casa. Para buena sorpresa de los fans, Gibbard también dijo que varios invitados lo acompañaran “digitalmente” y que podrán pedirle sus canciones favoritas para que se las aviente.

“Sé que todos ustedes están realmente asustados en este momento. Yo también”, empezó el vocalista de Death Cab For Cutie. “Y aunque estoy orgulloso de que todos estamos haciendo las cosas necesarias en este momento para ayudar a aplanar la curva, sé que nos ha dejado a todos increíblemente aislados”. Continuó: “Pero debido a que todos estamos pasando por esta pesadilla juntos, literalmente NO estamos solos. Nuestras vidas e historias están todas relacionadas, tal vez más ahora que nunca”.

Tune into https://t.co/mGtxzmvl3A to see Ben livestream for the next few weeks at 4pm PST daily. pic.twitter.com/Llt2syGHvT

— Death Cab for Cutie (@dcfc) March 17, 2020