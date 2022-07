La pandemia sirvió como generador para creativos en distintas áreas, y Beyoncé Knowles no fue la excepción, e incluso lo llevó a otro nivel, como acostumbra. La cantante lanza hoy su séptimo disco de estudio titulado RENAISSANCE, con la fuerza que la caracteriza y una producción envidiable.

Ahora, en un lanzamiento que es sumamente convencional para ella, lanzó el disco íntegro en un solo acto, en lugar de lanzar sencillos por aquí y por allá, anunciar que únicamente se encontraría en alguna plataforma o tener lanzamientos sorpresa.

Beyoncé incursiona en nuevos géneros y colaboraciones

Una estrella del pop del tamaño e importancia de Beyoncé siempre nos mantiene expectantes sobre lo que presentará, y RENAISSANCE siguió en esa línea. Lo primero que sorprende en este disco es la intensa presencia de beats y samples que sirven como base a su icónica voz.

El sencillo de este disco, “BREAK MY SOUL” es un tributo a los inicios del house, con una afirmación intensa que le va perfecto a Beyoncé y nos recuerda frente a quién estamos en una rola sobre la seguridad e independencia.

Contrapuesto a dicha afirmación, hay momentos un poco más forzados en el gran discurso que presenta el disco. “CHURCH GIRL” nos muestra un lado bastante retador que se mofa de las convenciones sociales, pero la repetición continua de referencias sexuales en un canción satírica y un ritmo monótono resulta algo nada novedoso y que nos hace esperar por un mejor desarrollo del disco.

Esta incursión no fue del agrado de todo el mundo, ya que el sample que usa Beyoncé en “ENERGY” (escrita por Pharrell Williams y producida por Skrillex) de “Milkshake” de Kelis, hizo que la cantante explotara contra The Neptunes y Knowles. Además de esto, nos parece que los momentos menos artísticos o divertidos del disco, caen en este tipo de rolas techhouse que también le quitan protagonismo a Beyoncé y nos dejan desconcertados por demás voces, y nos mantienen pensando si se trata de un sample o de una creación original.

Un género conocido pero con una cara nueva

Los momentos sublimes del disco los encontramos en las rolas refinadas de R&B, que no dejan la sensualidad de Beyoncé, con una banda de apoyo increíble y su voz luciendo de manera sutil. Aquí encontramos “PLASTIC OFF THE SOFA”, “VIRGO’S GROOVE” y “CUFF IT”, que tienen una elegancia única de la cantante, con letras que también se mantienen en el doble sentido pero de una forma que puedan sonar sin que alguien se escandalice.

Algo que hemos visto funciona mucho en artistas como Lizzo, es la fórmula de tener una voz propia en un género que rinde tributo al funk ochentero pero con una producción lucidora, algo que Daft Punk encumbró en el legendario Random Access Memories.

Estas tres rolas nos mantienen bailando, y seguramente serán de las más coreadas durante los shows en vivo, ya que no tienen complejidades en letra. Lo único malo, es que nos hubiera encantado escuchar más de esto.

Un tributo a muchas cosas pero a ninguna al mismo tiempo

Escuchamos a Beyoncé con máquinas de ritmos, sintetizadores clásicos y cuadrados, bastante rap ligero, pero todo como un tributo denso y complejo de digerir auditivamente. Un poco de inicios de house, bastante funk, y guiños al disco clásico mantienen al escucha pensando en qué seguirá. Inclusive beats asincopados como en “HEATED” nos dejan ver la influencia intensa que ha tenido el reggaetón en el mundo musical.

Aunque todo esto hace un disco bastante entretenido, resulta que lo que mejor funciona tiene poco tiempo en este LP, y la constante que predomina son los beats de techhouse que nos recuerdan inmediatamente a lo que acaba de hacer Drake en su más reciente disco Honestly, Nevermind.

Entre tanto tributo al pasado, el empoderamiento de Beyoncé llega a niveles demasiado extra y esto lo notamos en “ALIEN SUPERSTAR”, en una rola que mantiene un beat por tres minutos y medio entre afirmaciones sobre que la cantante es la mejor del mundo y mejor que todo el mundo. Lo sabemos, y parece un tanto reiterativo que lo haga de esta manera.