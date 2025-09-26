Lo que necesitas saber: Biffy Clyro regresa hoy con su décimo disco de estudio, 'Futique', que celebra su historia pero deja ver la esperanza futura. Te dejamos 5 claves para entrarle.

Biffy Clyro regresa hoy con su décimo disco de estudio, tras un par de álbumes, (2020) y A Celebration of Endings The Myth of The Happily Ever After (2021) que resultaron del encierro pandémico. El trío escocés decidió celebrarse a si mismo con Futique, un disco que habla sobre su historia, pero deja ver la esperanza futura.

La banda cumple 30 años este 2025, y vaya discografía que tienen. Aún recordamos como si fuera ayer su única visita a nuestro país, en el Corona Capital 2014, y en lo que esperamos su regreso, les dejamos 5 claves para entrarle a su nuevo disco Futique.

5 claves sobre ‘Futique’, lo nuevo de Biffy Clyro

El título lo dice todo: una celebración del futuro y el pasado

No es mera poesía ocurrente de la banda: Futique combina “future” y “antique”, y esa tensión entre lo que vendrá y lo que ya fue es el tema en que se basa el disco, en letras, sonido y atmósfera general. Desde el inicio, la idea es valorar los momentos mientras ocurren, y en este punto de 3 décadas, se pusieron reflexivos.

La idea de pasado y futuro se refleja también en el sonido equilibrado del disco, rolas que suenan gigantes pero tocan temas íntimos, y que toman el presente como un momento que a futuro atesorarán como una memoria.

‘Futique’ es un triunfo tras una crisis existencial y casi ruptura

Antes de grabar Futique, la banda pasó por momentos de duda: la convivencia creativa no fue sencilla, hubo distanciamientos, un descanso entre los miembros, y pensaron seriamente sobre el futuro de Biffy Clyro. Nos imaginamos que con 30 años como banda, algunas dudas y problemas surgen.

El descanso que se dieron desde 2022 de alguna manera salvó a la banda, que nunca consideró una ruptura definitiva, pero comentaron que estaban en un momento en el que, como en un matrimonio, habían perdido algo para seguir adelante.

Simon Neil, en particular, vivió un momento de retorno a la banda: tras explorar otros proyectos (como Empire State Bastard) volvió con una carga emocional, revisó fotos familiares que había evitado por años, y propuso que el nuevo álbum fuera un acto honesto.

Ese proceso difícil se siente en el disco, pero abren la puerta a la esperanza en letras como: “we are light we are frecuencias fighting our way through the darkness”. Este proceso quedó plasmado en las letras, en la potencia de los riffs y en la honestidad de la banda en momentos de vulnerabilidad. Futique es, en muchos sentidos, un álbum de sanación colectiva.

Una celebración de todo lo que ha sido Biffy Clyro en 10 discos de estudio

Uno de los aciertos del disco es la dinámica que muestra: del himno pop (“A Little Love”) al punk (“Hunting Season”), de pasajes sintetizado a lo retro (“Shot One”, “Dearest Amygdala”) a baladas crudas (“Goodbye”) con textura emocional.

“True Believer” aparece como puente entre su pasado más agresivo y su presente orquestado, recuperando riffs clásicos de Biffy que remiten a sus primeras energías.

“Woe Is Me, Wow Is You” se siente como un pasaje donde se escucha el espíritu de reencuentro del disco, con cuerdas y letras aduladoras nada más para un cuate, para un estimado amigo que ha estado ahí para ti.

Futique es divertido, con sorpresas, puentes, y filas que se vuelven algo maravilloso y emocionante.

Lo personal se convierte en universal: la banda vuelve a conectar emocionalmente

Simon no tiene miedo en abrirse y confesar sus preocupaciones y ansiedades. A lo largo del disco, destacamos algunas rolas muy sensibles, como “Dearest Amygdala”: la amígdala es esa parte del cerebro que procesa emociones y memoria. La canción dialoga con impulsos, miedos, reacciones.

“Goodbye”: comúnmente señalada como una de las más intensas emocionalmente. No es solo una ruptura romántica, sino también despedidas simbólicas: de etapas, de expectativas, de versiones de uno mismo que ya no encajan.

La imagen que aparece en la portada del disco es una vieja foto del padre y la madre de Simon, y esa misma foto está tatuada en el brazo de Simon. El acto de revisitar esa foto, de abrir el “cajón de recuerdos”, fue desencadenante para la inspiración del álbum.

Una edición física que es un homenaje a sus orígenes como Screwfish

En palabras de la banda, Futique se caracteriza por celebrar esos momentos especiales. Por eso, decidieron algo atípico, pero genial: lanzar una edición limitada de Futique para conmemorar un show en mayo en Glasgow en el que tocaron “A Little Love”, con su nombre original “Screwfish”.

Los más fans pueden comprar la edición de Futique, con una portada alternativa con el nombre de “Screwfish” como autores de este discazo. Pueden conseguir esta edición para fanáticos extremos por acá.

Después su pausa desde The Myth of the Happily Ever After (2021), la banda reaparece con un trabajo que se siente libre, inspirado y menos condicionado por expectativas.

Futique es un discazo, es una prueba de que incluso tras el desgaste, la introspección, las crisis internas, una banda puede reinventarse sin perder autenticidad.