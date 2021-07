Big Red Machine (Aaron Dessner y Bon Iver) estrena “Renegade” junto a Taylor Swift

Por fin llegó el esperado viernes y eso solo quiere decir una cosa –además de que es fin de semana–, que tenemos varios estrenos musicales. Mientras la onda con los festivales y conciertos en todo el mundo vuelve a la normalidad, varios artistas y bandas se seguirán rifando como los grandes lanzando rolas. Sin embargo, hay quienes aprovecharon todo este tiempo para planear su regreso, como el caso de Big Red Machine.

Como recordarán, en 2018 el buen Justin Vernon (a.k.a Bon Iver) y Aaron Dessner de The National se juntaron para crear este proyecto. En aquel momento lanzaron su material discográfico debut homónimo, pero luego de dar unos cuantos shows en vivo, cada uno tomó su propio camino y se dedico a otras cosas. Pero parece que este 2021 es el año ideal para que se reunna y así, publicar su siguiente álbum de estudio.

Big Red Machine nos muestra una nueva rola, “Renegade” con Taylor Swift

El pasado 29 de junio, ambos músicos confirmaron que muy pronto estrenarán su siguiente disco bajo el nombre de Big Red Machine, el cual llevará por título How Long Do You Think It’s Gonna Last? (ACÁ les contamos todos los detalles). En aquel momento lanzaron “Letter Days”, la primera rola con la dramaturga y poeta, Anaïs Mitchell, pero ahora nos sorprendieron presentando otro tema, “Renegade” junto a Taylor Swift.

Para nadie es un secreto que Aaron Dessner y Bon Iver estuvieron colaborando muy de cerca con la cantante pop, pues el primero coprodujo con Jack Antonoff sus últimos dos álbumes, folklore y evermore, mientras que el segundo apareció en un par de canciones de estos discos. Pero nos sorprendió saber que luego del enorme recibimiento de esta mancuerna por parte de la crítica, los tres continuaron trabajando en música nueva.

Aaron Dessner, Bon Iver y Taylor hicieron un gran equipo

En esta canción, Taylor y Justin Vernon comparten los vocales, mientras Dessner se hizo cargo de la música. Es una rola que mezcla a la perfección instrumentos “tradicionales” como la guitarra y el piano, con cajas de ritmo y sintetizadores, pero sin duda lo que llama la atención es la letra, la cual viene desde el punto de vista de una persona que tiene una conversación con ese ser amado que por una u otra razón, no se entrega por completo a una relación.

Recuerden que How Long Do You Think It’s Gonna Last?, el segundo material discográfico de Big Red Machine llegará a plataformas digitales y en formato físico el próximo 27 de agosto. Y para hacer más amena la espera, escuchen a continuación “Renegade”, una de las dos rolas que Taylor Swift grabó con Bon Iver y Aaron Dessner para este proyecto: