¿Por qué Billie Eilish perdió más de 100 mil seguidores en Instagram en un día?

A sus apenas 19 años, Billie Eilish ha conseguido todo lo que un artista musical desea: lanzar un disco debut exitoso, encabezar las listas de popularidad, ganar Grammys, salir de gira y más. La joven cantante ya no es una promesa del pop, podríamos decir que es toda una realidad de la industria.

Desde luego, ser una estrella del pop también tiene sus desventajas. Y es que cuando se tiene el impacto que ella tiene, también se está a expensas de acarrear detractores, mismos que incluso pudieron ser fans en el pasado. Esta última idea queda de manifiesto con la reciente caída de los seguidores de Billie en Instagram, hecho que algunos usuarios adjudican a una imagen que subió a sus stories en los últimos días.

Billie Eilish le entra a un desafío viral

Las redes sociales se han convertido en parte esencial de nuestra vida cotidiana. Ahora, en medio de una pandemia de la que no sabemos hasta cuando nos libraremos, estas plataformas se volvieron mucho más ‘indispensables’ -por decirlo de una manera-. Retos virales, dinámicas entre usuarios, bailes y otras cosas se hicieron el pasatiempo favorito de mucha gente.

No importa si eres una persona normal o una renombrada cantante internacional; algún reto viral querrás realizar. Así pasó apenas con Billie Eilish en Instagram, red donde en los días recientes se popularizó este peculiar desafío conocido como Una Foto De… (usas la herramienta de pregunta en las stories, tus seguidores te dicen qué tipo de foto tuya quieren ver y tú respondes con la imagen). Y aunque eso pareciera un juego inofensivo, las cosas para la interprete de “Bad Guy” serían diferentes.

El escándalo en Instagram

Pues bien, la cosa aparentemente se salió de control con algunos usuarios seguidores de Billie Eilish en Instagram. En este juego de compartir fotos, la joven cantante respondió a dos peticiones: la primera pedía un screenshot de la pantalla de bloqueo de su celular y la segunda una foto de un dibujo que ella estuviera orgullosa. Todo tranquilo hasta aquí.

Entonces ¿Cuál fue todo el lío? La autora de “Ocean Eyes” mostró su pantalla de bloqueo con la imagen de una pintura donde se ve a dos mujeres desnudas abrazadas con el busto descubierto. Después, sobre el dibujo, la chica mostró algunos bocetos con trazos suyos donde igualmente predominan cuerpos femeninos sin ropa. En este último caso, Billie agregó un pequeño texto que decía “es este probablemente lol (lots of laughts/montones de risas) amo los pechos”.

Podría decirse, como bien apunta Cosmopolitan, que un sector más conservador de su público encontró estas imágenes algo sugerentes. O al menos esa fue la percepción de alguna usuaria en redes que, con minuciosidad, se dio cuenta que la estrella había perdido más de 100 mil seguidores en Instagram media hora después de haber compartido las fotos antes mencionadas.

Billie Eilish también se percató de ello y en una nueva storie de IG compartió el posteo de su seguidora con la leyenda “LMFAO [Laughting My Freaking Ass Off] y’all babies smh [shake my head]”, algo así como “Me estoy cagand* de la risa. Todos ustedes, nenes, me ‘sacuden la cabeza’ (me tienen hasta la madr* en términos mexicanos coloquiales)”.

No sabemos y no podemos confirmar que la caída de seguidores de Billie se debió precisamente a eso, pero en caso de que fuera así… ¿Era para tanto? Como siempre, ustedes lectores, tienen la mejor opinión.